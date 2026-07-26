Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο
«Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr