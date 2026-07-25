Παπαθανάσης:-Τα-μέτρα-της-ΔΕΘ-θα-εξαρτηθούν-από-την-πορεία-της-οικονομίας

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΟΟ διαβεβαιώνει ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προωθεί νέα στεγαστικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

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Με αιχμή την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση προετοιμάζει το οικονομικό πακέτο του 2027, όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προωθεί νέα στεγαστικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

ΔΕΘ 2026: Ποιες φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων «κλειδώνουν»

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε ότι έως τις 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι όλα τα υπουργεία εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση των έργων. Όπως ανέφερε, η απορρόφηση των πόρων εξελίσσεται ομαλά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες τόσο στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έως το 2030 θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα αφορούν το 2027 και θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός θα επιλέξει τις τελικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν κυρίως:

στην ενίσχυση των ευάλωτων πολιτών

στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

στη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων

στην περαιτέρω αύξηση μισθών και απασχόλησης

«Δεν είναι εφικτή η επαναφορά της 13ης σύνταξης»

Ερωτηθείς για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ξεκαθάρισε ότι το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, δεν μπορεί να καλυφθεί. Αντί αυτού, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω:

αυξήσεων μισθών μείωσης φόρων περιορισμού της ανεργίας στοχευμένων κοινωνικών μέτρων

Ακρίβεια και καύσιμα

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, παρά τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές των καυσίμων και στις εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και, εφόσον χρειαστεί, θα εξετάσει νέα μέτρα στήριξης.

Για το επίδομα θέρμανσης ανέφερε ότι εξετάζεται η αξιοποίηση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με πρόβλεψη ενίσχυσης έως και 100 ευρώ επιπλέον, εφόσον εγκριθεί το σχετικό πρόγραμμα.

«Ανακαινίζω 2026»: 60.000 εγκρίσεις επιλεξιμότητας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», για το οποίο έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 60.000 εγκρίσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 5.000 αφορούν κλειστά ακίνητα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι:

η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 90% για κλειστές κατοικίες, μόνο το 20% των παρεμβάσεων αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, το υπόλοιπο αφορά εργασίες πλήρους ανακαίνισης, όπως μπάνια, κουζίνες και λοιπές επισκευές.

«Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ»

Αναφερόμενος στα στεγαστικά προγράμματα, σημείωσε ότι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου ΙΙ» περίπου 24.000 πολίτες έχουν αποκτήσει κατοικία.

Ειδικά για το «Σπίτι μου ΙΙ», εκτίμησε ότι οι δικαιούχοι θα φτάσουν περίπου τις 14.500, επισημαίνοντας ότι, λόγω της επιδότησης επιτοκίου, σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο.

Στεγαστική κρίση και φοιτητική κατοικία

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε άλλη πόλη.

Υπενθύμισε ότι έχει αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα για φοιτητές που συγκατοικούν, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ ανά φοιτητή, χαρακτηρίζοντας το μέτρο σημαντική ενίσχυση απέναντι στο αυξημένο κόστος των ενοικίων.

Επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, πρόσφατα εγκαινιάστηκε μεγάλη μονάδα υδροπονίας που θα δημιουργήσει περίπου 300 θέσεις εργασίας, ενώ συνολικά τα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στη δημιουργία περίπου 3.200 νέων θέσεων εργασίας.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η δυνατότητα λήψης νέων κοινωνικών μέτρων εξαρτάται από την ανάπτυξη της οικονομίας και τα δημόσια έσοδα, τονίζοντας ότι, όπως είπε, «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» και πως η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων.