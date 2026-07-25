Νεκρός-σε-ισραηλινό-αεροπορικό-πλήγμα-στη-Γάζα-ο-επικεφαλής-της-αστυνομίας-που-ελέγχεται-από-τη-Χαμάς

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, σκοτώθηκε το Σάββατο σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς και παλαιστίνιους διασώστες, μεταδίδει το Reuters.

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Πρόκειται για τον ταξίαρχο Αμπντέλ Νάσερ αλ Μακάντμα, γνωστό και ως κυβερνήτη της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος σκοτώθηκε ύστερα από αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν, βόρεια της πόλης της Γάζας.

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με διασώστες, ακόμη ένα ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο Παλαιστίνιου διασώστη στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την προηγούμενη εβδομάδα, υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο.

Παράλληλα, ακόμη μία ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε κατοικία στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τα ισραηλινά πλήγματα του Σαββάτου ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε προχωρήσει σε άμεσο σχόλιο για κανένα από τα περιστατικά.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει να προκαλέσει χάος

Το τελευταίο διάστημα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες μέλη της αστυνομικής δύναμης που διοικείται από τη Χαμάς, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πολλοί από αυτούς ήταν μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και αποτελούσαν άμεση απειλή για το Ισραήλ και τις ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας και των εγκαταστάσεών της αποσκοπούν στη δημιουργία χάους και αναρχίας στη Λωρίδα της Γάζας και παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι τελευταίοι θάνατοι αυξάνουν σε περισσότερους από 1.180 τους Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας του Οκτωβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Χαμάς δεν ανακοινώνει συνήθως τις απώλειες που υφίσταται στις τάξεις της.

Παρότι η εκεχειρία σταμάτησε τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι σχεδόν καθημερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα.

Χωρίς πρόοδο οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις μεσολαβητικές προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Ακολούθησε η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 73.000 Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ ελέγχει σήμερα περίπου το 64% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων κατοίκων ζει πλέον σε μια πολύ περιορισμένη περιοχή, κυρίως σε πρόχειρες σκηνές ή σε κατεστραμμένα κτίρια, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης υπό τον έλεγχο της Χαμάς.