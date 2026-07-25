Σπίτι-μου-3:-Το-νέο-σχέδιο-για-μόνιμα-πιο-φθηνά-στεγαστικά-δάνεια

«Κρατήστε έναν αστερίσκο για το Σπίτι μου 3, μπορεί και να γίνει» δήλωσε ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΟPEN αναφερόμενος στο ζήτημα του στεγαστικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, προτείνετε ένα νέο μοντέλο απόκτησης ακινήτων, τύπου «Σπίτι μου», χωρίς να απαιτούνται κάθε φορά νέοι κρατικοί ή ευρωπαϊκοί πόροι.

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H διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα

Η βασική διαφορά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου» είναι ότι οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, το Δημόσιο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο προηγούμενα προγράμματα βασίστηκαν σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και είχαν συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονική διάρκεια. Με βάση το νέο σχεδιασμό, εφόσον πάρει το «πράσινο φως» από την Κυβέρνηση, το νέο «Σπίτι μου» μετατρέπεται σε έναν σταθερό μηχανισμό στεγαστικής πολιτικής μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν την προκήρυξη ενός νέου κύκλου για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευνοϊκή χρηματοδότηση.

Κίνητρα στις τράπεζες

Με βάση το νέο μοντέλο, αντί το Δημόσιο να επιδοτεί άμεσα τα στεγαστικά δάνεια, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες ώστε να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Το εθνικό σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική έως το 2035, αποτελεί τον κεντρικό οδικό χάρτη της Ελλάδας για τη μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα διαρκές, οργανωμένο και βιώσιμο σύστημα σχεδιασμού. Περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση 50 συγκεκριμένων μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα μέτρα αυτά, τα 36 συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ενιαία ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr), ενώ τα 14 αποτελούν νέες προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Με την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής, δρομολογούνται άμεσα συγκεκριμένες δράσεις που οδηγούν στην κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών -με εκτιμώμενο αριθμό ωφελουμένων 60.000 πολίτες- καθώς και στη δημιουργία άνω των 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες.

Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει:

Την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών κατοικιών από 20.000 πολίτες, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για τη διάθεσή τους στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση.

Την ανέγερση 2.350 νέων κοινωνικών κατοικιών σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του δημοσίου, όπως ανενεργά στρατόπεδα και άλλες δημόσιες εκτάσεις.

Τη άμεση διάθεση 400 κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής.

Την προσθήκη 8.500 νέων κλινών στις υπάρχουσες υποδομές φοιτητικών εστιών σε έξι δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Την κατασκευή και παράδοση 2.000 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο του εξειδικευμένου οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.