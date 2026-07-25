Εμπορικός πόλεμος ΕΕ–Κίνας: ποιες ελληνικές εταιρείες κερδίζουν, ποιες χάνουν και τι κοστίζει στο ΑΕΠ

Η Ευρώπη πέρασε τον Ιούλιο του 2026 από τη ρητορική στα μέτρα. Νέο καθεστώς ποσοστώσεων στον χάλυβα με δασμό 50%, κατάργηση της απαλλαγής για τα μικροδέματα, οριστικοί δασμοί στα κινεζικά ελαστικά. Το Πεκίνο απαντά με χοιρινό, γαλακτοκομικά και —κυρίως— με τη στρόφιγγα των κρίσιμων πρώτων υλών. Για την ελληνική οικονομία το διακύβευμα δεν είναι εμπορικό. Είναι ενεργειακό, επενδυτικό και λιμενικό.

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Η ανατομία μιας σύγκρουσης που δεν ονομάζεται πόλεμος

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει σήμερα μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου και σε αυτό που συνέβη μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Ο αμερικανικός εμπορικός πόλεμος ήταν μετωπικός, θορυβώδης και σχεδιασμένος για κατανάλωση από τα μέσα ενημέρωσης. Ο ευρωπαϊκός είναι αμυντικός, τεχνοκρατικός και προχωρά μέσω κανονισμών που ελάχιστοι διαβάζουν. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, στις αλυσίδες αξίας είναι εξίσου πραγματικό.

Η αφορμή είναι αριθμητική. Το κινεζικό πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 360,6 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 15% έναντι του 2024. Και η τάση δεν αναστράφηκε: στο πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία, το πλεόνασμα με την ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στα 113 δισ. δολάρια έναντι 91 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η απάντηση των Βρυξελλών ήρθε σε τέσσερα κύματα. Πρώτον, το νέο καθεστώς για τον χάλυβα, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου και αντικαθιστά το μέτρο διασφάλισης του 2018. Μειώνει τις αδασμολόγητες εισαγωγές 26 κατηγοριών προϊόντων κατά μέσο όρο 47%, καθορίζοντας συνολική ετήσια ποσόστωση 18,3 εκατ. τόνων, ενώ διπλασιάζει τον δασμό εκτός ποσόστωσης από 25% σε 50%. Από την 1η Οκτωβρίου προστίθεται η υποχρέωση ιχνηλασιμότητας «melt and pour», δηλαδή η τεκμηρίωση της χώρας όπου ο χάλυβας τήχθηκε και χυτεύθηκε — μέτρο που στοχεύει ευθέως στις τριγωνικές διαδρομές μέσω τρίτων χωρών.

Δεύτερον, η κατάργηση της απαλλαγής de minimis για τα μικροδέματα και η επιβολή ενιαίας χρέωσης 3 ευρώ ανά δέμα, επίσης από την 1η Ιουλίου. Τρίτον, οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ σε ελαστικά επιβατικών και ελαφρών φορτηγών κινεζικής προέλευσης, που δημοσιεύθηκαν στις 7 Ιουλίου. Τέταρτον, το ανοιχτό μέτωπο των χημικών, όπου οι κινεζικές εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 81% μέσα σε πέντε χρόνια, με τον κλάδο να είναι όμως ταυτόχρονα εξαγωγέας προς την Κίνα — γεγονός που καθιστά κάθε μέτρο πολιτικά περίπλοκο.

Στο πεδίο των οχημάτων, η αποτίμηση είναι μάλλον αποτυχία. Οι δασμοί έως 35,3% στα κινεζικά ηλεκτρικά δεν ανέκοψαν τη διείσδυση. Τον Μάιο του 2026 τα κινεζικά μοντέλα ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 10% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτου στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce.

Τα κινεζικά αντίποινα και η στρόφιγγα των πρώτων υλών

Το Πεκίνο απάντησε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, το συμβατικό, επέβαλε δασμούς 4,9% έως 19,8% στο ευρωπαϊκό χοιρινό και προσωρινούς δασμούς 21,9% έως 42,7% στα γαλακτοκομικά, μετά τα μέτρα στο κονιάκ. Είναι, κατ’ ουσίαν, στοχευμένη πολιτική πίεση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ολλανδία.

Στο δεύτερο επίπεδο, το επικίνδυνο, βρίσκονται οι έλεγχοι εξαγωγών σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Το δεύτερο κύμα περιορισμών στις σπάνιες γαίες έχει ανασταλεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2026 — δηλαδή η προθεσμία εκπνέει μέσα στο τρέχον έτος. Παράλληλα η Κίνα έχει διακόψει τις εξαγωγές γαλλίου προς την Ευρώπη, ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στο ήλιο, βιομηχανικό αέριο απαραίτητο τόσο για την παραγωγή μικροτσίπ όσο και για τη λειτουργία ιατρικών συσκευών όπως οι μαγνητικοί τομογράφοι.

Ταυτόχρονα, στις 29 Ιουνίου εγκαινιάστηκε στις Βρυξέλλες ο Μηχανισμός Διαβούλευσης Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ–Κίνας, με συμπροεδρία του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Wang Wentao και του Επιτρόπου Maros Sefcovic. Είναι το καλώδιο αποκλιμάκωσης, και η ύπαρξή του αλλάζει ουσιωδώς τις πιθανότητες των σεναρίων που ακολουθούν.

Το ελληνικό σημείο εκκίνησης: μικρή έκθεση, επικίνδυνη σύνθεση

Η άμεση εμπορική έκθεση της Ελλάδας στην Κίνα είναι, σε μακροοικονομικούς όρους, οριακή. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 697,2 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας άλμα 68,1%, έναντι εισαγωγών 6,48 δισ. ευρώ, μειωμένων κατά 6,6%. Μιλάμε για εξαγωγές που αντιστοιχούν σε περίπου 0,3% του ΑΕΠ. Ακόμη και ολική απώλεια της κινεζικής αγοράς θα ήταν στατιστικός θόρυβος.

Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος. Είναι η σύνθεση. Την εκτόξευση του 2025 την προκάλεσαν τα πετρελαιοειδή, με την κατηγορία των λαδιών από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά να αυξάνεται κατά 1.972% στα 279 εκατ. ευρώ και να καλύπτει μόνη της το 40% των συνολικών εξαγωγών. Τα φάρμακα ακολουθούν με 102,7 εκατ. ευρώ και αύξηση 44%. Οι πέντε πρώτες κατηγορίες καλύπτουν το 80% των πωλήσεων στην ηπειρωτική Κίνα.

Μια εξαγωγική βάση με τέτοιο βαθμό συγκέντρωσης, και μάλιστα εξαρτημένη από μια ενεργειακή κατηγορία που κινείται με τις διεθνείς τιμές, δεν είναι επίτευγμα. Είναι έκθεση σε κίνδυνο. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με το Πεκίνο κατά 11,34% το 2025 οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες εισαγωγές, όχι σε διατηρήσιμη διεύρυνση της ελληνικής εξαγωγικής βάσης.

Στην άλλη πλευρά του ισοζυγίου, οι κινεζικές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2013–2025, συγκεντρωμένες σε υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και logistics. Οι αντίστοιχες ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα δεν ξεπερνούν τα 872 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω Χονγκ Κονγκ. Η ασυμμετρία είναι το πραγματικό διαπραγματευτικό δεδομένο.

Οι κερδισμένοι: μέταλλα, μόρια και πλοία

Η Metlen και το στοίχημα του γαλλίου

Ο καθαρότερος κερδισμένος του ελληνικού ταμπλό είναι η Metlen, και η λογική είναι σχεδόν μαθηματική: όσο βαθαίνει η σύγκρουση, τόσο αυξάνει η αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Η Κίνα παράγει το 95% του παγκόσμιου γαλλίου και έχει σταματήσει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, οδηγώντας σε αυξήσεις κόστους και καθυστερήσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή ζήτηση υπολογίζεται σε περίπου 50 τόνους ετησίως. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε επένδυση της Metlen συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, που δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να καλύψει το 100% των αναγκών της Ένωσης.

Τα ορόσημα είναι συγκεκριμένα: επένδυση 295,5 εκατ. ευρώ στην αλυσίδα βωξίτη–αλουμίνας–γαλλίου, χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, πρώτα πέντε κιλά γαλλίου ήδη παραχθέντα στις εγκαταστάσεις του «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στόχος 5 έως 10 τόνων εντός του 2026 και πλήρης παραγωγή 50 τόνων ετησίως έως το 2028. Παράλληλα τρέχουν επενδύσεις σε γερμάνιο και σκάνδιο, επίσης παραπροϊόντα βωξίτη.

Η οικονομική επικύρωση βρίσκεται στην τιμή. Το γάλλιο πέρασε από τα 940,5 δολάρια ανά κιλό στις αρχές του 2025 σε επίπεδα κοντά στα 2.000 δολάρια. Η Metlen είναι η μοναδική καθέτως ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου — και αυτό, σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΕ έχει βάλει τη στρατηγική αυτονομία στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, μεταφράζεται σε ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται.

Χαλυβουργία: ο προστατευτισμός ως επιχειρηματικό μοντέλο

Ο δασμός 50% εκτός ποσόστωσης και η μείωση των ποσοστώσεων κατά 47% συνιστούν κυριολεκτικά ρυθμιστική προστασία υπέρ των ευρωπαίων παραγωγών. Για τον όμιλο Viohalco —Σιδενόρ, Stomana, ElvalHalcor, Cenergy— το μέτρο βελτιώνει άμεσα τη διαπραγματευτική θέση στις τιμές και μειώνει την πίεση από τις φθηνές εισαγωγές.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό «αλλά», και βρίσκεται στο χρονοδιάγραμμα του κανονισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2026 πραγματοποιείται η πρώτη αναθεώρηση πεδίου για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Και στις 30 Ιουνίου 2027 αξιολογείται αν θα ενταχθούν στο σύστημα τα κατάντη προϊόντα που κατασκευάζονται από χάλυβα ή περιέχουν σημαντικές ποσότητες χάλυβα. Αυτή η δεύτερη ημερομηνία είναι το πραγματικό στοίχημα για τους έλληνες ελασματουργούς και σωληνουργούς: αν το πεδίο επεκταθεί, η προστασία γίνεται πλήρης· αν όχι, η κινεζική πίεση απλώς μετατοπίζεται ένα σκαλί πιο κάτω στην αλυσίδα αξίας, εκεί όπου το ελληνικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο.

Η ναυτιλία αγοράζει φθηνά από τον αντίπαλο

Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη —και η πιο παράδοξη— ελληνική ωφέλεια. Την ώρα που η Ευρώπη υψώνει δασμολογικά τείχη απέναντι στην κινεζική βιομηχανία, οι έλληνες εφοπλιστές αγοράζουν κινεζική ναυπηγική χωρητικότητα σε επίπεδα ρεκόρ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 υπογράφηκαν 299 συμβόλαια ναυπήγησης συνολικής αξίας 25,8 δισ. δολαρίων, επαναφέροντας το ελληνικό βιβλίο παραγγελιών στα υψηλότερα επίπεδα από την περίοδο πριν από την κρίση του 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία της TradeWinds, τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν 235 από τις 299 παραγγελίες — ποσοστό 79%, έναντι 62% το προηγούμενο έτος. Η άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διείσδυση του ναυπηγείου Hengli Shipbuilding στην ελληνική αγορά, με συμβόλαια αξίας 7,7 δισ. δολαρίων.

Τα δεξαμενόπλοια κυριάρχησαν με 46% των παραγγελιών. Η ελληνική ναυτιλία, δηλαδή, όχι μόνο δεν πλήττεται από τη σύγκρουση αλλά αντλεί όφελος και από τις δύο πλευρές της: φθηνό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό από την Ασία και αυξημένα ton-miles από κάθε ανακατεύθυνση εμπορικών ροών που προκαλούν οι δασμοί.

Φάρμακα και το κρυφό πλεονέκτημα της αγροδιατροφής

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία —Vianex, Demo, Elpen, Lavipharm— είναι η μοναδική κατηγορία με διατηρήσιμη, μη ενεργειακή διείσδυση στην κινεζική αγορά, με αύξηση 44% το 2025. Πρόκειται για εξαγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας που δεν εξαρτώνται από τις τιμές των εμπορευμάτων.

Υπάρχει επίσης ένα πλεονέκτημα που σπανίως αναφέρεται: τα κινεζικά αντίποινα στοχεύουν χοιρινό, γαλακτοκομικά και οινοπνευματώδη — προϊόντα Γαλλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Ολλανδίας. Η ελληνική αγροδιατροφή δεν είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη. Σε ένα σενάριο όπου η Ένωση αναζητά αντισταθμιστικά ανοίγματα αγορών για τους πληττόμενους αγροτικούς κλάδους, η Ελλάδα διαπραγματεύεται από θέση χαμηλού ρίσκου. Είναι διπλωματικό κεφάλαιο που δεν έχει αξιοποιηθεί.

Οι χαμένοι: μάρμαρο, ράφια και δίκτυα

Το μάρμαρο πληρώνει ήδη τον λογαριασμό

Ο κλάδος του μαρμάρου είναι το πιο σαφές ελληνικό θύμα, και η ζημιά είναι ήδη ορατή στα στοιχεία. Οι εξαγωγές μαρμάρου προς την Κίνα υποχώρησαν στα 77,5 εκατ. ευρώ το 2025, με μείωση 21% και μερίδιο 11,13% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.

Για επιχειρήσεις όπως ο Ικτίνος, η Mermeren, ο Παυλίδης και το Stone Group, η Κίνα δεν είναι απλώς πελάτης. Είναι το κέντρο επεξεργασίας του ακατέργαστου όγκου, ο κόμβος από τον οποίο περνά ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας. Η υποχώρηση της κινεζικής οικοδομικής δραστηριότητας, συνδυασμένη με το γενικότερο κλίμα, πλήττει έναν κλάδο που ήδη λειτουργεί με πιεσμένες ταμειακές ροές και άλυτα εγχώρια ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσεων γης.

Λιανεμπόριο και εισαγωγείς

Jumbo, Πλαίσιο, Public, Fourlis, Κωτσόβολος: ολόκληρος ο κλάδος έχει σχεδιάσει την αλυσίδα αξίας του γύρω από το κινεζικό κόστος παραγωγής. Το τέλος των 3 ευρώ στα μικροδέματα, οι δασμοί στα ελαστικά και κάθε επόμενο μέτρο μεταφράζονται σε δύο μόνο δυνατότητες: συμπίεση περιθωρίου ή μετακύλιση στον καταναλωτή.

Σε μια οικονομία με πληθωρισμό που η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει στο 3,7% για το 2026, υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η δεύτερη επιλογή έχει πολιτικό κόστος. Η πρώτη έχει χρηματιστηριακό.

Πράσινη μετάβαση με κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού

Ο πιο υποτιμημένος δίαυλος ζημιάς αφορά τις ΑΠΕ, τα δίκτυα και την αποθήκευση. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΔΕΗ Renewables, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και το σύνολο των EPC contractors: φωτοβολταϊκά πάνελ, inverters, μπαταρίες λιθίου, μετασχηματιστές και μόνιμοι μαγνήτες προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από κινεζική αλυσίδα.

Κάθε περιορισμός —είτε ευρωπαϊκός δασμός είτε κινεζικός έλεγχος εξαγωγών σε σπάνιες γαίες— ανεβάζει το κεφαλαιουχικό κόστος και καθυστερεί χρονοδιαγράμματα σε έργα με κλειδωμένα έσοδα μέσω συμβάσεων διαφορικής προσαύξησης. Όταν τα έσοδα είναι σταθερά και το κόστος κατασκευής ανεβαίνει, η ζημιά πηγαίνει κατευθείαν στην απόδοση της επένδυσης. Το ίδιο ισχύει για τον κλάδο της υγείας, μέσω του ηλίου και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο Πειραιάς ως το πραγματικό ελληνικό ρίσκο

Αν υπάρχει ένας δείκτης που αποτυπώνει με ακρίβεια την ελληνική έκθεση στη σχέση ΕΕ–Κίνας, είναι η μηνιαία διακίνηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.

Τα στοιχεία δείχνουν απόκλιση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 η διακίνηση στις δύο προβλήτες ανήλθε σε 1,628 εκατ. TEU, με τη συνολική εικόνα να παραμένει αρνητική παρά την αύξηση 2,8% του Μαΐου στα 347 χιλιάδες TEU. Την ίδια περίοδο, ο όμιλος COSCO Shipping Ports διακίνησε παγκοσμίως 50,72 εκατ. TEU, με αύξηση 8,6%.

Η ερμηνεία είναι σαφής: ο Πειραιάς υποαποδίδει έναντι του ίδιου του ομίλου στον οποίο ανήκει. Και υποαποδίδει επειδή εξαρτάται ακριβώς από εκείνη τη ροή —Ασία προς Ευρώπη— που τα ευρωπαϊκά μέτρα στοχοποιούν. Την ίδια στιγμή, η COSCO επενδύει σε εναλλακτικούς κόμβους, όπως ο τερματικός σταθμός της Ταραγόνα στην Ισπανία, που προορίζεται κυρίως για εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων με προοπτική 300.000 οχημάτων ετησίως.

Ο Πειραιάς έχει επωφεληθεί δραματικά από την κινεζική διαχείριση: από περίπου 680.000 TEU κατά την απόκτηση σε πάνω από 5,6 εκατ., με τα τέλη παραχώρησης προς το ελληνικό Δημόσιο να ανεβαίνουν από περίπου 2 εκατ. ευρώ το 2016 σε 8,7 εκατ. ευρώ το 2024. Ακριβώς γι’ αυτό η αντιστροφή της τάσης έχει σημασία.

Η επίδραση στο ΑΕΠ: τέσσερις δίαυλοι μετάδοσης

Η αφετηρία δίνεται από την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος του Ιουνίου 2026, που προβλέπει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 1,9% το 2026 και το 2027 και 2,0% το 2028, με πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ στο 3,7%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα. Στο ευνοϊκότερο σενάριο, που εξαρτάται από τη συνέπεια στην εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν και την πλήρη αποκατάσταση των ενεργειακών ροών, οι ρυθμοί διαμορφώνονται σε 2,0%, 2,1% και 2,1%.

Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν αποτελούν υπολογισμό επί των διαύλων μετάδοσης και όχι επίσημη πρόβλεψη φορέα.

Πρώτος δίαυλος — άμεσο διμερές εμπόριο. Αμελητέος. Με εξαγωγές στο 0,3% του ΑΕΠ, ακόμη και ακραίο σενάριο απώλειας κοστίζει λιγότερο από 0,1 ποσοστιαία μονάδα σωρευτικά στην τριετία.

Δεύτερος δίαυλος — ευρωζωνική ζήτηση. Ο κυρίαρχος. Πάνω από τα μισά ελληνικά εξαγόμενα αγαθά κατευθύνονται στην ΕΕ. Αν η κλιμάκωση αφαιρέσει 0,3 έως 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, με ελαστικότητα της ελληνικής ανάπτυξης προς την ευρωπαϊκή ζήτηση περί το 0,4–0,5, προκύπτει απώλεια 0,12 έως 0,25 ποσοστιαίας μονάδας ετησίως. Η γερμανική βιομηχανική κρίση —με τη Volkswagen να φέρεται να προετοιμάζει περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας— είναι το κανάλι μέσω του οποίου η σύγκρουση φτάνει στην Ελλάδα.

Τρίτος δίαυλος — κόστος εισροών και επενδυτική αναβολή. Εκτίμηση 0,05 έως 0,10 ποσοστιαίας μονάδας ετησίως, κυρίως μέσω καθυστέρησης έργων ενέργειας και δικτύων.

Τέταρτος δίαυλος — μεταφορές και διαμετακόμιση. Εκτίμηση 0,05 έως 0,15 ποσοστιαίας μονάδας, με τον Πειραιά ως κύριο σημείο απώλειας.

Στην αντίθετη κατεύθυνση λειτουργούν τέσσερις αντισταθμιστικοί παράγοντες: η ναυτιλιακή επενδυτική έκρηξη, το στοίχημα των κρίσιμων πρώτων υλών, η αυξημένη ευρωπαϊκή δαπάνη για βιομηχανική και αμυντική ασφάλεια, και —παράγοντας που συστηματικά υποτιμάται— η αποπληθωριστική πίεση από την εκτροπή κινεζικών προϊόντων προς την ευρωπαϊκή αγορά, που στηρίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Τρία σενάρια για την τριετία 2026–2028

Σενάριο Πιθανότητα Σωρευτική επίδραση στο ΑΕΠ Μέσος ετήσιος ρυθμός Διαχειριζόμενη αποκλιμάκωση μέσω του νέου μηχανισμού διαβούλευσης ~40% -0,1 έως -0,2 π.μ. 1,9% – 2,1% Ελεγχόμενη κλιμάκωση (βασικό σενάριο) ~40% -0,4 έως -0,7 π.μ. 1,6% – 1,8% Πλήρης ρήξη με αποκοπή σπανίων γαιών ~20% -1,2 έως -1,8 π.μ. 1,2% – 1,5%

Σε απόλυτα μεγέθη, το βασικό σενάριο συνεπάγεται ελληνικό ΑΕΠ χαμηλότερο κατά περίπου 1,5 έως 2,5 δισ. ευρώ το 2028 σε σχέση με το αντιπαράδειγμα της απουσίας έντασης. Το ακραίο σενάριο ανεβάζει την απώλεια στα 4 έως 5 δισ. ευρώ.

Γιατί η Ελλάδα είναι λιγότερο εκτεθειμένη από τη Γερμανία

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη διαδρομή των αριθμών είναι αντιδιαισθητικό αλλά στέρεο: η Ελλάδα βρίσκεται δομικά σε καλύτερη θέση από τις μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες της Ένωσης.

Ο λόγος είναι η ίδια η σύνθεση του ελληνικού ΑΕΠ. Μια οικονομία που στηρίζεται σε τουρισμό, ναυτιλία, ακίνητα και υπηρεσίες δέχεται τη δασμολογική σύγκρουση έμμεσα, μέσω της ευρωπαϊκής ζήτησης, και όχι μετωπικά όπως η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ή η ιταλική μηχανουργία. Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο του 2026 παρά τους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, επιδεικνύοντας αντοχές που ελάχιστοι προέβλεπαν.

Αυτό όμως δεν είναι ανοσία. Είναι διαφορετική τοπολογία κινδύνου. Η ελληνική ευπάθεια δεν είναι εμπορική, είναι ενεργειακή, επενδυτική και λιμενική. Και οι τρεις αυτές διαστάσεις είναι λιγότερο ορατές στα μηνιαία στατιστικά δελτία, γεγονός που τις καθιστά πιο επικίνδυνες, όχι λιγότερο.

Οι τρεις ημερομηνίες που ορίζουν την τριετία

10 Νοεμβρίου 2026. Λήγει η αναστολή του δεύτερου κύματος κινεζικών περιορισμών στις σπάνιες γαίες. Είναι το μοναδικό γεγονός που μπορεί να μετακινήσει την ελληνική οικονομία από το βασικό στο ακραίο σενάριο μέσα σε ένα τρίμηνο.

31 Δεκεμβρίου 2026. Πρώτη αναθεώρηση πεδίου του νέου κανονισμού για τον χάλυβα.

30 Ιουνίου 2027. Απόφαση για την ένταξη ή μη των κατάντη προϊόντων χάλυβα στο σύστημα ποσοστώσεων. Καθοριστική για το ελληνικό μεταλλουργικό συγκρότημα.

Και ένας δείκτης παρακολούθησης, διαθέσιμος σε μηνιαία βάση και δωρεάν: η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά. Είναι το ακριβέστερο ελληνικό βαρόμετρο της σχέσης Ευρώπης και Κίνας — και, μέχρι στιγμής, δείχνει προς τη λάθος κατεύθυνση.

Ι.Α.Φ