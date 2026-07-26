Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση στη Χίο με θέμα: «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμανιού (Κόκκινος φάρος).

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Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:30: Καλωσόρισμα

– Σταύρος Μιχαηλίδης (Βουλευτής Χίου, ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής)

19:40 – 20.10 ENOTHTA 1η – ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

– Άννα Διαμαντοπούλου (Επικεφαλής Κύκλου Ανάπτυξης- μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Η ναυτιλία ως βιομηχανία ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας»

– Στέλιος Παναγιώτου (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου): «Συμβολή Ναυτιλίας στο ΑΕΠ – Μεθοδολογία μέτρησης – Σύγκριση με άλλα Κράτη-Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Συντονισμός: Γιώργος Παπούλιας, Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία – InSocial

20:10 – 20:40 ENOTHTA 2η – ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

– Σταύρος Μιχαηλίδης (Βουλευτής Χίου, Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος για τη Ναυτιλία, ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής): «Διοικητικός φορέας Ναυτιλίας-Παθογένειες-Ελκυστικότητα»

– Κώστας Χλωμούδης (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς): «Η ναυτεργασία και μέριμνα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης»

– Πλοίαρχος Ε.Ν. Στέλιος Κουμπιάς (Πρόεδρος ΠEΣ ΝΑΤ): «Κίνητρα – αντικίνητρα για την προσέλκυση νέων στη θάλασσα»

– Πλοίαρχος Ε.Ν. Βασίλειος Λεοντάρας (Πρόεδρος Συνταξιούχων ΝΑΤ Συκιάδας Χίου): «Το συνταξιοδοτικό ως πρόσθετο αντικίνητρο για επιλογή καριέρας των νέων στη ναυτεργασία» Συντονισμός Παντελής Φύκαρης , δημοσιογράφος Politis Chios

20:40 – 21:10 ENOTHTA 3η – ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

– Γιάννης Μανιάτης (Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): «Πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών για τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλία, τον ανταγωνισμό και την απανθρακοποίηση»

– Διονύσης Θεοδωράτος (Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας): «Προετοιμασία της ελληνικής ακτοπλοΐας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ποιοτική αναβάθμιση των νησιωτικών μεταφορών»

– Μαρία Λεκάκου (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, αν. γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Η Ευρώπη και ένα νέο μοντέλο συστημικής διαχείρισης της Ακτοπλοΐας»

– Γιάννης Πολυχρονάκος (Γραμματέας Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Ήρθε η ώρα να ενταχθεί η ακτοπλοΐα σε μια εθνική νησιωτική πολιτική» Συντονισμός: Γιώργος Παπούλιας, Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία -InSocial

21:10 – 21:20 Συμπεράσματα

– Θάνος Πάλλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)

21.20 Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη

- sofokleous10.gr

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