Οι τιμές του κακάο έχουν κάνει βουτιά 34% – Γιατί η σοκολάτα παραμένει ακριβή;

Οι διεθνείς τιμές του κακάο αποκλιμακώνονται μετά το πρωτοφανές ράλι των τελευταίων δύο ετών, όμως η σοκολάτα εξακολουθεί να παραμένει ακριβή για τους καταναλωτές.

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή του το CNBC, η αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, καθώς οι βιομηχανίες προσπαθούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των προηγούμενων ετών, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν νέους τρόπους για να επαναφέρουν τους πελάτες που εγκατέλειψαν τις αγορές λόγω των συνεχών ανατιμήσεων.

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Τα συμβόλαια κακάο διαπραγματεύονται πλέον κοντά στα 5.300 δολάρια ανά μετρικό τόνο, καταγράφοντας πτώση περίπου 34% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, η τιμή παραμένει σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα που θεωρούνταν φυσιολογικά επί δύο δεκαετίες, όταν κυμαινόταν μεταξύ 2.000 και 3.000 δολαρίων.

Οι ανατιμήσεις δεν φεύγουν από τη μία μέρα στην άλλη

Παρά τη διόρθωση των τιμών της πρώτης ύλης, οι μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες δεν βιάζονται να μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα τους.

Η Lindt ανακοίνωσε ότι οι αυξήσεις τιμών κατά σχεδόν 12% οδήγησαν σε πτώση των πωλήσεων κατά 7,5% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς αρκετοί καταναλωτές περιόρισαν τις αγορές σοκολάτας.

Αντίστοιχα, η Nestlé ανέφερε ότι το ακριβότερο κακάο και ο καφές επιβάρυναν την κερδοφορία της, ενώ η Barry Callebaut, ο μεγαλύτερος προμηθευτής σοκολάτας και προϊόντων κακάο στον κόσμο, διαπίστωσε ότι η παγκόσμια κατανάλωση σοκολάτας μειώθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

Τι προκάλεσε την κρίση στο κακάο

Η εκτόξευση των τιμών ξεκίνησε το 2024, όταν οι σοδειές στη Δυτική Αφρική επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα, που παράγουν περίπου το 60%-70% του παγκόσμιου κακάο, επηρεάστηκαν έντονα από το φαινόμενο El Niño, το οποίο έφερε ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και ακανόνιστες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε τις συνθήκες παραγωγής, περιορίζοντας σημαντικά την προσφορά.

Αν και η αγορά εμφανίζει πλέον καλύτερη εικόνα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα νέο ισχυρό επεισόδιο El Niño το 2026-2027 εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη μελλοντική παραγωγή.

Η μάχη για τους νεότερους καταναλωτές

Με τις τιμές να παραμένουν υψηλές, οι εταιρείες αλλάζουν στρατηγική αντί να προχωρούν σε μεγάλες μειώσεις.

Η Lindt επένδυσε στην περίφημη Dubai Chocolate, αξιοποιώντας τη viral τάση που ξεκίνησε στα social media. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε αντίστοιχα προϊόντα κυκλοφόρησαν πλέον από αλυσίδες όπως οι Walmart, Trader Joe’s, Shake Shack και Harrods.

Παράλληλα, τόσο η Lindt όσο και η Nestlé αυξάνουν τις δαπάνες για influencers και ψηφιακή διαφήμιση, επιδιώκοντας να προσεγγίσουν νεότερες ηλικίες μέσα από TikTok, Instagram και άλλες πλατφόρμες.

Την ίδια στιγμή, η Barry Callebaut επενδύει ακόμη περισσότερο στην premium σοκολάτα και στα εξειδικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες και αρτοποιούς.

Πότε θα δούμε φθηνότερη σοκολάτα;

Η αποκλιμάκωση του κακάο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών, όχι όμως απαραίτητα για άμεσες μειώσεις στις τιμές λιανικής.

Οι περισσότερες βιομηχανίες εξακολουθούν να λειτουργούν με αποθέματα και συμβόλαια που αγοράστηκαν όταν οι τιμές βρίσκονταν πολύ υψηλότερα. Επιπλέον, το κόστος ενέργειας, μεταφορών και συσκευασίας εξακολουθεί να επιβαρύνει την τελική τιμή.

Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η σοκολάτα θα παραμείνει ακριβή και τους επόμενους μήνες, με τις εταιρείες να προσπαθούν να δελεάσουν τους καταναλωτές όχι με χαμηλότερες τιμές, αλλά με νέα προϊόντα, premium γεύσεις και ισχυρότερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.