Ανδρουλάκης- ΠΑΣΟΚ: Δημιουργούμε παρατηρητήριο για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

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Όπως ανακοίνωσε, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ θέτει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Εθνικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος εξήγησε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ουσιαστικού Παρατηρητηρίου Τιμών.

Όπως ανέφερε, η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά και θα αποτελέσει εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών που θα στηρίζουν τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις νησιωτικές κοινωνίες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Όπως είπε, οι κυβερνητικές επιλογές ευνοούν «τους λίγους και τους ισχυρούς», σε βάρος της κοινωνίας, των νησιών και των μόνιμων κατοίκων τους.

Αναφερόμενος συνολικά στον τομέα της ναυτιλίας, σημείωσε ότι, παρότι η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο διεθνώς, εξακολουθεί να στερείται μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο.

«Δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί στο ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος της Ευρώπης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε επτά βασικές προτεραιότητες που συνθέτουν τη νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική με ορίζοντα δεκαετίας.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, την αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Παράλληλα, παρουσίασε παρεμβάσεις που αφορούν την αναμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου, τη στήριξη της πράσινης μετάβασης του στόλου χωρίς πρόσθετο κόστος για τους πολίτες, την αναθεώρηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και την εκπόνηση νέου εθνικού σχεδίου για τη λιμενική πολιτική.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τον εκσυγχρονισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τη ναυτιλία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον ναυτιλιακό τομέα. Όπως ανέφερε, το ελληνικό νηολόγιο βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση, η δημόσια ναυτική εκπαίδευση αποδυναμώνεται, οι νέοι αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν ναυτική σταδιοδρομία, ενώ το κόστος των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αυξάνεται και τα λιμάνια στερούνται ενιαίου σχεδιασμού.

Αναφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμενικών οργανισμών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην πώληση λιμανιών, αντί να επιλέξει το μοντέλο της παραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου, πρακτική που -όπως είπε- ακολουθείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η θάλασσα να αποτελέσει βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εθνικής ισχύος. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη Χίο, επισημαίνοντας ότι το νησί διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αποτελέσει πρότυπο ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

- sofokleous10.gr

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