focus:-Η-«Ασπίδα-του-Αχιλλέα»-κάνει-την-Ελλάδα-πιο-ανεξάρτητη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει τον ανασχηματισμό της γερμανικής κυβέρνησης από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς επισημαίνοντας ότι δεν έχει διαμορφώσει σαφή στρατηγική και διοικεί με τακτικισμούς, διατηρώντας τον ρόλο του δυναμικού αρχηγού χωρίς επαρκή προσαρμογή σε καγκελαρική θέση.

Το δημόσιο κανάλι ARD σημειώνει ότι ο Μερτς δίνει θέσεις στους πιστούς του και υπογραμμίζει πως για επιτυχημένη κυβερνητική εργασία απαιτείται αξιόπιστο προσωπικό με ειδίκευση ή ισχυρές επικοινωνιακές ικανότητες, ενώ η αποτελεσματικότητα της «Ομάδας Αφοσίωσης» μένει ανοιχτό ζήτημα.

Η αναφορά στο ελληνικό αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» υποδηλώνει πως καθιστά την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες στο παρόν κείμενο.

Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt σχολιάζει σχετικά με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης που επιχείρησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς: «Στη σύγχρονη ιστορία δεν υπάρχει παράδειγμα οικονομίας που να βγήκε από την κρίση χάρη στη δημόσια απομάκρυνση των αρμόδιων υπουργών. Ο Μερτς διοικεί την κυβέρνηση όπως ένας κρεοπώλης που κόβει σαλάμι: φέτα-φέτα, χρησιμοποιώντας όμως το μαχαίρι κρεοπωλείου αντί για τη μηχανή κοπής. Ο καγκελάριος έβγαλε τα σωστά συμπεράσματα από τα λάθη της υπουργικής του ομάδας, αλλά όχι από τα δικά του. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Μερτς δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στον ρόλο του καγκελάριου. Ο Μερτςτου Βερολίνου παραμένει ο δυναμικός αρχηγός από το Ζάουερλαντ. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο ρόλος που οι Γερμανοί θέλουν να βλέπουν στην Καγκελαρία. Κι έτσι γίνεται προφανές ότι ο Μερτς δεν έχει διαμορφώσει καμία στρατηγική για αυτόν τον ρόλο. Αντ’ αυτού, προσπαθεί να τα βγάζει πέρα με τακτικισμούς». Για το ίδιο θέμα το πρώτο δημόσιο κανάλι ARD σε σχόλιό του αναφέρει: «Ο Μερτς μοιράζει θέσεις στους πιστούς του. Η αφοσίωση είναι σημαντική γι’ αυτόν, κάτι που δεν είναι λάθος. Όμως, η καλή και πειστική κυβερνητική εργασία επιτυγχάνεται μόνο με καλό προσωπικό. Με υπουργούς που είτε είναι αξιόπιστοι ειδικοί σε συγκεκριμένους τομείς είτε καλοί «πωλητές», ικανοί να επικοινωνούν και να μεταδίδουν μηνύματα. Αν η «Ομάδα Αφοσίωσης» θα προσφέρει καλή πολιτική στους ψηφοφόρους παραμένει ανοιχτό».

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κάνει την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη

Στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», στα εξοπλιστικά προγράμματα συνολικής αξίας 4,2 δισ. ευρώ, στα οποία επενδύει η Ελλάδα αναφέρεται το Focus. To άρθρο σημειώνει: «Η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος μιας γενικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής πολιτικής ασφάλειας. Έτσι, το 2025 η χώρα υπέγραψε μια περιφερειακή συμφωνία με την Κύπρο και το Ισραήλ. Στόχος, σύμφωνα με το «WP tech», είναι η αποτροπή της Τουρκίας, γείτονας χώρας και εταίρου στο ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τεταμένες σχέσεις με την Άγκυρα, μεταξύ άλλων λόγω των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων σε οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή καθιστά επίσης την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη από τους παραδοσιακούς εταίρους της στον τομέα των εξοπλισμών. Μέχρι τώρα, η Αθήνα προμηθευόταν τον αμυντικό της εξοπλισμό κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία.Ενώ αυτές οι σχέσεις παραμένουν σημαντικές, η Ελλάδα αποκτά έτσι νέους εταίρους. Με το επενδυτικό πρόγραμμα, η χώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό στον τομέα των εξοπλισμών που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Μεταξύ 2009 και 2018, ο αμυντικός προϋπολογισμός είχε παγώσει».

Στα χωράφια… μέσω μιας γέφυρας που κατέρρευσε

H Berliner Zeitung αναφέρεται στην κατεστρεμμένη γύφυρα του Παλαιοπύργου που ενώ κατέρρευσε συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Η εφημερίδα γράφει: « Το έργο καταστράφηκε από την καταιγίδα «Ντάνιελ».Μεταξύ 4 και 8 Σεπτεμβρίου 2023, έπεσαν κατά μέσο όρο περίπου 360 χιλιοστά βροχής. Στη Ζαγορά του Πηλίου, σε μία μόνο ημέρα, η βροχόπτωση έφτασε τα 754 χιλιοστά, η υψηλότερη ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, 79 γέφυρες στην περιοχή υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Η γέφυρα του Παλαιοπύργου κατέρρευσε στο μέσο της. Από τότε, το τμήμα αυτό βρίσκεται ελάχιστα πάνω από τη στάθμη του νερού». Και λίγο παρακάτω το άρθρο εξηγεί: «Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό; Λόγω ενός πολύ απλού μαθηματικού υπολογισμού. Το έργο συνέδεε τις παραθαλάσσιες περιοχές των δήμων Τεμπών και Αγιάς. Όποιος καλλιεργεί τα χωράφια του στην άλλη όχθη του ποταμού, χωρίς να περάσει τη γέφυρα, θα πρέπει να κάνει τον γύρο από την παλιά εθνική οδό. Ανάλογα με τον προορισμό, η απόσταση αυτή κυμαίνεται από 17 έως 40 χιλιόμετρα, ενώ παλαιότερα ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα. Και αυτό όχι μόνο μία φορά την ημέρα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της περιόδου της συγκομιδής πολλές φορές την ημέρα, με το τρακτέρ. Για ορισμένους, ο υπολογισμός είναι λοιπόν ξεκάθαρος».



- Deutsche Welle

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