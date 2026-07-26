Προσωρινά-στον-«πάγο»-ο-δεύτερος-γύρος-χρηματοδότησης-της-deepseek

Η Deepseek ενημέρωσε προφορικά ορισμένους επίδοξους επενδυτές ότι δε θα υπογραφούν τις επόμενες μέρες οι επενδυτικές συμφωνίες όπως αναμενόταν.

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Στον «πάγο» βάζει προσωρινά η DeepSeek τον δεύτερο γύρο χρηματοδότησης που σχεδίαζε, λίγες ημέρες αφότου δηλώσεις που αποδίδονται στον ιδρυτή της, Λιανγκ Γουενφένγκ, σχετικά με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -, η Deepseek ενημέρωσε προφορικά ορισμένους επίδοξους επενδυτές ότι δε θα υπογραφούν τις επόμενες μέρες οι επενδυτικές συμφωνίες όπως αναμενόταν. Ωστόσο, οι πηγές σημείωσαν ότι οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η απόφαση οφείλεται εν μέρει στη δυσαρέσκεια του Γουενφένγκ για δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σχετικά με όσα είπε στους επενδυτές κατά τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο και απέφερε 7 δισ. δολάρια στην κινέζικη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει την γνησιότητα των αναρτήσεων που περιλάμβαναν μία απομαγνητοφώνηση συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει ο Γουενφένγκ με άνγωστους συνομιλητές. Κινεζικά μέσα ενημέρωσης μεταξύ και το Yicai μετέδωσαν ότι ο δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε στην εξάρτηση της DeepSeek από τσιπ της Nvidia για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για την υστέρηση της Κίνας έναντι των ΗΠΑ στον τομέα αυτό.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη και η εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει με τα σχέδια της για τον νέο γύρο. Επιπλέον, παραμένει ασαφές εάν έχει ενημερώσει όλους τους πιθανούς επενδυτές για τις προθέσεις της. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου χρηματοδότησης, στον οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Tencent και η Contemporary Amperex Technology (CATL).

Η DeepSeek επιδίωκε να αντλήσει τουλάχιστον 10 δισ. γουάν από τον νέο γύρο, με το τελικό ποσό να μπορεί να αυξηθεί και περισσότερο ανάλογα με τη συμμετοχή των επενδυτών. Η startup στόχευε σε αποτίμηση σε τουλάχιστον 480 δισ. γουάν πριν την εισροή των νέων κεφαλαίων, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του -.

Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει διαδικασίες για αρχική δημόσια εγγραφή, ενώ ενδέχεται να καταθέσει το σχετικό αίτημα ακόμη και φέτος, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις σημαντικότερες εισαγωγές κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας στο χρηματιστήριο.