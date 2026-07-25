ai-deals-950-δισ.-δολαρίων-για-samsung-και-sk-group-με-nvidia-και-broadcom

Νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη 950 δισ. δολαρίων για Samsung Electronics και την SK Group με αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

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Νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ύψους 950 δισ. δολαρίων που αφορούν τη Samsung Electronics και την SK Group με αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς ανακοίνωσε η Νότια Κορέα, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης σπεύδουν να καλύψουν την έλλειψη ταχύτερων τσιπ για την τροφοδοσία και την ανάπτυξη πιο προηγμένων συστημάτων.

Ο SK Group υπέγραψε συμφωνίες αξίας 750 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της SK Hynix με την Nvidia αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων. Η Samsung Electronics υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την Broadcom που καλύπτει έως και 200 ​​δισ. δολάρια σε τσιπ μνήμης, υπηρεσίες χυτηρίων και προηγμένες συσκευασίες. Οι συμφωνίες είναι οι τελευταίες κινήσεις των αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που ελπίζουν να κλειδώσουν την προσφορά, καθώς η ζήτηση για τσιπ και υποδομές υπολογιστών είναι ισχυρή.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας τόνισε πως η Σεούλ θα ηγηθεί μιας νέας εποχής Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας, διαθέτοντας το «δυναμικό ΑΙ οικοσύστημά» της για την επέκταση της παγκόσμιας αγοράς για βιομηχανική και προσωπική χρήση. Αποκάλυψε μια «Διακήρυξη Τεχνητής Νοημοσύνης του Σαν Φρανσίσκο» που περιέγραφε τις φιλοδοξίες της Νότιας Κορέας για την ΑΙ για τεχνολογική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα όραμα για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και να προτείνω παγκόσμια συνεργασία για να το κάνω πραγματικότητα», ανέφερε, ενώ συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Broadcom, Χοκ Ταν.

Τα γεγονότα υπογραμμίζουν τις προσπάθειες της Σεούλ να προσελκύσει παγκόσμιους εταίρους κεφαλαίου και τεχνολογίας, καθώς επιδιώκει μια από τις πιο φιλόδοξες κρατικά υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Τρία τεράστια κρατικά έργα, με επικεφαλής τη Samsung Electronics και την SK Hynix, για την κατασκευή clusters παραγωγής ημιαγωγών, φυσικών οικοσυστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με επενδύσεις άνω των 576 δισ. δολαρίων ήδη «τρέχουν».