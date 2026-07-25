Πληθαίνουν-οι-εμβληματικές-επενδύσεις-των-funds-στη-βιομηχανία-τροφίμων-και-την-εστίαση

Βιομηχανία τροφίμων-ποτών και εστίαση αποτελούν δύο ελκυστικούς κλάδους για επενδύσεις. Γιατί μπαίνουν στο ραντάρ των ελληνικών funds. Οι προοπτικές ανάπτυξης, οι συνέργειες και τα επενδυτικά πλάνα. Ο μακρύς κατάλογος των deals. Μια προς μια όλες οι εξαγορές που υλοποίησαν τα τελευταία χρόνια τα πιο γνωστά ελληνικά funds.

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Σε «Γη της Επαγγελίας» για ολοένα και περισσότερα ελληνικά funds έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια οι εγχώριοι κλάδοι των τροφίμων και της εστίασης, προσελκύοντας τα επενδυτικά βλέμματα ολοένα και περισσότερων «παικτών», καθώς παραμένει θερμό το ενδιαφέρον για την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων και τη σύναψη ισχυρών επενδυτικών συμφωνιών.

Με κύκλο εργασιών 26,2 δισ. ευρώ και εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ το 2025, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας και κλάδο-κλειδί για την εγχώρια επιχειρηματικότητα με τεράστιες προοπτικές, την ώρα που τα funds αναζητούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος της εστίασης αποδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή στα εγχώρια επιχειρηματικά δρώμενα, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι νέες καταναλωτικές συνήθειες στρέφουν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στην οργανωμένη εστίαση. Σε μια αγορά με αρκετά οργανωμένα και αναγνωρίσιμα brands και με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που μπορούν να οδηγήσουν τον κλάδο στην επόμενη μέρα.

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αλλά και εστίαση είναι δύο κλάδοι που βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο «ραντάρ» των ελληνικών funds. Η λίστα των deals είναι μακρά, ενώ όπως επιβεβαιώνουν οι καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς, η ίδια «ζέση» για ακόμη περισσότερες επενδύσεις αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Οι μπίζνες της EOS Capital Partner

Με μακρύ κατάλογο επενδύσεων στον χώρο της διατροφής, η EOS Capital Partner, συμφερόντων του πρώην τραπεζίτη Απόστολου Ταμβακάκη, υλοποίησε το πρώτο deal της βιομηχανίας τροφίμων για το 2026. Ο λόγος για την επένδυση στη Φάρμα Κουκάκη, που αλλάζει τα δεδομένα τόσο για την ιστορική εταιρεία από το Κιλκίς όσο και για το σύνολο του κλάδου της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας. Ήταν στις 20 Ιανουαρίου 2026 όταν EOS Capital Partners και Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για αυτήν.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων και διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Οι εξαγωγές αποτελούν το 20% του τζίρου της, με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες και με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο δε της συνεργασίας με την EOS Capital Partners βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία), την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών. Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) είναι το δεύτερο growth fund της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, το οποίο στις 11 Απριλίου 2025 ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση και δη την είσοδό του στην εταιρεία Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Η Megas Yeeros έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες στον κλάδο των ethnic τροφίμων, με κάθετη παραγωγή στην Ελλάδα και σημαντική εργοστασιακή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, εξυπηρετώντας κανάλια HoReCa και λιανικής σε 23 χώρες.

Το EOS Hellenic Renaissance Fund II απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, ενώ τα επενδυτικά του κεφάλαια φτάνουν τα 250 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το EOS Hellenic Renaissance Fund I, ήτοι το πρώτο growth fund της EOS Capital Partners που συστάθηκε το 2018, είχε δύναμη πυρός 150 εκατ. ευρώ και πραγματοποίησε συνολικά 11 επενδύσεις. Τo EOS Hellenic Renaissance Fund I έχει επενδύσει σε πολύ γνωστές εταιρείες τροφίμων και ποτών τα τελευταία χρόνια. Ήταν το 2019 όταν από κοινού με τα fund Diorama και Elikonos απέκτησαν τη Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ, την αρχαιότερη ελαιουργική εταιρεία της χώρας, ενώ ακολούθησε λίγο πριν τα τέλη του 2020 η συμμετοχή στην εταιρεία Agrifreda, με δραστηριότητα στην παραγωγή και μεταποίηση φρούτων και λαχανικών, κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων, καθώς και στη διανομή νερού και γλυκισμάτων. Το 2021 τo EOS Hellenic Renaissance Fund I ανακοίνωσε την είσοδό του στη Eurocatering, γνωστή για τις φρέσκες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες με την επωνυμία Φρεσκούλης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία αποεπένδυσης, μετά την πώληση του 50% στο Latsco Family Office. Το 2022 σημειώθηκε η είσοδος στην Ελληνικοί Χυμοί (Viva, Viva Slim), από κοινού με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ενώ στα τέλη του 2023 συστάθηκε η εταιρεία holding με την επωνυμία Water Invest, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 12,38 εκατ. ευρώ και μετόχους την EOS Hellenic Renaissance Fund και το fund SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η Water Invest, λοιπόν, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας εμφιάλωσης Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, γνωστής για τα εμφιαλωμένα νερά Διός και Σέλι.

Η EOS Capital Partners ιδρύθηκε το 2017, με μακροπρόθεσμο στόχο να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδίων.

Οι επενδύσεις της DECA Investments

Συμμετοχή στη Μινέρβα Ελαιουργική, αλλά και στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης έχει το fund Diorama Investments SICAR SA (Diorama I), το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί.

Στο χαρτοφυλάκιο του δεύτερου fund, του Diorama IΙ, περιλαμβάνεται η εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων ντομάτας, Damavand, με έδρα την Καρδίτσα, καθώς και η εταιρεία τροφίμων Leader. Η Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βουτύρου και αλίπαστων, ενώ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζει στον χώρο των ειδών διατροφής.

Αποκλειστικός διαχειριστής των δύο funds, του Diorama I και του Diorama II, είναι η DECA Investments.

Το όραμα του SMERC για έναν ισχυρό όμιλο τροφίμων

Βήμα βήμα συμπληρώνεται το «παζλ» των εταιρειών που συνθέτουν τον όμιλο τροφίμων που οραματίζεται το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με εκτελεστικό πρόεδρο τον Νίκο Καραμούζη. Βασικός στόχος του fund είναι να προχωρά σε εξαγορά δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη συνέχεια να δρομολογεί τη συγχώνευσή τους, προκειμένου να δημιουργεί «εθνικούς πρωταθλητές» στους κλάδους στους οποίους επενδύει.

Τον Απρίλιο του 2026 το SMERC II προχώρησε στην πρώτη του επένδυση και δη σε πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία ΑΕ, μετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Η Βιοϋγεία ιδρύθηκε το 2000 και με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύει και κορυφαία διεθνή brands όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ το 2025, με EBITDA 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Ο όμιλος τροφίμων που οραματίζεται το SMERemediumCap περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου, καθώς και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων. Στις εταιρείες Άροσις, Γης Βοΐου και Organic 3S το επενδυτικό ταμείο δρομολογεί συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο 32 εκατ. ευρώ και EΒΙΤDΑ κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εν λόγω εταιρείες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, κυρίως επώνυμων. Στόχος του ομίλου τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα 40 εκατ. ευρώ τζίρο το 2026 και EΒΙΤDΑ πλέον των 3 εκατ. ευρώ. Το SMERC απέκτησε στρατηγική μετοχική συμμετοχή στην Άροσις στα τέλη του 2022 και στρατηγικό ποσοστό στην Organic 3S τον Οκτώβριο του 2024. Ακολούθησε το 2025 η ενσωμάτωση της Γης Βοΐου από την Άροσις.

