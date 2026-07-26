Πύρινος-εφιάλτης-σε-Γαλλία-και-Ισπανία:-Πάνω-από-250.000-εκκενώσεις,-ένας-νεκρός-και-τρία-μέτωπα-απειλούν-τη-Μαδρίτη,-δείτε-βίντεο

Μέχρι στιγμής περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι 28.000 κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να κυκλοφορούν μόνο φορώντας προστατευτική μάσκα, εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Σύμφωνα με την El País, η ισπανική κυβέρνηση επέκτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, μετά τη Μαδρίτη και την Άβιλα, όπου είχε ήδη κηρυχθεί από την Πέμπτη.

Η περιοχή από τα δυτικά της Μαδρίτης έως την Άβιλα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 450.000 στρέμματα.

Η κατάσταση στην Ισπανία επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς τουλάχιστον τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα συγχωνεύθηκαν δυτικά της Μαδρίτης, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο που απειλεί πλέον την ισπανική πρωτεύουσα.

Οι αρχές προχωρούν σε νέες εκκενώσεις, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία. Την ίδια ώρα, μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται και σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας.

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το κύμα των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττει τη νοτιοδυτική Ευρώπη, με περισσότερους από 250.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία.

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να επεκτείνεται.

When you’re told to evacuate, evacuate! The speed of this forest fire in Navas del Rey, near Madrid, Spain is terrifying. It took 8 minutest to reach the camera. pic.twitter.com/NKmprMEokR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2026

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, η εντολή αφορά τους δήμους Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Σήμερα είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή και δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς», πρόσθεσε.

Ένας νεκρός στη Βαλένθια – Επιστρέφει ο καύσωνας

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός άνδρα στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, σε πυρκαγιά που δεν συνδέεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο γύρω από τη Μαδρίτη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, σε χαράδρα, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν με ελαφρά εγκαύματα ή προβλήματα από εισπνοή καπνού. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου τέσσερις ώρες μετά το ξέσπασμά της.

Ο δήμος Μανίσες κήρυξε διήμερο επίσημο πένθος, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, την Πολιτική Προστασία, την Αστυνομία και την Πολιτοφυλακή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο ξηρός και θερμός καιρός θα συνεχιστεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το οποίο εκτιμάται ότι θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Βροχοπτώσεις προβλέπονται μόνο στα βόρεια της χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να επηρεάσουν τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Γαλλία: «Καταιγίδα φωτιάς» και η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στη Γαλλία, οι αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκκένωσης για περίπου 8.000 κατοίκους στους δήμους Μαρσπρίμ και Σεστά, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπορντό, λόγω της αναζωπύρωσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει από την Τετάρτη στη Ζιρόντ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ευνόησαν μάλιστα τη δημιουργία μιας «καταιγίδας φωτιάς» (firestorm), ενός εξαιρετικά σπάνιου φαινομένου που προκαλείται από το τεράστιο θερμικό φορτίο που ανυψώνεται στην ατμόσφαιρα και μπορεί να μεταβάλει απότομα τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

«Θα είναι άλλη μία δύσκολη νύχτα», προειδοποίησε ο πυραγός Νικολά Μπραζ.

Ανάλογη προειδοποίηση απηύθυνε και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, τονίζοντας ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις επιδεινώνονται ξανά.

«Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Ζιρόντ. Η βίαιη αλλαγή των καιρικών συνθηκών άλλαξε τη δυναμική της πυρκαγιάς. Μετά τη μικρή βελτίωση της νύχτας και του πρωινού, οι προβλέψεις γίνονται ξανά δυσμενείς», ανέφερε μετά τη συνεδρίαση του διυπουργικού οργάνου αντιμετώπισης κρίσεων.

Συνολικά, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, μεταξύ των οποίων περίπου 60.000 κάτοικοι της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενώ περίπου 7.000 άνθρωποι φιλοξενούνται στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε προσωρινό καταυλισμό.

Surrounded by flames. A chilling immersion with the firefighters of Le Porge facing the massive fire in the Gironde region. The toll is devastating: more than 40,000 hectares reduced to ashes, and a blaze still out of control at this time. pic.twitter.com/zxoBPwawon — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

Πρόκειται, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στη Γαλλία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

July 24, Le Moutchic, France. The fire is still not under control. The constantly shifting winds continue to make the situation unpredictable. pic.twitter.com/hgSioMKBiC — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

Τεράστια επιχείρηση με διεθνή βοήθεια

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί 1.500 πυροσβέστες και στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει από τη Γερμανία, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Στη μάχη με τις φλόγες έχει επιστρατευθεί ακόμη και στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Παράλληλα, χιλιάδες οικογένειες φιλοξενούνται σε προσωρινούς χώρους υποδοχής. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από επείγοντα μηνύματα στα κινητά τους, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν όταν αστυνομικοί χτύπησαν τις πόρτες τους τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περιορισμένες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Αντίθετα, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει το νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, διατηρώντας τα δάση σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Εκτός από τη Γαλλία και την Ισπανία, μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο εκτεταμένα κύματα δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών.