Η-metlen-και-το-μέταλλο-του-πολέμου

Πίσω από κάθε αμερικανικό αναχαιτιστή που εκτοξεύεται για να καταρρίψει έναν βαλλιστικό πύραυλο, κρύβεται μια πρώτη ύλη που ελάχιστοι επενδυτές γνωρίζουν… το ύττριο (yttrium).

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Πρόκειται για ένα κρίσιμο μέταλλο των σπανίων γαιών, το οποίο, παρά την ονομασία της κατηγορίας του, δεν είναι ιδιαίτερα σπάνιο στη φύση· η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στον διαχωρισμό και την καθαρή επεξεργασία του.

Δεν έχει την αίγλη του χρυσού ούτε την προβολή του λιθίου, όμως αποτελεί αναντικατάστατο υλικό για προηγμένα ραντάρ, αισθητήρες, λέιζερ, ηλεκτρονικά ακριβείας και ειδικές κεραμικές επιστρώσεις υψηλής αντοχής που επιτρέπουν σε πυραυλικά συστήματα όπως οι THAAD και Patriot να λειτουργούν στις ακραίες θερμοκρασίες και καταπονήσεις μιας αναχαίτισης.

Το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο ότι οι συγκεκριμένοι αναχαιτιστές κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Είναι ότι κατασκευάζονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Η παραγωγική δυνατότητα παραμένει περιορισμένη, οι χρόνοι παράδοσης μετρώνται σε χρόνια και ακόμη και συμβόλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορούν να επιταχύνουν ουσιαστικά τη διαδικασία.

Μπορείς να διαθέσεις περισσότερα χρήματα, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις περισσότερο χρόνο.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτούν τεράστια σημασία οι σπάνιες γαίες. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα επεξεργασίας πολλών κρίσιμων μετάλλων και έχει τη δυνατότητα να περιορίζει επιλεκτικά τις εξαγωγές προς τη δυτική αμυντική βιομηχανία.

Αν η ροή υττρίου ή άλλων κρίσιμων υλικών επιβραδυνθεί, δεν επηρεάζεται μόνο το κόστος παραγωγής. Επιβραδύνεται η ίδια η αναπλήρωση των αποθεμάτων αναχαιτιστών, την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν τη ζήτησή τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η USA Rare Earth (USAR) αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρόσφατη έναρξη εμπορικής παραγωγής υττρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός της κινεζικής εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν πρέπει να τη λαμβάνουμε σαν μια ακόμη επένδυση στον κλάδο των σπανίων γαιών.

Αποτελεί μέρος της αμερικανικής στρατηγικής για τη δημιουργία μιας αυτόνομης αλυσίδας εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ώστε η παραγωγή των πολύπλοκων και πανάκριβων αναχαιτιστών να μην εξαρτάται από έναν γεωπολιτικό αντίπαλο.

Στην ίδια όμως εξίσωση αρχίζει να εμφανίζεται και η Metlen Energy & Metals (MTLN). Επειδή ο ελληνικός βωξίτης περιέχει ίχνη σχεδόν ολόκληρου του φάσματος των σπανίων γαιών, συμπεριλαμβανομένου του υττρίου, ο όμιλος έχει πλέον αναπτύξει την τεχνογνωσία διαχωρισμού και ανάκτησής τους.

Αν η Δύση επιδιώξει πραγματικά να χτίσει μια ανεξάρτητη αλυσίδα εφοδιασμού για τις σπάνιες γαίες, εταιρείες που διαθέτουν τόσο πρόσβαση στην πρώτη ύλη όσο και την τεχνολογία επεξεργασίας ενδέχεται να αποκτήσουν στρατηγικό ρόλο πολύ ευρύτερο από αυτόν που τους αποδίδει σήμερα η αγορά.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

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July 25, 2026