Β.-Κικίλιας:-Το-λιμάνι-της-Πάτρας-μπορεί-να-δώσει-στα-παιδιά-μας-μία-καλύτερη-ζωή

«Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο λιμάνι της Πάτρας, μετά τη σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος, όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, για το εγκεκριμένο Master Plan του λιμανιού.

Όσον αφορά το Master Plan, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «δίνει πράγματι μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές στο λιμάνι και στην πόλη», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών και οι φορείς, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να προχωρήσει ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τη μέση πατραϊκή οικογένεια να έχει καλύτερες δυνατότητες, πιο πολύ πλούτο, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να κάνει το όνειρο των Πατρινών πραγματικότητα, δηλαδή τα παιδιά τους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή».

«Τώρα, λοιπόν, που έχει εγκριθεί το Master Plan , θα προχωρήσουμε για να υλοποιήσουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε, με βάση χρηματοδότηση που έχουμε και με βάση ρεαλιστικά και όχι μαξιμαλιστικά σχέδια, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

Για τη μαρίνα mega yacht, που προβλέπεται στο Master Plan, ο υπουργός τόνισε ότι «όταν σε όλη την Ελλάδα γίνεται πραγματικά μεγάλη μάχη για να βρεθεί μία θέση ελλιμενισμού ενός mega yacht, η δυνατότητα να φτιαχτεί εδώ στην Πάτρα μία μαρίνα mega yacht 212 θέσεων θα φέρει τεράστια έσοδα για την πόλη, θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν και θα ενεργοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι του λιμανιού, όπως βέβαια και η προσπάθεια που γίνεται με πόρους του Οργανισμού Λιμένος για να υλοποιηθεί ο τομέας των επισκευών στο λιμάνι».

Μένοντας στις αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμανιού, επεσήμανε: «Επιμένω και λέω ότι μπορεί να αναβιώσει η Πάτρα, η Αχαΐα και όλη η ευρύτερη περιοχή μέσα από το λιμάνι. Οι πιο παλιοί από εμάς θα θυμηθούν τι συνέβαινε όταν το λιμάνι βρισκόταν σε ακμή, τι συνέβαινε με τη μεταποίηση, με τα logistics, με τη βιομηχανία, με το εμπόριο και πώς ζούσαν οι άνθρωποι εδώ. Το αξίζουν και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε σε αυτήν την προσπάθεια».

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το λιμάνι της Πάτρας θα ακμάσει ξανά τα επόμενα χρόνια και θα είναι ο πόλος ανάπτυξης και ευρωστίας πρώτα απ’ όλα για τους κατοίκους της πόλης και μετά για την ελληνική οικονομία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να γίνει κόμβος για την κρουαζιέρα, ο κ. Κικίλιας απάντησε: «Υπάρχουν οι δυνατότητες για όλα με βάση το Master Plan. Εμείς είμαστε ρεαλιστές, αλλά έχουμε και όραμα. Θα τα μελετάμε όλα μαζί με τον ΟΛΠΑ και θα βλέπουμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες, με βάση τις διαγωνιστικές διαδικασίες που τρέχει και το Υπερταμείο, αφού είναι ένας φορές ο οποίος βοηθάει στην ταχύτερη εκκίνηση και ολοκλήρωση με διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών . Προηγουμένως έδωσα δύο παραδείγματα, τα οποία εγώ τα βλέπω ρεαλιστικά και τα οποία σημαίνουν άμεσα θέσεις εργασίας».

«Δεν θα θέλαμε να υπάρχουν ξανά επισκευές στο λιμάνι και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δεν θα θέλαμε υψηλού επιπέδου τουρισμό για την Πάτρα, δεν θα θέλαμε έσοδα από τα Mega yacht, δεν θα θέλαμε να έρθει κι άλλος κόσμος και να επισκεφτεί την περιοχή που έχει τόσες ομορφιές; Γιατί να μην την αναδείξουμε; Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Οι Πατρινοί το αξίζουν να ζήσουν καλύτερα», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ ανέφερε, σε δηλώσεις του, ότι «ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε ευκαιρία να δει από κοντά όλη αυτήν τη δουλειά που γίνεται και επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι το λιμάνι της Πάτρας, ως αναπτυξιακός πόλος αυτής της πόλης, μπορεί να φέρει πάρα πολλές θέσεις εργασίας».

Νωρίτερα, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Πάτρας, όπου είχε σύσκεψη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σε δηλώσεις που έκανε σημείωσε ότι «για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό το λιμάνι της Πάτρας. Πρώτα απ’ όλα μάς ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας, της εξυπηρέτησης του κοινού, των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι και της καλής λειτουργίας του. Για αυτόν τον λόγο έχουμε ήδη προχωρήσει σε 500 νέες προσλήψεις λιμενικών μέσα στον Αύγουστο, με αυξημένη μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ, αλλά θα προχωρήσουμε και σε άλλες τόσες μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς και αρχές της επόμενης. Επίσης, έχουμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς, όπως προχώρησαν στην Πολιτική Προστασία, που σημαίνει νέος θάλαμος επιχειρήσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη, drones, δορυφορικές λήψεις, σκάφη ανοικτής θαλάσσης, καταδιωκτικά, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρωμένα υποβρύχια και ό,τι χρειάζεται προκειμένου να στηρίξουμε τους λιμενικούς».

Σε αυτό το σημείο, ο υπουργός τόνισε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, διότι είναι άνθρωποι που μπορείς να τους κοιτάξεις στα μάτια, που τον πατριωτισμό και το καθήκον το βάζουν πάνω από όλα και αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να ενεργούν, δηλαδή με σεβασμό, με ευγένεια και με αξιοπρέπεια απέναντι στον κόσμο».

Στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίας του στην Πάτρα, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και τον μητροπολίτη, Χρυσόστομο, ενώ επισκέφθηκε το βόρειο λιμάνι, όπου στο Master Plan προβλέπεται η δημιουργία της μαρίνας mega yacht.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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