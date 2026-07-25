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    Ιράν:-Πωλήσεις-πετρελαίου-αξίας-11-δισ-δολαρίων-κατά-τη-διάρκεια-του-πολέμου-και-επιπλέον-6,5-δισ.-δολαρίων-εν-μέσω-εκεχειρίας
    Ιράν: Πωλήσεις πετρελαίου αξίας 11 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου και επιπλέον 6,5 δισ. δολαρίων εν μέσω εκεχειρίας

    Ιράν: Πωλήσεις πετρελαίου αξίας 11 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου και επιπλέον 6,5 δισ. δολαρίων εν μέσω εκεχειρίας

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Μοχσέν Πακνετζάντ, δηλώνει ότι το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

    Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ιρανός υπουργός, πουλήθηκαν επιπλέον 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, όταν οι μειωμένοι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα των δεξαμενόπλοιων συνέβαλαν στην αύξηση των εξαγωγών και επέτρεψαν την πώληση μέρους των περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών αποθηκευμένου αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου.

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    Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν περισσότερο από το 60% των εσόδων από το πετρέλαιο που είχαν προβλεφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ιράν, αναφέρει ο Πακνετζάντ.

    Με πληροφορίες από Reuters 

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