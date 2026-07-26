Διπλό-μέτωπο-κινδύνου-για-τη-ναυτιλία:-drones-στη-Μαύρη-Θάλασσα-και-αμερικανικός-αποκλεισμός-του-Ιράν

Σε δύο διαφορετικές ζώνες υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες απειλές η εμπορική ναυτιλία, καθώς νέα περιστατικά καταγράφονται στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine, στις 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 05:00 UTC (08:00 στην Ελλάδα), το υπό σημαία Παλάου general cargo «AGN Ragnar» (IMO 9148104) φέρεται να επλήγη από drones ενώ αναχωρούσε από την περιοχή του σταθμού πλοηγών της Σουλίνα στη Ρουμανία.

Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Το «AGN Ragnar» είχε αποπλεύσει από το Ρένι της Ουκρανίας με προορισμό το Ιζμίτ της Τουρκίας. Στο πλοίο επέβαιναν δέκα ναυτικοί τουρκικής, αζερικής και ινδικής υπηκοότητας.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν, σύμφωνα με την αναφορά, σοβαρές ζημιές στο πρόστεγο, στο wheelhouse, στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και στο chart room, ενώ φωτιά ξέσπασε στη γέφυρα και στους χώρους ενδιαίτησης. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Οι ναυτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το πλοίο παρέμενε αγκυροβολημένο ανοικτά της Σουλίνα, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και ψύξης να πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία των ρουμανικών Αρχών.

Η νέα επίθεση έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για τη διεύρυνση του κινδύνου για εμπορικά πλοία που κινούνται από και προς ουκρανικά λιμάνια, καθώς η απειλή από drones και πυραυλικά πλήγματα εξακολουθεί να επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Εντείνονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις γύρω από το Ιράν

Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας.

Σύμφωνα με advisory που επικαλείται αναφορές της CENTCOM, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις θαλάσσιας επιβολής που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Μέχρι στιγμής αναφέρεται ότι 12 εμπορικά πλοία έχουν υποχρεωθεί να αλλάξουν πορεία, δύο πλοία ακινητοποιήθηκαν αφού φέρεται να μην συμμορφώθηκαν με τις σχετικές εντολές, ενώ άλλα δύο υποβλήθηκαν σε επιβίβαση και έλεγχο για την επαλήθευση των στοιχείων τους.

Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται το υπό σημαία Κομορών «Charminar», στο οποίο ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου επιχείρηση επιβίβασης και ελέγχου στην Αραβική Θάλασσα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του.

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη για το υπό σημαία Μοζαμβίκης «Lavine», το οποίο, σύμφωνα με το advisory, ακινητοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν στις 24 Ιουλίου, καθώς φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Το πλοίο δεν συνέχισε την πορεία του προς το Ιράν.

Οι συστάσεις προς τα εμπορικά πλοία περιλαμβάνουν εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών BMP-MS, περιορισμό του μη απαραίτητου προσωπικού σε εκτεθειμένα σημεία, αυξημένη επιτήρηση και άμεση ετοιμότητα του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Η προειδοποίηση συνδέεται με τον συνεχιζόμενο κίνδυνο επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πυραύλους και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία σε δύο από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη.