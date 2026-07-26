Η-Ινδία-εξασφάλισε-χαμηλότερους-δασμούς-έπειτα-από-συνομιλίες-με-τις-ΗΠΑ

Σημαντικό μέρος των εξαγωγών της Ινδίας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων φαρμάκων και των κινητών συνεχίζει να εξαιρείται από την πρόσθετη επιβάρυνση 10%.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στη «χαμηλότερη κλίμακα» δασμών των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ κατάφερε να τοποθετηθεί η Ινδία έπειτα από εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας συγκριτικό πλεονέκτημα για βασικά προϊόντα εξαγωγών της χώρας.

Σημαντικό μέρος των εξαγωγών της Ινδίας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων φαρμάκων και των κινητών συνεχίζει να εξαιρείται από την πρόσθετη επιβάρυνση 10% που επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι εργάζεται για την ταχεία ολοκλήρωση μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

Προϊόντα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων εξαιρούνται επίσης από τον πρόσθετο δασμό 10% με τις εξαιρέσεις αυτές να θέτουν εκτός του πεδίου των νέων επιβαρύνσεων 45% των συνολικών ινδικών εξαγωγών.

«Το υπόλοιπο 55% των εξαγωγών θα επιβαρυνθεί με τον πρόσθετο δασμό 10%, ωστόσο η συνολική δασμολογική επιβάρυνση της Ινδίας παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των περισσότερων άλλων οικονομιών σύμφωνα με έρευνα», αναφέρει το υπουργείο.

Οι δηλώσεις της ινδικής κυβέρνησης έρχονται τη στιγμή που το σχέδιο του Τραμπ για την επιβολή δασμών στα γενόσημα φάρμακα έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ινδικές φαρμακοβιομηχανίες, φέρνοντας στο προσκήνιο τη στρατηγική τους στη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών τους.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας από πέρυσι. Παρ’ ότι τον Φεβρουάριο επιτεύχθηκε μια αρχική συμφωνία με δασμό 18% στα ινδικά προϊόντα, μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ λίγο αργότερα ακύρωσε τους ανταποδοτικούς δασμούς του Τραμπ.

Παράλληλα, εντός του μήνα, η Ινδία υπερασπίστηκε τη θέση της απέναντι στις απειλές για αύξηση των αμερικανικών δασμών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον απέτυχε να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χώρα δεν διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας.