Η Select επενδύει 35 εκατ. σε νέα παραγωγική μονάδα στη Σίνδο για ψωμί τύπου kaiser

Ένα από τα μεγαλύτερα νέα βιομηχανικά έργα στον τομέα των τροφίμων ξεκινά στη Θεσσαλονίκη, με την Σταύρος Νένδος – Αρτοποιία Select να προγραμματίζει την κατασκευή μονάδας παραγωγής αρτοσκευασμάτων με προϋπολογισμό 34,95 εκατ. ευρώ στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου.

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Το επενδυτικό σχέδιο της αρτοβιομηχανίας υπάγεται στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου. Η νέα εγκατάσταση θα εστιάζει στην παραγωγή μπαγκέτας και ψωμιού τύπου kaiser, που χρησιμοποιούνται συνήθως για σάντουιτς ή μπέργκερ.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 34,949 εκατ. ευρώ. Η εγκεκριμένη επιχορήγηση φτάνει τα 13,98 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% του επενδυτικού προϋπολογισμού. Το χρηματοδοτικό σχήμα δεν περιλαμβάνει άμεση επιδότηση.

Η μεγαλύτερη μερίδα της στήριξης, ύψους 8,337 εκατ. ευρώ, θα παραχωρηθεί με τη μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ επιπλέον 5,643 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από φορολογικές απαλλαγές. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 59 νέων θέσεων εργασίας, εκφρασμένων σε ετήσιες μονάδες απασχόλησης.

Στη χρήση του 2024 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός), η εταιρεία εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις 43,97 εκατ. ευρώ σε σχέση με 42,19 εκατ., ενώ τα μικτά κέρδη παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα 18,38 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η αύξηση στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και οι αποσβέσεις περιορίσαν τα κέρδη προ φόρων στα 6,40 εκατ. ευρώ, από 10,59 εκατ. το 2023. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,64 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν στα 8,45 εκατ. ευρώ, όμως οι επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές μείωσαν τα διαθέσιμα σε 7,84 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό για τη χρήση του 2024 αυξήθηκε σε 337 άτομα, από 304, αντανακλώντας την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.