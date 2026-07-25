Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, July 25
    Εντός-του-Προεδρικού-Μεγάρου-η-τελετή-για-την-Αποκατάσταση-της-Δημοκρατίας-λόγω-καιρού
    Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η τελετή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω καιρού

    Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η τελετή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω καιρού

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Aποκατάσταση της Δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου του Αττικού πραγματοποείται εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών. 

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply