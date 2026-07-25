Έναρξη διαδικασιών για το σημαντικό έργο στον Αστακό

Η αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα ανενεργά λιμενικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες ωρίμανσης για το επενδυτικό σχέδιο της Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε. στο Πλατυγιάλι Αστακού.

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Η Δημοτική Επιτροπή Ξηρομέρου εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα αδειοδοτικά βήματα ενός έργου που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ και στοχεύει στη μετατροπή της υποαξιοποιημένης Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) σε διεθνή προορισμό θαλάσσιου τουρισμού, επιχειρηματικότητας και υψηλής ποιότητας φιλοξενίας.

Το έργο Nautilus Project, το οποίο εντάχθηκε το 2025 στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, αφορά την αναγέννηση μιας έκτασης περίπου 1.778 στρεμμάτων στην περιοχή του Αστακού. Η τοποθεσία αυτή σχεδιάστηκε για τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο εστιάζει στη μετάβαση από τη βιομηχανική χρήση στον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο yachting και στις υποστηρικτικές εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το ΕΣΧΑΣΕ περιλαμβάνει συντελεστή δόμησης 0,2, που ισοδυναμεί με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 344.900 τ.μ., με περισσότερο από το 50% της έκτασης να διατίθεται σε κοινόχρηστους χώρους, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα του σχεδίου σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής.

Περιεχόμενο του έργου

Κεντρική πτυχή της επένδυσης είναι η μετατροπή του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα σε λιμένα βάσης (home port) για mega yachts. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέα μαρίνα ικανή να ελλιμενίζει πάνω από 350 σκάφη, εκ των οποίων 105 θα είναι για σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων, καθιστώντας το Πλατυγιάλι έναν διεθνή προορισμό στο luxury yachting.

Η φιλοσοφία του επενδυτικού σχεδίου εστιάζει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μικτού προορισμού, όπου θα συνυπάρχουν τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κατοικία και υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, η ανάπτυξη θα οργανωθεί σε επτά διακριτές ζώνες, που θα εξυπηρετούν διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες χρήσεις.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες με συνολική δυναμικότητα 565 δωματίων, πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα, χώροι γραφείων, εμπορικές δραστηριότητες, εστίαση, συνεδριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές υποδομές, πολιτιστικοί χώροι και εγκαταστάσεις αναψυχής. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου που θα φιλοξενεί παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, διευρύνοντας σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Στις επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις καινοτομίας, εκθεσιακοί χώροι, ελικοδρόμιο, κινηματογραφικά studios και άλλες επιχειρηματικές υποδομές, επεκτείνοντας τον χαρακτήρα του project πέρα από την καθαρή τουριστική ανάπτυξη.

Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία ενός προορισμού που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τη μαρίνα να αποτελεί τον κύριο μοχλό προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, ενώ οι ξενοδοχειακές, οικιστικές και επιχειρηματικές χρήσεις θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα του έργου και θα διασφαλίζουν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να εξελιχθεί σε τρεις φάσεις, με συνολική διάρκεια έως επτά χρόνια. Η πρώτη φάση, με προϋπολογισμό περίπου 524 εκατ. ευρώ, αφορά τις βασικές λιμενικές και τεχνικές υποδομές, τις διαμορφώσεις του χώρου και τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες, με τις κατασκευαστικές δαπάνες να υπολογίζονται σε περίπου 434 εκατ. ευρώ. Οι επόμενες φάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των τουριστικών εγκαταστάσεων, των επιχειρηματικών κτιρίων, των κατοικιών και των υπόλοιπων συμπληρωματικών χρήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά την κατασκευή του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την πλήρη λειτουργία του συγκροτήματος οι μόνιμες θέσεις εργασίας αναμένεται να φτάσουν τις 1.150, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής συνοδεύεται από συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση ουσιαστικών ανταποδοτικών οφελών για την τοπική κοινωνία, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης και η αναβάθμιση των οδικών υποδομών.

Επιπλέον, η Επιτροπή ζητεί να εξεταστεί η κάλυψη μέρους των υδρευτικών αναγκών μέσω μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και η αποκατάσταση των έξι ρεμάτων που διασχίζουν την περιοχή πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Σημειώνεται ότι ζητείται «η συνεκτίμηση των επισημάνσεων περί περιβαλλοντικής προστασίας, ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς, εξασφάλισης ουσιαστικών οφελών για την τοπική κοινότητα και αναβάθμισης της οδικής συνδεσιμότητας».

Η επένδυση προωθείται από την Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε., ενώ την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κυπριακή MYMAR Nautilus Investments Limited, η οποία λειτουργεί ως κύριος αναπτυξιακός φορέας του project και έχει οριστεί ως εκπρόσωπος για όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Στόχος είναι η μετατροπή του σημερινού βιομηχανικού λιμένα σε ένα σύγχρονο «marine village» διεθνών προδιαγραφών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μητρική εταιρεία της Αστακός Τέρμιναλ, η ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., αποτελεί κοινοπραξία των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς.