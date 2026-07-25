Στιγμές-από-την-εκδήλωση-για-την-52η-επέτειο-της-αποκατάστασης-της-Δημοκρατίας

Eντός του Προεδρικού Μεγάρου λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Αττική πραγματοποιήθηκε φέτος η εκδήλωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
Οι καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν φυσικά τους πολιτικούς φορείς, τους εκπροσώπους κομμάτων και τους υπόλοιπους καλεσμένους να παραβρεθούν στη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα – παρά τις εντάσεις των τελευταίων ημερών στη Βουλή – ενδιαφέρον έχει η πεποίθηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, καθώς θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός μιλά με ειλικρίνεια όταν αναφέρεται στην ημερομηνία. Αποκάλυψε, επίσης, ότι θα πάει διακοπές στη Λέρο με τον γιό του.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε και την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου: «Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν, είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Δεν απογοητεύτηκα, ήμουν απασχολημένος με τον καιρό…». Η μικρή προσέλευση πολιτικών αρχηγών σχολιάστηκε και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τέσσερα μόνο κόμματα, μου θυμίζει τις αρχές της μεταπολίτευσης…», είπε με νόημα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας απένεμε με τον τρόπο του τα εύσημα στον επικεφαλής του «ελληνικού FBI» για τις πολλές, πρόσφατες επιτυχίες: «Με τόσες επιτυχίες σε βλέπω ευρωβουλευτή», είπε με διάθεση χιούμορ στον Φώτη Ντουίτση, ενώ στη συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν για το ενδεχόμενο να γίνει debate με πολλούς υποψήφιους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πάλι χιουμοριστικά: «Να γίνει με ΑΣΕΠ».
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