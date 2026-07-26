Η εβδομάδα που μπορεί να κρίνει τον Αύγουστο των αγορών: Fed, αμερικανικό ΑΕΠ και η δεύτερη μεγάλη δοκιμασία της AI

Οι διεθνείς αγορές εισέρχονται σε μία από τις πυκνότερες και πιο κρίσιμες εβδομάδες του 2026, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι επενδυτές δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να εξετάζουν χωριστά τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τα εταιρικά αποτελέσματα.

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Όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Η Federal Reserve συνεδριάζει στις 28 και 29 Ιουλίου. Λίγες ώρες μετά την απόφασή της θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα της Microsoft και της Meta. Την επόμενη ημέρα ανακοινώνονται τα πρώτα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE, καθώς και τα αποτελέσματα των Apple και Amazon.

Μέσα σε περίπου τριάντα ώρες, οι αγορές θα αποκτήσουν μια σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα για τρία βασικά ερωτήματα:

Πόσο ανθεκτική παραμένει η αμερικανική οικονομία;

Πόσο επίμονος είναι πραγματικά ο πληθωρισμός;

Και πόσο γρήγορα μετατρέπονται οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε έσοδα, κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές;

Η απάντηση μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, αλλά ολόκληρη την κατεύθυνση των αγορών μέσα στον Αύγουστο.

Το ημερολόγιο της εβδομάδας

Ημερομηνία Κρίσιμο γεγονός Τρίτη 28 Ιουλίου Έναρξη διήμερης συνεδρίασης της Fed Τετάρτη 29 Ιουλίου Απόφαση Fed και συνέντευξη Τύπου – Αποτελέσματα Microsoft και Meta Πέμπτη 30 Ιουλίου Πρώτη εκτίμηση ΑΕΠ ΗΠΑ β΄ τριμήνου – PCE Ιουνίου – Αποτελέσματα Apple και Amazon Παρασκευή 31 Ιουλίου Δείκτης κόστους απασχόλησης και νέες ενδείξεις για μισθολογικές πιέσεις

Η Fed έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28–29 Ιουλίου, χωρίς αυτή τη φορά να συνοδεύεται από νέες τριμηνιαίες προβλέψεις για την οικονομία και τα επιτόκια.

Η Microsoft και η Meta ανακοινώνουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street στις 29 Ιουλίου, ενώ Apple και Amazon ακολουθούν στις 30 Ιουλίου.

Η Fed βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες

Η βασική εκτίμηση της αγοράς παραμένει ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει το εύρος των επιτοκίων στο 3,50%–3,75%.

Σε δημοσκόπηση του Reuters, και οι 104 οικονομολόγοι που συμμετείχαν προέβλεψαν ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Παράλληλα, οι 78 από τους 104 εκτιμούσαν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι το τέλος του 2026.

Οι αγορές παραγώγων, όμως, εμφανίζονται σημαντικά λιγότερο βέβαιες.

Στο τέλος της Παρασκευής τιμολογούσαν πιθανότητα περίπου 38% για άμεση αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ προεξοφλούσαν συνολικά δύο αυξήσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2027.

Αυτή η διαφορά μεταξύ οικονομολόγων και traders αποτυπώνει το πραγματικό δίλημμα.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν αποκλιμάκωση των πιέσεων. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές παραγωγού επίσης ήταν ηπιότερες από τις προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, όμως, το Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει σαφώς πάνω από τον στόχο του 2%.

Η Fed, επομένως, πρέπει να αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί τα στοιχεία του Ιουνίου ή αν θα προσπαθήσει να προλάβει τον πληθωρισμό που μπορεί να δημιουργήσει η νέα ενεργειακή κρίση από τον Ιούλιο και μετά.

Το δίλημμα του Κέβιν Γουόρς

Η συνεδρίαση θα είναι μόλις η δεύτερη υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς.

Ο Γουόρς έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τη σαφή καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις, αλλά έχει επιμείνει στην ανάγκη επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Αυτή η στρατηγική περιορισμένης καθοδήγησης αυξάνει τη μεταβλητότητα, επειδή οι επενδυτές δεν γνωρίζουν αν η σκληρή ρητορική αποτελεί προετοιμασία για άμεση αύξηση ή μέσο πίεσης των αγορών χωρίς πραγματική αλλαγή πολιτικής.

Μια αύξηση τον Ιούλιο θα αποτελούσε σημαντική έκπληξη.

Θα έστελνε το μήνυμα ότι η Fed θεωρεί την ενεργειακή κρίση, τους δασμούς και τις πληθωριστικές προσδοκίες σοβαρότερους κινδύνους από την πιθανότητα επιβράδυνσης της οικονομίας.

Θα είχε, όμως, μεγάλο κόστος.

Οι αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, το δολάριο να ενισχυθεί και οι μετοχές υψηλής αποτίμησης να δεχθούν ισχυρές πιέσεις. Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου έχει ήδη ξεπεράσει το 4,7%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2025.

Το πιθανότερο σενάριο παραμένει, επομένως, μια παύση με αυστηρό μήνυμα.

Η Fed μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά να προειδοποιήσει ότι μια αύξηση τον Σεπτέμβριο παραμένει απολύτως ανοικτή, εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια ή οι επόμενες μετρήσεις του πληθωρισμού κινηθούν ξανά ανοδικά.

Το ΑΕΠ θα δείξει αν η αμερικανική οικονομία αντέχει

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου δημοσιεύει την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου.

Η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ετησιοποιημένο ρυθμό 2,1% στο πρώτο τρίμηνο, μετά τη μόλις 0,5% ανάπτυξη του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Το νέο αποτέλεσμα θα είναι κρίσιμο επειδή θα δείξει αν η οικονομία είχε αρκετή ορμή πριν από τη νέα εκτίναξη της ενέργειας.

Ένας ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε αρχικά να θεωρηθεί θετικός για τις μετοχές. Θα έδειχνε ότι η κατανάλωση και οι επενδύσεις παραμένουν ανθεκτικές.

Για τη Fed, όμως, μια ισχυρή οικονομία θα σήμαινε ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για αύξηση επιτοκίων χωρίς άμεσο φόβο ύφεσης.

Ένα αδύναμο ΑΕΠ θα δημιουργούσε την αντίθετη εικόνα.

Θα μείωνε την ανάγκη άμεσης νομισματικής σύσφιξης, αλλά θα ενίσχυε τον φόβο ότι η οικονομία κινδυνεύει να εισέλθει σε περίοδο στασιμοπληθωρισμού: χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά υψηλότερες τιμές λόγω ενέργειας και δασμών.

Η καλύτερη δυνατή ένδειξη για τις αγορές θα ήταν μια μέτρια αλλά θετική ανάπτυξη, αρκετά ισχυρή ώστε να απομακρύνει τον φόβο ύφεσης, χωρίς να είναι τόσο υψηλή ώστε να υποχρεώσει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια.

Ο PCE θα δημοσιευθεί αφού η Fed έχει ήδη αποφασίσει

Η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών έχει μια ιδιαίτερη χρονική σημασία.

Ο PCE Ιουνίου θα δημοσιευθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την απόφαση της Fed.

Αυτό σημαίνει ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να αποφασίσουν χωρίς να έχουν στα χέρια τους την επίσημη νέα μέτρηση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας.

Ο συνολικός PCE είχε αυξηθεί κατά 4,1% τον Μάιο, ενώ ο δομικός δείκτης είχε κινηθεί στο 3,4%, επίπεδα που παραμένουν πολύ υψηλότερα από τον στόχο.

Με βάση τα στοιχεία του CPI και του PPI, αναλυτές εκτιμούν ότι ο δομικός PCE του Ιουνίου μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 3,3% σε ετήσια βάση, με μηνιαία αύξηση γύρω στο 0,2%. Πρόκειται, όμως, για εκτίμηση και όχι για επίσημο αποτέλεσμα.

Αν η μέτρηση επιβεβαιώσει την αποκλιμάκωση, η αγορά θα θεωρήσει ότι η Fed έχει χρόνο να περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αν, αντίθετα, ο PCE αποδειχθεί σημαντικά υψηλότερος, οι προσδοκίες για αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση θα ενισχυθούν απότομα.

Microsoft: Το καθαρότερο τεστ για την επιχειρηματική AI

Η Microsoft αποτελεί ίσως την πιο σημαντική ανακοίνωση της εβδομάδας για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά θα εξετάσει την ανάπτυξη του Azure, τη χρήση των υπηρεσιών Copilot, την αύξηση των παραγγελιών cloud και κυρίως τη σχέση ανάμεσα στις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες και στα πραγματικά έσοδα που δημιουργούν.

