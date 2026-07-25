Αποτελέσματα πωλήσεων της Serenata, Amaretti και Koukouroukou για το προηγούμενο έτος

Η Tottis Foods International, η βιομηχανία τροφίμων που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, διατήρησε σχεδόν αμετάβλητο τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε 34 εκατ. ευρώ από 33,97 εκατ. ευρώ το 2024. Η αύξηση ήταν μόλις 0,085%, γεγονός που κρίνεται σχεδόν αμελητέο για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ανταγωνιστικές κατηγορίες έτοιμων σνακ. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση, φτάνοντας τα 2,52 εκατ. ευρώ από 2,24 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,97 εκατ. ευρώ από 1,75 εκατ. ευρώ.

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Η βελτίωση αυτή προήλθε από την αύξηση των περιθωρίων. Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 5,81 εκατ. ευρώ από 5,31 εκατ. ευρώ, με το μεικτό περιθώριο να αυξάνεται στο 17,1% από 15,6%. Δηλαδή, η Tottis Foods παρότι δεν πούλησε σημαντικά περισσότερα, κατάφερε να διατηρήσει περισσότερα από κάθε ευρώ πωλήσεων.

Εντούτοις, το σύνολο ενεργητικού μειώθηκε στα 35,94 εκατ. ευρώ από 38,49 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ από 5,68 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από πελάτες υποχώρησαν στα 2,39 εκατ. ευρώ από 3,61 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στο 1,42 εκατ. ευρώ από 3,66 εκατ. ευρώ.

Η Tottis Foods αποτελεί μια αποκλειστικά ελληνική εταιρεία, ιδιοκτησίας της οικογένειας Τόττη. Ιδρύθηκε το 1981 από τον Πέτρο Τόττη, αρχικά με παραγωγή πατατακίων. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε σε γραμμές παραγωγής σοκολατοειδών, κρουασάν, extruded snacks, γκοφρετών και αρτοσκευασμάτων. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει τέσσερις παραγωγικές μονάδες στη Φλώρινα, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 20.000 τόνων, σε εγκαταστάσεις 35.000 τ.μ. σε οικόπεδο 100.000 τ.μ. Απασχολεί περίπου 200 εργαζομένους και έχει ένα χαρτοφυλάκιο με γνωστά brands, όπως Serenata, Amaretti, Koukouroukou, Champion, Tottis Chips, Tottis Bread Chips και Tottis Bruschettini.