Ελβετία:-Οι-τυροκόμοι-προσπαθούν-να-καλύψουν-το-κενό-στις-πωλήσεις-που-προκλήθηκε-από-τους-αμερικανικούς-δασμούς

Οι Αλπικοί παραγωγοί που φτιάχνουν ένα από τα πιο διάσημα ελβετικά τυριά επιδιώκουν να καλύψουν το κενό στις πωλήσεις που προκλήθηκε από τους αμερικανικούς δασμούς εισαγωγής, οι οποίοι οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση της ζήτησης σε μία από τις σημαντικότερες αγορές εξαγωγής τους.

Η ελβετική Γραβιέρα (Gruyère) επηρεάστηκε από έναν νέο αμερικανικό δασμό 10% που επιβλήθηκε πέρυσι και αυξήθηκε στο 12,5% φέτος. Η ένωση των παραγωγών αντέδρασε μειώνοντας την παραγωγή κατά 5%, προκειμένου να προστατεύσει τις τιμές.

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«Το τυρί δεν πωλείται ουσιαστικά και το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποφυγή πλεονάσματος αποθεμάτων. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής τιμής», δήλωσε ο τυροκόμος Αλεξάντρ Μυρίθ, ο οποίος περνά το καλοκαίρι με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του φροντίζοντας αγελάδες που βόσκουν σε ορεινά λιβάδια και παράγουν το γάλα για την παρασκευή της Γραβιέρας (Gruyère).

«Φυσικά, οι περιορισμοί αποτελούν πάντα ταλαιπωρία, αλλά αυτό μας επιτρέπει να διατηρούμε την τιμή της Γραβιέρας σε λογικά επίπεδα, αντί να προχωράμε σε δραστικές μειώσεις τιμών μόνο και μόνο για να διοχετεύσουμε το προϊόν στην αγορά», ανέφερε.

Πλήγμα για τους αγρότες η μείωση της παραγωγής Γραβιέρας

Η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσώπευε παραδοσιακά περίπου το 13% των πωλήσεων της Γραβιέρας, η οποία διαθέτει πιο έντονη γεύση και ελαφρώς πιο διαπεραστική οσμή σε σχέση με το «συγγενικό» της τυρί, το γεμάτο τρύπες Εμεντάλ (Emmental).

Η μείωση της παραγωγής έχει πλήξει σοβαρά τους αγρότες, όπως λένε οι ίδιοι, αν και διστάζουν να δώσουν ακριβή στοιχεία. Για τον τύπο γραβιέρας που εξάγεται περισσότερο και παράγεται σε χαμηλότερα υψόμετρα, η μείωση κατά 5% διατηρείται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Όσον αφορά την ποικιλία που παράγει ο Murith, δεν προβλέπεται μείωση για την επόμενη περίοδο.

«Υποστήκαμε ισχυρό πλήγμα το 2026», δήλωσε ο έμπορος τυριών Αντονι Μαργκό, ο οποίος ωριμάζει χιλιάδες κεφάλια τυριού ταυτόχρονα στο κελάρι του, τοποθετημένα σε τακτοποιημένα ξύλινα ράφια που φτάνουν μέχρι το ταβάνι.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να βρούμε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια τεράστια αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη — είναι σαφές ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τη μια μέρα στην άλλη», πρόσθεσε.

«Φυσικά, αναζητούμε ενεργά ευκαιρίες παντού, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο και χρήμα».

- Reuters