Επικοινωνία Δένδια με τον Σαουδάραβα υπουργό Άμυνας – Ευχαριστίες για την ελληνική συστοιχία Patriot

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X

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Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, ο Σαουδάραβας ομόλογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας και στην αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και τις εξελίξεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δένδια:

«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman. Ο Υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συζητήσαμε επίσης για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή».

Είχα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman @kbsalsaud. Ο Υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία #Patriot και για τη… pic.twitter.com/TWjDjmS38B — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 25, 2026

Σημειώνεται ότι η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, προχώρησε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 17:05 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε προχωρήσει, νωρίτερα σήμερα, (ώρα Ελλάδας 11:10), στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.

Το πρωί του Σαββάτου (στις 07:15 ώρα Ελλάδας), η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε καταρρίψει δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

- sofokleous10.gr

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