Στις 17 Ιουλίου 2024 το SMERemediumCap ανακοίνωσε την είσοδό του και στον κλάδο του ελαιολάδου. SMERemediumCap και Inspiring Earth ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ομίλου στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου. Στις 22 Ιουλίου του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, η σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία The Olive Legend Group και έδρα τον δήμο Αθηναίων. Στη νέα εταιρεία, συμμετέχει με 97,25% το SMERemediumCap, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Inspiring Earth ανέρχεται σε 2,75%. Η The Olive Legend Group απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των εταιρειών Λατζιμάς Α.Ε., Έλαια Σητείας-LASITIA Α.Ε. και Olympian Green International Α.Ε.

Έναν χρόνο νωρίτερα και δη τον Ιούνιο του 2023 ανακοινώθηκε η επένδυση του SMERemediumCAP στη βολιώτικη εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μέσω κοινής εταιρείας που σύστησε τότε με τα αδέλφια Τσαούτου. Πλέον η θεσσαλική εταιρεία, που συμπληρώνει εφέτος 102 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, υλοποιεί ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο για την περίοδο 2026-2029, με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη και την κερδοφορία. Όπως επιβεβαίωσε άλλωστε ο ίδιος ο κ. Καραμούζης, μιλώντας πρόσφατα στους εκπροσώπους του Τύπου, το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά κερδοφορίας για την εταιρεία μετά την «είσοδο» του SMERC. Στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το μέλλον περιλαμβάνονται ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας, η δυναμική ανάκαμψη των εξαγωγών, η προτεραιοποίηση στις πωλήσεις των παραδοσιακών γεύσεων, νέες εμπορικές συμφωνίες διανομής, καθώς και κεφαλαιακή στήριξη από το SMERemediumCap.

Οι κινήσεις ματ του Elikonos Capital

Ζωηρό παραμένει το ενδιαφέρον του Elikonos Capital για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, όπως επιβεβαιώνεται από τη μακρά λίστα των επενδύσεών του.

Μόλις πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό ότι το επενδυτικό κεφάλαιο Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF προχώρησε σε νέα επένδυση και δη στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού, στην κρητική εταιρεία παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας «Το Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής μιας επιχείρησης που μετρά ήδη 78 χρόνια πορείας στον κλάδο παραγωγής επώνυμων προϊόντων. Η κρητική αρτοβιομηχανία διαθέτει παραγωγική μονάδα στα Χανιά, όπου συνδυάζει σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής με παραδοσιακές τεχνικές και υψηλά πρότυπα ασφαλείας τροφίμων. Επίσης κατέχει ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά χάρη στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του brand και στη μακροχρόνια παράδοσή της, ενώ έχει και ισχυρή εξαγωγική παρουσία. Η επένδυση του Elikonos 3 θα συμβάλλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς της. Στόχος είναι «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκης να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Τον Απρίλιο του 2026 ανακοινώθηκε η επένδυση στη Vamvalis Foods, μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και δημητριακών μπαρών, με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η Vamvalis Foods δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και convenient snack προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Vamvalis Foods αποτελεί παραγωγό -και συνεργάτη- ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους λιανικής και χονδρικής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τα δικά της brands, μεταξύ των οποίων τα Pellito, Instabar και Terrabites. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας πελάτες σε διεθνείς αγορές και αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών. Η επένδυση της Elikonos 3 αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των ιδιόκτητων brands και την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο και σε νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε η πρώτη επένδυση του Elikonos 3, η οποία αφορούσε στη Mytilos AΕ, μια ταχέως αναπτυσσόμενη, εξαγωγική εταιρεία παραγωγής μεσογειακών έτοιμων γευμάτων και premium θαλασσινών προϊόντων. Η Mytilos, με έδρα το Κίτρος Πιερίας, έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία επεξεργασίας θαλασσινών σε έναν σύγχρονο παραγωγό έτοιμων, πλήρως μαγειρεμένων γευμάτων. Αξιοποιεί τη μεσογειακή γαστρονομική παράδοση και προηγμένες τεχνολογίες, όπως ένα από τα ελάχιστα συστήματα High Pressure Processing (HPP) που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας skin pack. Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία δεκαετιών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, ενώ δρομολογεί μια νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση με clean room που θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής και καινοτομίας. Η επένδυση της Elikonos 3 θα επιτρέψει στη Mytilos να επιταχύνει τα αναπτυξιακά της σχέδια, να βελτιστοποιήσει την παραγωγική της λειτουργία, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να παγιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής υψηλής ποιότητας μεσογειακών τροφίμων προστιθέμενης αξίας.

