ΥΠΕΞ:-Βαθιά-ανησυχία-για-τις-επαναλαμβανόμενες-εισβολές-drone-στον-εναέριο-χώρο-της-Ρουμανίας

«Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

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«Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία», προσθέτει το υπουργείο.

- sofokleous10.gr

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