Ελλάδα – Κίνα: Οι εξαγωγές εκτοξεύονται, οι επενδύσεις παραμένουν ισχυρές και ο τουρισμός επιστρέφει

Το 2026 βρίσκει τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας σε τροχιά αναζωογόνησης. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο.

Παράλληλα το ενδιαφέρον των Κινέζων επενδυτών για τη χώρα παραμένει ισχυρό, ενώ ο τουρισμός αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ελπιδοφόρους τομείς συνεργασίας.

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Αυτό προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση 2025 του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου, η οποία, παρά το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα υπέρ της Κίνας, καταγράφει εξελίξεις που δημιουργούν αισιοδοξία για την επόμενη περίοδο.

Άλμα 68% στις ελληνικές εξαγωγές

Το 2025 το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Κίνας ξεπέρασε τα 7,18 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την κινεζική αγορά αυξήθηκαν κατά 68,1%, φθάνοντας τα 697,2 εκατ. ευρώ, από 414,6 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 6,6%, στα 6,48 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά περίπου 740 εκατ. ευρώ, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική μετά από χρόνια συνεχούς διεύρυνσής του.

Τα πετρελαιοειδή οδηγούν την άνοδο

Κύριος μοχλός της εξαγωγικής ανόδου ήταν τα πετρελαιοειδή, με εξαγωγές ύψους 279 εκατ. ευρώ και αύξηση 1.972% μέσα σε έναν χρόνο. Το συγκεκριμένο προϊόν αντιστοιχεί πλέον στο 40% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα, με εξαγωγές 102,7 εκατ. ευρώ και αύξηση 44%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου στην κινεζική αγορά.

Ακολούθησαν τα μάρμαρα (77,5 εκατ. ευρώ), τα μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων (74,6 εκατ. ευρώ) και τα προϊόντα χαλκού (21,8 εκατ. ευρώ).

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη σημαντικές προοπτικές για προϊόντα όπως το ελληνικό ελαιόλαδο, οι χυμοί φρούτων, τα γαλακτοκομικά και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεχή διεύρυνση της κινεζικής μεσαίας τάξης.

Οι Κινέζοι παραμένουν οι μεγάλοι επενδυτές της Golden Visa

Θετικές προοπτικές καταγράφονται και στο πεδίο των επενδύσεων. Η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει κινεζικά κεφάλαια σε υποδομές, ενέργεια, logistics, τηλεπικοινωνίες και αξιοποίηση ακινήτων.

Ξεχωριστή θέση εξακολουθεί να κατέχει το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο παραμένει βασικός δίαυλος εισόδου κινεζικών επενδύσεων στη χώρα.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2013 έως το τέλος του 2024 είχαν χορηγηθεί 15.115 άδειες παραμονής σε επενδυτές, εκ των οποίων οι 8.607 αφορούσαν Κινέζους πολίτες, ποσοστό 56,2% του συνόλου.

Συνολικά, περισσότεροι από τους μισούς επενδυτές της Golden Visa προέρχονται από την Κίνα, ενώ μόνο κατά τη διετία 2023-2024 οι σχετικές επενδύσεις ανήλθαν σε 4,47 δισ. ευρώ.

Ο τουρισμός στο επίκεντρο του 2026

Ο τομέας που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες προσδοκίες για το 2026 είναι ο τουρισμός.

Η έκθεση χαρακτηρίζει την κινεζική αγορά ως μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό.

Πριν από την πανδημία, το 2019, οι αφίξεις Κινέζων τουριστών στα ελληνικά αεροδρόμια είχαν φθάσει περίπου τις 164.000. Μετά τη μεγάλη κάμψη του 2020, το 2023 ανέκαμψαν στις 95.311, σηματοδοτώντας την επιστροφή της κινεζικής αγοράς.

Τι αναζητούν οι Κινέζοι επισκέπτες

Οι Κινέζοι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως την Αθήνα, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τους Δελφούς, την Ολυμπία και τα Μετέωρα.

Συνήθως πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας 5 έως 8 διανυκτερεύσεων, διαμένουν σε ξενοδοχεία τριών έως πέντε αστέρων και δαπανούν έως 2.500 ευρώ ανά ταξίδι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι περίπου 8 στους 10 επιλέγουν ταξιδιωτικά πακέτα που αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα, στοιχείο που, σύμφωνα με την έκθεση, δείχνει ότι η χώρα έχει αποκτήσει πλέον αυτόνομη θέση στον κινεζικό τουριστικό χάρτη.

Νέες τάσεις και νέες ευκαιρίες

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση των μεμονωμένων ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, πολιτιστικές διαδρομές, γαστρονομία και θεματικές μορφές τουρισμού.

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για επαγγελματικά ταξίδια, ιαματικό τουρισμό, ταξίδια συνταξιούχων, αλλά και για την επιλογή ελληνικών προορισμών ως τόπων διεξαγωγής γάμων ή γυρισμάτων κινεζικών τηλεοπτικών παραγωγών.

Οι συνδέσεις και οι πληρωμές που μπορούν να φέρουν περισσότερους επισκέπτες

Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών ροών αναμένεται να διαδραματίσουν οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Αθήνας-Πεκίνου, Αθήνας-Σαγκάης και οι συνδέσεις με το Τσενγκντού.

Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της προβολής της Ελλάδας στις κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες, η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας και η ευρύτερη αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω Alipay, WeChat Pay και UnionPay μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις αφίξεις τα επόμενα χρόνια.

Η μεγάλη εικόνα

Με τη μεγαλύτερη μεσαία τάξη στον κόσμο και εκατομμύρια πολίτες που αναζητούν νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς και επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί αγορά με σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα.

Η ισχυρή άνοδος των ελληνικών εξαγωγών, η διαχρονική συμμετοχή των Κινέζων στη Golden Visa και η σταδιακή επιστροφή του τουρισμού συνθέτουν, σύμφωνα με την έκθεση, ένα ευνοϊκό πλαίσιο για ακόμη στενότερες οικονομικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου τα επόμενα χρόνια.

- – ΜΠΕ