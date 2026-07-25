SEB Groupe Ελλάδος: Τζίρος €24,75 εκατ. με πτώση στα κέρδη

Το 2025, η SEB Groupe Ελλάδος κατέγραψε ένα καθαρό κέρδος περίπου 1 ευρώ για κάθε 65 ευρώ πωλήσεων, καθώς η αύξηση του κύκλου εργασιών δεν αντίκτυσε θετικά στην τελική γραμμή. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, που διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex και Lagostina, αυξήθηκε κατά 6,85%, φτάνοντας στα 24,75 εκατ. ευρώ.

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Ανάπτυξη

Η διεύθυνση αποδίδει την ανάπτυξη στην εισαγωγή νέων κατηγοριών και προϊόντων, στην ενίσχυση των συνεργασιών με υπάρχοντες πελάτες, στην έναρξη συνεργασιών με την Lidl και την Cosmote, καθώς και στην επέκταση σε καινούργια κανάλια διανομής.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση 5,2%, φτάνοντας τα 381.135 ευρώ, με το καθαρό περιθώριο κέρδους να περιορίζεται στο 1,54% από 1,74%. Αυτό σημαίνει ότι από κάθε 100 ευρώ πωλήσεων, η εταιρεία διατηρούσε 1,54 ευρώ μετά τους φόρους.

Μεγέθη

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,25%, φτάνοντας τα 7,98 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε ελαφρώς, στο 32,24% από 32,12%. Μια μερίδα αυτής της βελτίωσης απορροφήθηκε από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Η τοπική αγορά αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,4%, αγγίζοντας τα 21,55 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό υποχώρησαν 2,6%, στα 3,19 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων στον συνολικό τζίρο μειώθηκε στο 12,9% από 14,2%.

Για το 2026, η εταιρεία προσδοκά περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, επικαλούμενη τη βελτιωμένη διαθεσιμότητα αποθεμάτων, τις νέες κυκλοφορίες προϊόντων και την ενίσχυση των προωθητικών και διαφημιστικών πρωτοβουλιών.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 35,9%, φτάνοντας τα 2,50 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 38,8%, στα 8,89 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 17%, φτάνοντας το 1,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12,3%, φτάνοντας τα 7,48 εκατ. ευρώ. Από αυτές, περίπου 6,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου. Στο τέλος της χρήσης, η εταιρεία παρουσίασε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 381.135 ευρώ, ποσού ίσου με το σύνολο των καθαρών κερδών του 2025.