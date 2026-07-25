Αύξηση 48% στα κέρδη του Hondos Center στην οδό Ερμού

Η κερδοφορία της Answer A.E.E., της εταιρείας που διαχειρίζεται το Hondos Center στην Ερμού, παρουσίασε αύξηση που ξεπέρασε την ανάπτυξη των πωλήσεών της κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

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Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν ενίσχυση κατά 47,7%, φτάνοντας τα 2,15 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους και της μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών.

Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 42,823 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,5%, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας τα 13,357 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να ανέρχεται στο 31,19% από 30,21%. Τα έξοδα διάθεσης, που αποτελούν τη μεγαλύτερη λειτουργική δαπάνη της Answer, αυξήθηκαν κατά 7,5%, φτάνοντας τα 10,29 εκατ. ευρώ, και τα έξοδα διοίκησης ενισχύθηκαν κατά 6,7%, φτάνοντας τις 669.367 ευρώ.

Παρά την ταχύτερη αύξηση αυτών των δαπανών σε σχέση με τις πωλήσεις, τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέβηκαν κατά 20,6%, στα 3,29 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονική περίοδο, τα έσοδα από συμμετοχές και επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 21,4%, ενώ οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα μειώθηκαν κατά 31,2%, φτάνοντας τις 704.214 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 51,7%, φτάνοντας τα 2,589 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,153 εκατ. ευρώ από 1,457 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 5,03% από 3,59%. Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 25,1%, φτάνοντας τα 3,56 εκατ. ευρώ.

Η αξία των αποθεμάτων αυξήθηκε κατά 9,7%, φτάνοντας τα 13,18 εκατ. ευρώ, με ταχύτερο ρυθμό από τον τζίρο, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 13,96 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε σταθερός στους 122, ενώ το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και παροχών αυξήθηκε κατά 4,7%, φτάνοντας τα 2,97 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 753.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύει περίπου το 35% των καθαρών κερδών της χρήσης. Για το 2026, η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών και θέτει ως στόχο την επέκταση των πωλήσεων και την προσέλκυση νέων πελατών, χωρίς ωστόσο να παρέχει συγκεκριμένες ποσοτικές προβλέψεις.