Πότε-θα-άρει-την-απαγόρευση-στις-εξαγωγές-βενζίνης-και-ντίζελ-η-Μόσχα

Η ρωσική κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά μέτρων σε απάντηση, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων εξαγωγών ενώ οι τρέχοντες περιορισμοί ίσχυαν έως τις 31 Ιουλίου.

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Παρατείνει τον περιορισμό στις εξαγωγές βενζίνης μέχρι το τέλος του έτους η Ρωσία καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, αλλά σχεδιάζει να άρει την απαγόρευση μόλις ανακάμψει η αγορά, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η απαγόρευση του ντίζελ θα αρθεί εν ευθέτω χρόνω, ώστε να αποτραπεί η υπερπροσφορά των διυλιστηρίων και η μείωση του όγκου επεξεργασίας, επεσήμανε σε δημοσιογράφους στο Ομσκ της Σιβηρίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Interfax.

Σχετικά με τη βενζίνη, «αποφασίσαμε επίσης να την παρατείνουμε, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους μη παραγωγούς. Δηλαδή, θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση στα καύσιμα σταθεροποιείται — ενώ ορισμένα διυλιστήρια έχουν επαναλετουγούν και η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων έχει «βελτιωθεί σημαντικά».

Η ρωσική κυβέρνηση συζητά πρόσθετες προμήθειες για τη Σιβηρία, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, πρόσθεσε ενώ καύσιμα μπορούν να παραδοθούν από το Καζακστάν, αν και τα πλεονάζοντα αποθέματα που είναι διαθέσιμα εκεί είναι χαμηλά, κατέληξε.

Η Ρωσία αντιμετώπισε μια πανεθνική κρίση καυσίμων αυτό το καλοκαίρι, με πολλές περιοχές να περιορίζουν τις πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της στα διυλιστήρια.

Η ρωσική κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά μέτρων σε απάντηση, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων εξαγωγών ενώ οι τρέχοντες περιορισμοί ίσχυαν έως τις 31 Ιουλίου.