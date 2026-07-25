Κουφονικολάκου:-«Μια-σύγχρονη-Πολιτεία-οφείλει-να-ανακτήσει-τον-δημόσιο-χαρακτήρα-της»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, έκανε μία δήλωση με αφορμή τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας:

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Η επέτειος των 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 μας φέρνει αντιμέτωπες και αντιμέτωπους με ένα αμείλικτο υπαρξιακό ερώτημα για το πολίτευμά μας.

Πώς περνάμε από την προσχηματική δημοκρατία των τύπων στην αληθινή κυριαρχία της κοινωνίας;

Η σημερινή κρίση της αντιπροσώπευσης δεν είναι συγκυριακή, είναι μία βαθιά κρίση αξιών.

Όταν η κομματική συνείδηση αντικαθιστά την κοινωνική, όταν το δημόσιο συμφέρον υπονομεύεται απροκάλυπτα, όταν η πρόοδος αποτελεί μόνο “ατομική ευθύνη”, όταν η διαφθορά καταστρέφει την κοινωνική εμπιστοσύνη και η οικονομική επιρροή χειραγωγεί την πολιτική βούληση, το κοινωνικό συμβόλαιο διαρρηγνύεται.

Η Ηθική Επανάσταση που επικαλούμαστε δεν είναι σύνθημα, αλλά πολιτικό πρόταγμα ανασύνταξης. Σημαίνει την επιστροφή της πολιτικής στην ηθική της αφετηρία, την επικράτηση του συλλογικού “Εμείς” απέναντι στον ατομικισμό και τα περιχαρακωμένα συμφέροντα.

Μια σύγχρονη Πολιτεία οφείλει να ανακτήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της, λειτουργώντας με διαφάνεια και λογοδοσία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ως πεδίο νομής της εξουσίας, όχι ως προνομιακό πεδίο επίδειξης δύναμης.

Αυτός είναι ο πυρήνας μιας πραγματικά προοδευτικής και δημοκρατικής αναγέννησης και μία πραγματική στροφή στο νόημα και την κοινωνική ουσία της Δημοκρατίας.

- sofokleous10.gr

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