Ομοσπονδία-γερμανικών-βιομηχανιών:-«Χάνονται-15.000-θέσεις-εργασίας-κάθε-μήνα»

«Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI.

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Ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, προειδοποίησε η επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI).

Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, δήλωσε στο dpa ότι η κατάσταση στην βιομηχανία είναι κρίσιμη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανατρέψουμε την κατάσταση, συμπλήρωσε.

«Είμαι πεπεισμένη ότι, αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα έχουμε και πάλι όλες τις ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαία προτεραιότητα για πολλές εταιρείες» πρόσθεσε.

Η Γκένερ ανέφερε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας.

«Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Γκένερ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και η αυξανόμενη βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας, επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον κλάδο, πρόσθεσε.

Η BDI εκπροσωπεί περίπου 100.000 εταιρείες, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 8 εκατ. εργαζόμενους.