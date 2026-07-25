Φοιτητική στέγη: Από 200 έως 700 ευρώ τα ενοίκια σε Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα – Ποιες οι παγίδες

Με την ανακοίνωση των βάσεων αρχίζει και ο αγώνας χιλιάδων οικογενειών για την εξασφάλιση φοιτητικής κατοικίας. Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα, τρεις από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας, διαθέτουν ακόμη σημαντικό αριθμό ακινήτων.

Οι τιμές, ωστόσο, παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή, την ηλικία του κτιρίου, την κατάσταση του διαμερίσματος και τις παροχές του.

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Οι άνθρωποι της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι που ξεκινούν εγκαίρως έχουν περισσότερες επιλογές, ιδίως στα μικρά και λειτουργικά σπίτια κοντά σε κεντρικά σημεία, στάσεις λεωφορείων και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Στην Πάτρα, τα ενοίκια για μια φοιτητική κατοικία ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ για μικρή γκαρσονιέρα εκτός κέντρου και μπορούν να φθάσουν έως και τα 700 ευρώ για ανακαινισμένο και επιπλωμένο δυάρι σε κεντρική περιοχή.

Όπως αναφέρει στο - η μεσίτρια αστικών συμβάσεων και εκτιμήτρια ακινήτων Ιωάννα Κοπανιτσάνου, στην πόλη υπάρχει ακόμη επαρκής προσφορά. Σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει αναπτυχθεί τόσο έντονα όσο σε άλλες περιοχές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και μικρά διαμερίσματα. Παράλληλα, αρκετά μεγάλα σπίτια έχουν χωριστεί σε μικρότερες κατοικίες.

Στο κέντρο της Πάτρας, από τα Ψηλά Αλώνια έως την Αγία Σοφία, μια μη ανακαινισμένη γκαρσονιέρα κοστίζει από 280 έως 350 ευρώ τον μήνα. Για ανακαινισμένο και επιπλωμένο ακίνητο, το ενοίκιο ανεβαίνει στα 350 έως 400 ευρώ.

Τα δυάρια, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή προσφέρουν περισσότερο χώρο και μπορούν να φιλοξενήσουν και τους γονείς, ξεκινούν από περίπου 400 ευρώ. Σε ανακαινισμένα, επιπλωμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, το μίσθωμα μπορεί να φθάσει έως τα 700 ευρώ.

Φθηνότερες λύσεις στις συνοικίες της Πάτρας

Σε περιοχές περιφερειακά του κέντρου, οι οποίες συνδέονται με αστική συγκοινωνία με τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Ρίο και στο Κουκούλι, υπάρχουν οικονομικότερες επιλογές.

Μια γκαρσονιέρα έως 30 τετραγωνικά μέτρα, σε κτίριο της δεκαετίας του 1990 ή του 2000, μπορεί να βρεθεί από 200 ευρώ τον μήνα. Η τελική τιμή εξαρτάται, ωστόσο, από την κατάσταση του ακινήτου, την ανακαίνιση και το αν διατίθεται επιπλωμένο.

Οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες βρίσκονται κυρίως στο κέντρο και προσφέρουν επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων. Το μηνιαίο κόστος διαμορφώνεται κοντά στα 550 ευρώ, περιλαμβάνοντας συνήθως ρεύμα, νερό, διαδίκτυο και κοινόχρηστα.

Σύμφωνα με την κ. Κοπανιτσάνου, το υψηλό κόστος κατασκευής και η φορολογία έχουν περιορίσει την προσφορά πραγματικά νέων και οικονομικών κατοικιών. Για ένα νεόδμητο διαμέρισμα 40 ή 50 τετραγωνικών μέτρων, το ενοίκιο μπορεί να ξεκινά από 600 ή 650 ευρώ.

Ιωάννινα: Στα 350 ευρώ το στούντιο στο κέντρο

Στα Ιωάννινα αναμένονται φέτος περίπου 3.700 νέοι φοιτητές. Σύμφωνα με τους μεσίτες της πόλης, προς το παρόν υπάρχει διαθεσιμότητα και η εύρεση κατοικίας δεν θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για όσους κινηθούν εγκαίρως.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Ιωαννίνων, Θόδωρος Μπάσιος, αναφέρει ότι μια γκαρσονιέρα ή ένα στούντιο στο κέντρο κοστίζει περίπου 350 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα ανακαινισμένο ή καινούργιο δυάρι φθάνει κοντά στα 450 ευρώ.