Να σημειωθεί εδώ ότι η επένδυση του Elikonos 3 στην κρητική αρτοβιομηχανία «Το Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης είναι η πέμπτη του κατά σειρά επιχειρηματική κίνηση και η τρίτη στον κλάδο των τροφίμων, μετά τη Vamvalis Foods και τη Mytilos AΕ. Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης. Ο μακρύς κατάλογος επενδύσεων του Elikonos 2

Το Elikonos 3 στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στην παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική και επιχειρησιακή εξέλιξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Πολύτιμο δε «σύμμαχο» για τη συνέχεια των επενδύσεων του Elikonos 3 αποτελεί η ισχυρή παρακαταθήκη που άφησε το προηγούμενο growth private equity fund, το Elikonos 2. Και εκείνο πραγματοποίησε μακρά λίστα επενδύσεων σε εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων. Το Elikonos 2 πραγματοποίησε περί τις δέκα επενδύσεις από το 2019 έως και το 2021, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον επενδυτικό του κύκλο, μέσω των προβλεπόμενων exits.

Το επενδυτικό στοίχημα του Halcyon Equity Partners

Tην ίδια ώρα, ολοένα και ισχυροποιείται το ενδιαφέρον και του Halcyon Equity Partners για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων. Άλλωστε το Halcyon Equity Partners, με Managing Partner την Ελένη Μπαθιανάκη, έχει «ξετυλίξει» εδώ και χρόνια την επενδυτική του στρατηγική «Invest in the Best of Greece», σύμφωνα με την οποία επενδύει σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια.

Μόλις στις αρχές Ιουλίου ανακοινώθηκε η επένδυση του Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR στην Kayak ΑΕ, τη γνωστή ελληνική εταιρεία που παράγει και διανέμει προϊόντα premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών. Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και εξειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή premium παγωτών, frozen yogurt και γλυκού, μέσα από τρία διακριτά brands – Kayak, Chillbox και Goatit. Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται σήμερα από πάνω από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa. Η Kayak λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Κορωπί, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή όλων των προϊόντων της. Η επένδυση του Halcyon Equity Partners αναμένεται να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Kayak, ενισχύοντας τη διεθνή της επέκταση, διευρύνοντας την εμπορική της παρουσία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία των προϊόντων και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Βασικός άξονας του σχεδίου ανάπτυξης είναι μια στοχευμένη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

Τον περασμένο, δε, Ιούνιο έγινε γνωστή η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στη Mailo’s, ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα concepts fast‑casual εστίασης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και αισίως και Καναδά. Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά street food, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο quick service restaurant. Το brand έχει χτίσει πιστό κοινό και ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα. Η αναπτυξιακή πορεία της Mailo’s ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε. Η συνεργασία αυτή προσέδωσε στη Mailo’s πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Με ένα franchise‑led μοντέλο και ευρεία καταναλωτική απήχηση, η Mailo’s εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της και τη διεθνή της επέκταση.

Τον Μάιο του 2025 το Halcyon Equity Partners προχώρησε σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη. Με περισσότερα από 40 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών. «Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε πριν από περίπου έναν χρόνο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί δε στόχοι του επενδυτικού πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.

