«ΠΑΣΟΚάρα OnAir»: «Πρόγευση» από το TikTok για το νέο βίντεο της σειράς – Δείτε βίντεο

Στον «αέρα» του TikTok βρίσκεται μια «πρόγευση» για το νέο βίντεο της σειράς «ΠΑΣΟΚάρα OnAir», «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά».

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@pasokaraonair Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26 Ιουλίου 20:00 H #ΆνναΔιαμαντοπούλου και η #ΚατερίναΣπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Η Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά. 🎙️ ΠΑΣΟΚ άρα OnAir | Episode 02 Σύντομα διαθέσιμο. @anna_diamantopoulou @k.spyridaki @pasokgr #ΠΑΣΟΚ #ΠΑΣΟΚOnAir #Τουρισμός ♬ original sound – PASOKara OnAir

Στο νέο βίντεο που δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ οι Άννα Διαμαντοπούλου και Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς.

Το κόνσεπτ «ΠΑΣΟΚάρα OnAir» αφορά μια σειρά συνεντεύξεων που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη με σκοπό το κόμμα να απευθυνθεί στη νεότερη γενιά.

- sofokleous10.gr

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