Στις περιφερειακές συνοικίες, οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Διατίθενται επίσης πακέτα με υψηλότερο ενοίκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ρεύματος, θέρμανσης και νερού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα δυάρι μπορεί να κοστίζει από 600 έως 650 ευρώ και ένα στούντιο από 430 έως 450 ευρώ.

Οι 5 παγίδες στην αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού

Ο Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων εφιστά την προσοχή των νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά εξαπάτησης μέσω αγγελιών και κοινωνικών δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να μισθώνουν ακίνητο χωρίς να το έχουν προηγουμένως επισκεφθεί, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα φθορές ή προβλήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις προκαταβολές. Δεν πρέπει να αποστέλλονται χρήματα για «κράτηση» κατοικίας πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη και του ίδιου του ακινήτου.

Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται αν υπάρχουν οφειλές σε ρεύμα, ύδρευση ή κοινόχρηστα, να επιβεβαιώνεται η λειτουργία της θέρμανσης και του βασικού εξοπλισμού και να υπογράφεται γραπτό μισθωτήριο, πέρα από την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στο Taxis.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια τριών ετών, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερη περίοδος.

Λάρισα: Σταθερές τιμές και περισσότερα μικρά διαμερίσματα

Στη Λάρισα, η αγορά έχει προσαρμοστεί σταδιακά στη ζήτηση για φοιτητική στέγη, με αρκετά νεόδμητα κτίρια και νέες πολυκατοικίες να περιλαμβάνουν μικρά δυάρια και στούντιο.

Όπως αναφέρει στο - η σύμβουλος ακίνητης περιουσίας της Keller Williams, Μαρία Κούκου, οι κατασκευαστές στρέφονται όλο και περισσότερο σε μικρότερα διαμερίσματα, καθώς αυτά αποτελούν το βασικό προϊόν της αγοράς για φοιτητές, νέους εργαζομένους και ανθρώπους που ζουν μόνοι τους.

Η αυξημένη προσφορά δεν έχει, ωστόσο, οδηγήσει σε πτώση των ενοικίων. Οι φετινές τιμές παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Παλαιότερα ή πιο απλά διαμερίσματα μπορεί να ξεκινούν από 200 ευρώ τον μήνα, ενώ πλήρως εξοπλισμένα στούντιο μπορούν να φθάσουν έως τα 450 ευρώ.

Το ενοίκιο δεν είναι το μόνο κόστος

Η τελική τιμή στη Λάρισα καθορίζεται από την περιοχή, την ηλικία και την κατάσταση του κτιρίου, τη θέρμανση, την ενεργειακή απόδοση και το αν το σπίτι είναι επιπλωμένο και εξοπλισμένο με ηλεκτρικές συσκευές.

Τα νεόδμητα και πλήρως επιπλωμένα ακίνητα προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης, χωρίς πρόσθετα έξοδα για αγορά επίπλων και εξοπλισμού. Για αρκετές οικογένειες, αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ακόμη και όταν το μηνιαίο ενοίκιο είναι υψηλότερο.

Η μεγαλύτερη ζήτηση επικεντρώνεται στα μικρά, λειτουργικά ακίνητα κοντά στο κέντρο, σε στάσεις λεωφορείων ή σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στις σχολές.

Οι οικογένειες, πάντως, δεν εξετάζουν πλέον μόνο το ύψος του μισθώματος, αλλά και το συνολικό κόστος διαβίωσης. Τα κοινόχρηστα, η κατανάλωση θέρμανσης, η μόνωση, τα κουφώματα, ο κλιματισμός και η αυτονομία του ακινήτου μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τελικό μηνιαίο λογαριασμό.

Η περιορισμένη βραχυχρόνια μίσθωση αυξάνει τις επιλογές

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη Λάρισα είναι η σχετικά περιορισμένη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με την κ. Κούκου, αυτό διατηρεί περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια αγορά και βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν ευκολότερα σπίτι.

Παράλληλα, καταγράφεται επιστροφή ορισμένων ιδιοκτητών στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προτιμούν έναν σταθερό ενοικιαστή και ένα προβλέψιμο μηνιαίο εισόδημα από τη συνεχή διαχείριση που απαιτούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι μεσίτες εκτιμούν ότι όσοι αρχίσουν την αναζήτηση αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν ακίνητο που να συνδυάζει καλή κατάσταση, χαμηλά κοινόχρηστα και προσιτό ενοίκιο. Όσο πλησιάζει η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, οι διαθέσιμες επιλογές, ιδίως στα μικρά και ποιοτικά διαμερίσματα, αναμένεται να περιορίζονται.

- – ΜΠΕ