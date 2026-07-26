Οι-ΗΠΑ-σταμάτησαν-τα-πλήγματα-στο-Ιράν,-οι-Χούθι-ανοίγουν-νέο-μέτωπο-στην-Ερυθρά-Θάλασσα

Για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, διακόπτοντας το σερί των 13 συνεχόμενων ημερών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, οι Χούθι, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω επέκταση της κρίσης.

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Οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε νέα αεροπορική επιχείρηση κατά του Ιράν την περασμένη νύχτα, χωρίς να δώσουν καμία επίσημη εξήγηση για την αιφνίδια διακοπή των επιχειρήσεων, οι οποίες επί 13 συνεχόμενες ημέρες κλιμακώνονταν ως αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την ιρανική πλευρά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, σχολίασε σκωπτικά την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας: «Φαίνεται ότι το αγαπημένο μας Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα χθες».

Παράλληλα, για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου, οι οποίες πραγματοποιούνταν καθημερινά ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

Axios: Ο Τραμπ έδωσε εντολή να μην υπάρξουν νέα πλήγματα

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Παρασκευή εντολή στον αμερικανικό στρατό να μην προχωρήσει σε νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι ο Τραμπ «ήταν ανέκαθεν σαφής ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έδειξε στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων) με σοβαρότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επίσης την Παρασκευή ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για μια πιθανή διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία.

Οι επιθέσεις των Χούθι αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας και δύο λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα αναδεικνύουν τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης.

Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενδέχεται να επεκταθεί και σε έναν δεύτερο, εξίσου κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη.