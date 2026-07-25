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    Ομοσπονδία-γερμανικών-βιομηχανιών:-«Χάνονται-15.000-θέσεις-εργασίας-κάθε-μήνα»
    Ομοσπονδία γερμανικών βιομηχανιών: «Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα»

    Ομοσπονδία γερμανικών βιομηχανιών: «Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα»

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    «Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI.

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    Ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, προειδοποίησε η επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI).

    Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, δήλωσε στο dpa ότι η κατάσταση στην βιομηχανία είναι κρίσιμη.

    Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανατρέψουμε την κατάσταση, συμπλήρωσε.

    «Είμαι πεπεισμένη ότι, αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα έχουμε και πάλι όλες τις ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαία προτεραιότητα για πολλές εταιρείες» πρόσθεσε.

    Η Γκένερ ανέφερε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας.

    «Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Γκένερ.

    Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και η αυξανόμενη βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας, επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον κλάδο, πρόσθεσε.

    Η BDI εκπροσωπεί περίπου 100.000 εταιρείες, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 8 εκατ. εργαζόμενους.

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