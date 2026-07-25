Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Από Δευτέρα οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων – Ποια προϊόντα μπαίνουν στο σχέδιο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πραγματικές μειώσεις από 5% έως 20% στις κανονικές τιμές βασικών προϊόντων, με την εφαρμογή της να αρχίζει στις 31 Αυγούστου και να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη του προγράμματος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν τις προτάσεις τους για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με βάση τον κωδικό barcode.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 29 Ιουλίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ενημερωθούν για τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την κατάθεση των τελικών δεσμευτικών προτάσεων.

Πραγματικές μειώσεις και όχι προσφορές

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι ότι οι μειώσεις θα αφορούν την κανονική τιμή του προϊόντος στο ράφι και όχι προσωρινές προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες.

Ως τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Εάν στη συνέχεια υπάρξει κάποια προσφορά, αυτή θα υπολογίζεται πάνω στη νέα, ήδη μειωμένη τιμή.

Παράλληλα, τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτήν για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ποια προϊόντα βρίσκονται στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και καθημερινής κατανάλωσης.

Στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

νωπό κρέας,

γαλακτοκομικά προϊόντα,

αυγά,

ζυμαρικά,

όσπρια,

άλευρα,

έλαια,

βρεφικό γάλα και πάνες,

είδη πρωινού,

αναψυκτικά,

απορρυπαντικά,

προϊόντα προσωπικής υγιεινής,

σχολικά είδη.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προτείνουν προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι κωδικούς περιορισμένης κυκλοφορίας.

Τι στοιχεία θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις

Για κάθε προϊόν που θα προταθεί, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικά στοιχεία ανά barcode.

Μεταξύ άλλων θα δηλώνουν:

την υφιστάμενη τιμή,

τη νέα μειωμένη τιμή,

το ποσοστό της έκπτωσης,

τη διάρκεια εφαρμογής της μείωσης.

Ενημέρωση των καταναλωτών

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei.

Παράλληλα, στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ενιαία σήμανση στα ράφια, ώστε τα προϊόντα με μειωμένες τιμές να αναγνωρίζονται εύκολα.

Οι δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμα 16 δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστος ή εμπορική στρατηγική.

Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις να μεταφραστούν σε πραγματικό και διατηρήσιμο όφελος για τα ελληνικά νοικοκυριά, περιορίζοντας το κόστος αγοράς βασικών αγαθών σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

- – ΜΠΕ