Λίγο καιρό νωρίτερα και δη τον Απρίλιο του 2025, το Halcyon Equity Partners ανακοίνωσε την επένδυση μειοψηφικού ποσοστού στον όμιλο Ergon Foods. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ελληνικό premium brand, που συνδυάζει εμπειρίες φιλοξενίας, βιωματικής γαστρονομίας και λιανικής πώλησης αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Μέση Ανατολή και Ηνωμένο Βασίλειο, η Ergon συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά διεθνώς, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά της να υλοποιεί ποικίλα επιχειρηματικά concepts υπό μία ενιαία και ισχυρή ταυτότητα. Η Ergon ιδρύθηκε το 2008 από τους Θωμά και Γιώργο Δούζη ως οικογενειακή επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάδειξη αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Σήμερα, αποτελεί ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο brand μεσογειακού lifestyle, με παρουσία σε επιλεγμένους προορισμούς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στα πλέον αναγνωρίσιμα concepts του Ergon περιλαμβάνονται το ERGON Agora, ένα υβριδικό μοντέλο grocerant (παντοπωλείο και εστιατόριο), το ERGON House, το πρώτο foodie hotel στην Ελλάδα, το ERGON Bakehouse, που ενσωματώνει έναν παραδοσιακό φούρνο σε ένα σύγχρονο μοντέλο φιλοξενίας, καθώς και το ERGON Beach house, ένα παραθαλάσσιο beach club εστιατόριο και glamping.

Οι επενδύσεις της VNK Capital

Το επενδυτικό κεφάλαιο VNK Capital ιδρύθηκε από τον Βασίλη Κάτσο και την αδελφή του Νέλλη Κάτσου.

Το 2019 προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Παλίρροια της οικογένειας Σουλιώτη, η οποία έχει θεμελιώσει τη θέση της ως leader στην κατηγορία έτοιμων γευμάτων ενώ το πιο διάσημο πιάτο της, το παραδοσιακό ντολμαδάκι, συνεχίζει να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Η συμμετοχή του VNK Capital επί του μετοχικού κεφαλαίου της Παλίρροια ανερχόταν στο 36%, ωστόσο πριν από μερικούς μήνες δόθηκε το σήμα για την από-επένδυση του fund. Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως και με το 85% των συνολικών της πωλήσεων να αφορούν σε εξαγωγές, η Παλίρροια θεωρείται ηγέτιδα εταιρεία στην κατηγορία έτοιμων γευμάτων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στη χρήση 2023 ο κύκλος εργασιών της Παλίρροια έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η οικογένεια Κάτσου έχει επενδύσει και στην εταιρεία Cafetex, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα και κάτοχο του brand Coffeeway.

Το νεοσυσταθέν Golden Age Capital

Από τον κλάδο της εστίασης ξεκίνησε τις επενδυτικές τους κινήσεις και το νεοσυσταθέν fund, Golden Age Capital, δρομολογώντας πρόσφατα την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην γνωστή αλυσίδα εστιατορίων «Ο Πρόεδρος». Το επενδυτικό ταμείο Golden Age Capital, υπό τον Περικλή Μαζαράκη, έχει υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ και εκδηλώνει σθεναρό ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο των τροφίμων και της εστίασης.

Η αλυσίδα εστιατορίων «Κεμπαπτζίδικον Ο Πρόεδρος» δραστηριοποιείται εδώ και περίπου μια δεκαετία στον χώρο της εστίασης, μετρώντας ένα δίκτυο περίπου 20 καταστημάτων σε αρκετές συνοικίες της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται δε ως μια από τις πιο σύγχρονες αλυσίδες ψητοπωλείων της πρωτεύουσας. Μάλιστα, η εταιρεία διαθέτει το δικό της πιστοποιημένο Εργαστήριο Κρεάτων, όπου καθημερινά προετοιμάζονται τα προϊόντα και αποστέλλονται στα καταστήματα, με στόχο τη μέγιστη ποιότητα.