Μετά την αρνητική αντίδραση στα αποτελέσματα της Alphabet, το όριο ανοχής των επενδυτών έχει μειωθεί.

Η αγορά δεν θεωρεί πλέον αυτομάτως θετική μια αύξηση των επενδύσεων σε data centers και chips.

Θέλει να δει ότι τα έσοδα και οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξάνονται τουλάχιστον με αντίστοιχο ρυθμό.

Η Microsoft μπορεί να παρουσιάσει ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα και παρ’ όλα αυτά να τιμωρηθεί, αν η διοίκηση αυξήσει υπερβολικά τις προβλέψεις για επενδυτικές δαπάνες ή παραδεχθεί ότι οι περιορισμοί υποδομών και το υψηλό κόστος καθυστερούν την απόδοση του κεφαλαίου.

Meta: Η AI πρέπει να βελτιώσει τη διαφήμιση

Η Meta βρίσκεται σε διαφορετική θέση.

Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να πουλήσει άμεσα υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Πρέπει να δείξει ότι η AI βελτιώνει τον βασικό μηχανισμό κερδοφορίας της: τη διαφήμιση.

Η αγορά θα εξετάσει αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών, τον χρόνο παραμονής των χρηστών και την τιμή ανά διαφημιστική προβολή.

Ταυτόχρονα, θα ζητήσει λεπτομέρειες για το κόστος των data centers, των προηγμένων επεξεργαστών και της ανάπτυξης νέων μοντέλων.

Η Meta μπορεί να αντέξει υψηλές επενδύσεις όσο το διαφημιστικό της σύστημα παράγει ισχυρές ταμειακές ροές.

Αν, όμως, η αύξηση του κόστους αρχίσει να ξεπερνά την αύξηση των διαφημιστικών εσόδων, το επενδυτικό αφήγημα θα γίνει πιο εύθραυστο.

Amazon: Η μάχη ανάμεσα στο AWS και στο κόστος των επενδύσεων

Η Amazon αποτελεί ταυτόχρονα εταιρεία λιανικής, logistics, διαφήμισης και cloud.

Το AWS θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς η αγορά θα συγκρίνει την ανάπτυξή του με εκείνη του Azure και του Google Cloud.

Ισχυρή επιτάχυνση του AWS θα ενίσχυε την άποψη ότι η εταιρική ζήτηση για AI παραμένει πολύ μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Η άλλη πλευρά της εξίσωσης είναι οι επενδύσεις.

Η κατασκευή data centers, τα chips και η ενεργειακή υποδομή απαιτούν τεράστια κεφάλαια. Η Amazon θα πρέπει να πείσει ότι η αύξηση του CapEx δεν θα εξαντλήσει την πρόοδο που έχει πετύχει στις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Apple: Το τεστ μιας πιο «ελαφριάς» στρατηγικής AI

Η Apple έχει επιλέξει διαφορετικό μοντέλο από τους hyperscalers.

Δεν επιδιώκει απαραίτητα να κατασκευάσει τη μεγαλύτερη υπολογιστική υποδομή στον κόσμο. Προσπαθεί να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές και στις υπηρεσίες της, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίες και υπολογισμούς πάνω στη συσκευή.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις πωλήσεις iPhone, στην πορεία των υπηρεσιών, στην Κίνα και στο κατά πόσο οι λειτουργίες AI μπορούν να επιταχύνουν τον κύκλο αναβάθμισης συσκευών.

Η Apple θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 30 Ιουλίου, με την αγορά να αναμένει ιδιαίτερα ισχυρή συμβολή από το iPhone και τον τομέα των υπηρεσιών.

Το πλεονέκτημά της είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ακόμη την ίδια πίεση τεράστιων επενδυτικών δαπανών με την Alphabet, τη Microsoft ή την Amazon.

Ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να θεωρηθεί τεχνολογικά καθυστερημένη, αν δεν παρουσιάσει πειστικές εφαρμογές που να αυξάνουν πραγματικά τη ζήτηση για τις συσκευές της.

Η Wall Street δεν συγχωρεί πλέον ούτε μικρές ατέλειες

Η περίοδος αποτελεσμάτων ξεκινά από μια ιδιαίτερα απαιτητική βάση.

