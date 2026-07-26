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    Συγχαρητήρια-Ανδρουλάκη-για-την-κατάκτηση-του-χρυσού-στο-Παγκόσμιο-Κύπελλο-Πόλο
    Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο

    Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη για την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο

    «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

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    Ανδρουλάκης

    Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας κάνατε περήφανους!» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

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