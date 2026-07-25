Εντός-του-Προεδρικού-Μεγάρου-η-τελετή-για-την-Αποκατάσταση-της-Δημοκρατίας-λόγω-καιρού

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Aποκατάσταση της Δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου του Αττικού πραγματοποείται εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

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Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

- sofokleous10.gr

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