Ο S&P 500 εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 8% από την αρχή του 2026, παρά την πτώση της τελευταίας εβδομάδας. Περισσότερες από 80 εταιρείες είχαν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και η συνολική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου υπολογιζόταν στο εντυπωσιακό 26,5% σε ετήσια βάση.

Η ισχυρή κερδοφορία, όμως, έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις τιμές.

Για αυτό η αγορά μπορεί να τιμωρήσει μια εταιρεία ακόμη και αν ξεπεράσει τις προβλέψεις, εφόσον το guidance, οι ταμειακές ροές ή οι επενδυτικές δαπάνες δεν είναι σχεδόν τέλειες.

Μετά την αρνητική αντίδραση σε Alphabet και Tesla, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον τις επενδύσεις στην AI περισσότερο ως πιθανό κίνδυνο και λιγότερο ως αυτόματη ευκαιρία.

Τα τρία βασικά σενάρια

Σενάριο Fed και μακροοικονομία Big Tech Πιθανή επίδραση Θετικό Αμετάβλητα επιτόκια, ήπιος τόνος, μέτρια ανάπτυξη, υποχώρηση PCE Ισχυρό cloud, καλύτερες ταμειακές ροές, ελεγχόμενο CapEx Ανάκαμψη μετοχών, πτώση αποδόσεων, επιστροφή του risk-on Μικτό Fed σε αναμονή αλλά με προειδοποίηση για Σεπτέμβριο Καλά έσοδα, αλλά νέα μεγάλη αύξηση επενδύσεων Υψηλή μεταβλητότητα και έντονη διαφοροποίηση μεταξύ εταιρειών Αρνητικό Έκπληξη αύξησης ή πολύ επιθετικό μήνυμα, υψηλός PCE, αδύναμο ΑΕΠ Απογοήτευση σε cloud, margins ή ταμειακές ροές Πτώση τεχνολογίας, άνοδος ομολόγων και ευρύτερο διεθνές risk-off

Τι μπορεί να πάει σωστά

Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα ήταν μια «χρυσή ισορροπία».

Η Fed διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα και αποφεύγει να δεσμευθεί για άμεση αύξηση.

Το ΑΕΠ δείχνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται χωρίς υπερθέρμανση.

Ο PCE επιβεβαιώνει ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Και οι Microsoft, Meta, Amazon και Apple παρουσιάζουν ισχυρά έσοδα, αλλά χωρίς νέα ανεξέλεγκτη έκρηξη του επενδυτικού κόστους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να υποχωρήσουν, η τεχνολογία να ανακάμψει και το επενδυτικό κλίμα να βελτιωθεί συνολικά.

Τι μπορεί να πάει λάθος

Το δυσμενέστερο σενάριο δεν απαιτεί απαραίτητα μια άμεση αύξηση επιτοκίων.

Αρκεί η Fed να δώσει σαφή ένδειξη ότι περισσότερα μέλη του FOMC θεωρούν αναγκαίες μία ή δύο αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Αν ταυτόχρονα το ΑΕΠ εμφανιστεί αδύναμο, η αγορά θα αρχίσει να φοβάται στασιμοπληθωρισμό.

Αν στη συνέχεια οι Big Tech εταιρείες ανακοινώσουν νέα μεγάλη αύξηση επενδύσεων, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση ταμειακών ροών, η διόρθωση μπορεί να επεκταθεί από την τεχνολογία στο σύνολο των διεθνών αγορών.

Το πραγματικά αρνητικό μήνυμα θα ήταν ότι οι εταιρείες ξοδεύουν περισσότερο, η οικονομία αναπτύσσεται λιγότερο και οι κεντρικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν ακριβότερο το χρήμα.

Η ελληνική απόχρωση: Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εβδομάδα αποκτά σχεδόν διπλή σημασία.

Η ελληνική αγορά έκλεισε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2.492,71 μονάδες, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με άνοδο 1,86% και επιστρέφοντας σε θετική πορεία μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς βρισκόταν κοντά στο 3,91%, προσφέροντας ένα σχετικά υποστηρικτικό, αλλά όχι ανέφελο, υπόβαθρο για τις αποτιμήσεις.

Το πρώτο κανάλι μετάδοσης είναι το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Μια ήπια Fed και ισχυρά αποτελέσματα της Big Tech μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου και να στηρίξουν τις εισροές προς μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το ΧΑ θα μπορούσε να επαναπροσεγγίσει τις 2.500 μονάδες και να επιχειρήσει κίνηση προς τα πρόσφατα υψηλά.

