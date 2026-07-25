deepseek:-«Παγώνει»-νέα-άντληση-κεφαλαίων-μετά-τις-διαρροές-δηλώσεων-του-ιδρυτή-της

Προσωρινό «φρένο» στον δεύτερο γύρο χρηματοδότησής της πατά η DeepSeek, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, σύμφωνα με πληροφορίες του -.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, η εταιρεία ενημέρωσε προφορικά ορισμένους από τους υποψήφιους επενδυτές ότι οι συμφωνίες, οι οποίες αναμενόταν να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες, δεν θα προχωρήσουν προς το παρόν. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εγκαταλείπεται οριστικά και ενδέχεται να επανεκκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

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Οι διαρροές που άλλαξαν το κλίμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους βασικούς λόγους της αναστολής ήταν η δυσαρέσκεια του ιδρυτή της εταιρείας, Λιανγκ Ουενφένγκ, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όσων φέρεται να είπε σε επενδυτές κατά τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Το - σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των σχετικών αναρτήσεων. Ωστόσο, κινεζικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Yicai, ανέφεραν ότι ο Λιανγκ είχε παραδεχθεί πως η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI εξακολουθεί να εξαρτάται από τα chips της Nvidia, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι η Κίνα εξακολουθεί να υπολείπεται των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνολογική κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η DeepSeek δεν σχολίασε ούτε τις διαρροές ούτε την απόφαση αναστολής της χρηματοδότησης.

Στόχος νέα κεφάλαια άνω των 10 δισ. γουάν

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης είχε στόχο να αντλήσει τουλάχιστον 10 δισ. γουάν, με το τελικό ποσό να μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των επενδυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδίωκε αποτίμηση τουλάχιστον 480 δισ. γουάν πριν από την είσοδο των νέων κεφαλαίων, σημαντικά υψηλότερη από την αποτίμηση περίπου 50 δισ. δολαρίων που είχε επιτύχει στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης.

Στις αρχές του καλοκαιριού η DeepSeek είχε συγκεντρώσει περίπου 7 δισ. δολάρια, προσελκύοντας κορυφαίους επενδυτές όπως οι Tencent, CATL και το κρατικό National Artificial Intelligence Industry Investment Fund.

Ετοιμάζεται και για IPO

Παράλληλα με τις συζητήσεις για νέα χρηματοδότηση, η DeepSeek προχωρά και στις προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του -, η εταιρεία θα μπορούσε να καταθέσει αίτηση για δημόσια εγγραφή ακόμη και μέσα στο 2026, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες εισαγωγές κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας των τελευταίων ετών.

Επενδύει στην έρευνα και όχι στην άμεση κερδοφορία

Η DeepSeek έχει ξεκαθαρίσει στους επενδυτές ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και όχι η άμεση εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο Λιανγκ έχει δεσμευθεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει open-source μοντέλα, με μακροπρόθεσμο στόχο την επίτευξη της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI), ακόμη κι αν αυτό σημαίνει χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

Ο πλουσιότερος δημιουργός AI μοντέλων στον κόσμο

Η εντυπωσιακή άνοδος της DeepSeek έχει εκτοξεύσει και την προσωπική περιουσία του ιδρυτή της.

Σύμφωνα με τον - Billionaires Index, η περιουσία του Λιανγκ Ουενφένγκ ανέρχεται πλέον στα 36 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσια σε σχέση με τα περίπου 16,7 δισ. δολάρια πριν από τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.

Με αυτό το ποσό ξεπερνά πλέον τόσο τον συνιδρυτή της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, όσο και τον συνιδρυτή της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, αποτελώντας σήμερα τον πλουσιότερο ιδρυτή εταιρείας ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.