Μια αυστηρότερη Fed, αντίθετα, θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο των διεθνών αποδόσεων και ενίσχυση του δολαρίου. Αυτό θα αύξανε το κόστος κεφαλαίου, θα πίεζε τις μετοχικές αποτιμήσεις και θα περιόριζε τη διάθεση των ξένων θεσμικών επενδυτών για τοποθετήσεις σε περιφερειακές αγορές.

Το δεύτερο κανάλι είναι οι ελληνικές τράπεζες.

Η Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου στις 29 Ιουλίου, η Εθνική και η Eurobank στις 30 Ιουλίου και η Alpha Bank στις 31 Ιουλίου.

Άρα η ελληνική αγορά θα πρέπει να αποτιμήσει μέσα στις ίδιες συνεδριάσεις τη Fed, τη Big Tech και τα σημαντικότερα εγχώρια εταιρικά αποτελέσματα.

Μια αυστηρή Fed δεν είναι απαραίτητα άμεσα αρνητική για τα επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών, καθώς μπορεί να διατηρήσει υψηλότερες τις αποδόσεις δανείων και τίτλων.

Αν, όμως, προκαλέσει διεθνές risk-off, άνοδο των αποδόσεων και φόβους επιβράδυνσης, η θετική επίδραση στα επιτοκιακά έσοδα μπορεί να επισκιαστεί από χαμηλότερες αποτιμήσεις και μεγαλύτερες ανησυχίες για την πιστωτική ανάπτυξη.

Το τρίτο κανάλι αφορά τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Ισχυρές ανακοινώσεις Microsoft, Amazon και Meta μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο παγκόσμιος επενδυτικός κύκλος σε cloud, data centers, δίκτυα και AI παραμένει ισχυρός. Αυτό δημιουργεί θετικότερη αποτίμηση και για ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ψηφιοποίηση, στα έργα πληροφορικής, στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και στην παραγωγή ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Απογοητευτικά αποτελέσματα, όμως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν διεθνή επανατιμολόγηση των εταιρειών ανάπτυξης, ακόμη και αν η άμεση έκθεση των ελληνικών εισηγμένων στην AI παραμένει περιορισμένη.

Τελικά, η καλύτερη εξέλιξη για την Αθήνα θα ήταν ένας συνδυασμός ήπιας Fed, ανθεκτικού αμερικανικού ΑΕΠ, χαμηλότερου PCE και ισχυρών ελληνικών τραπεζικών αποτελεσμάτων.

Το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν επιθετικό μήνυμα από τη Fed, άνοδος των αποδόσεων, απογοήτευση από τη Big Tech και ταυτόχρονα τραπεζικά αποτελέσματα που δεν θα συνοδεύονται από αναβάθμιση στόχων.

Συμπέρασμα

Η νέα εβδομάδα δεν αποτελεί μια απλή συσσώρευση οικονομικών ανακοινώσεων.

Αποτελεί ένα τεστ για ολόκληρη τη δομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η άνοδος των αγορών το 2026.

Η Fed πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει ύφεση.

Η αμερικανική οικονομία πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται παρά το ακριβότερο χρήμα και το ενεργειακό σοκ.

Οι Big Tech εταιρείες πρέπει να αποδείξουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει πραγματική οικονομική αξία και όχι μόνο πρωτοφανείς λογαριασμούς επενδύσεων.

Και το Χρηματιστήριο Αθηνών πρέπει να αποδείξει ότι τα ισχυρά εγχώρια θεμελιώδη μπορούν να προσφέρουν διαφοροποίηση, χωρίς όμως να αγνοούν τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου.

Η αγορά δεν ζητά πλέον νέες υποσχέσεις.

Ζητά αποδείξεις ότι η ανάπτυξη παραμένει πραγματική, ο πληθωρισμός ελέγχεται και τα δισεκατομμύρια που επενδύονται στην AI μπορούν να παράγουν περισσότερα από όσα κοστίζουν.

Από τις απαντήσεις αυτής της εβδομάδας θα κριθεί αν ο Αύγουστος θα ξεκινήσει με νέα ανοδική προσπάθεια ή με μια βαθύτερη επανατιμολόγηση του κινδύνου.