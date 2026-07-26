Φρέσκα κεφάλαια αλλάζουν τον χάρτη της πληροφορικής

Επενδυτικά κεφάλαια και οι ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες εντείνουν τις τοποθετήσεις τους στον κλάδο της πληροφορικής, προεξοφλώντας νέο κύκλο ανάπτυξης και συγκέντρωσης.

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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτικών funds και των family offices βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η εγχώρια αγορά πληροφορικής, με τις κινήσεις εξαγορών και τις στρατηγικές συμμετοχές να προϊδεάζουν για μια νέα φάση συγκέντρωσης του κλάδου. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη ήταν η είσοδος της EOS Capital Partners και του Latsco Family Office στη Nova ICT, μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ελληνική αγορά τεχνολογίας διατηρεί προοπτικές ανάπτυξης ελέω τεχνητής νοημοσύνης και νέων κονδυλίων για την άμυνα.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την απόκτηση του 50% της Nova ICT από την Ireon Technologies, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, έναντι τιμήματος 60,5 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία στα 121 εκατ. ευρώ. Από το ποσοστό αυτό, το 30% πέρασε στη συνέχεια στην EOS Capital Partners, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II, και στο Latsco Family Office, διαμορφώνοντας ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό μετοχικό σχήμα. Το υπόλοιπο 50% παραμένει στην Pinston Holdings, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Τα νέα επενδυτικά σχήματα στον κλάδο

Η συγκεκριμένη επένδυση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα τοποθετήσεων στην ελληνική αγορά ICT, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή τόσο θεσμικών επενδυτικών κεφαλαίων όσο και ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών.

Nα θυμίσουμε ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, το Diorama Investments II RAIF της DECA Investments απέκτησε το 40% της εισηγμένης Dotsoft, ενώ στις αρχές του έτους η Real Consulting ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με την OTS, συνοδεύοντας τη συμφωνία με σημαντική αναδιάρθρωση της μετοχικής της βάσης και την είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών, όπως η Motor Oil (οικογένεια Βαρδινογιάννη), Red Arrow Holdings (οικογένεια Μαρινάκη και Intracom (οικογένεια Κόκκαλη) και Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης)

Παράλληλα, η παρουσία επενδυτών στην τεχνολογία επεκτείνεται και σε εξειδικευμένους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και η αμυντική τεχνολογία. Η EOS Capital Partners συμμετέχει ήδη σε εταιρείες όπως η Obrela Security Industries, η Αρχειοθήκη και το EFA Group, ενώ το Latsco Family Office έχει τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, στις Obrela, Qualco και Neuropublic, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά έργα πληροφορικής αλλά καλύπτουν πλέον ένα ευρύτερο φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών από την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη έως την αμυντική τεχνολογία.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, δεν προέρχεται μόνο από ελληνικά κεφάλαια. Η General Atlantic διατηρεί σημαντική συμμετοχή στην Epsilon Net, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες κινήσεις με διεθνή χαρακτηριστικά, όπως η εξαγορά της ελληνικής Collectives από τον ιταλικό όμιλο Maggioli, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της παρουσίας του στον χώρο του GovTech στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

AI, άμυνα και ιδιωτικός τομέας οδηγούν τη νέα ανάπτυξη

Η κινητικότητα αυτή αντανακλά την πεποίθηση των επενδυτών ότι η ανάπτυξη του κλάδου δεν θα σταματήσει με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντίθετα, οι εταιρείες πληροφορικής προσβλέπουν στη νέα γενιά δημόσιων έργων, που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αλλά και στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης.

Νέος κύκλος συγκέντρωσης

Παράγοντες της αγοράς μάλιστα εκτιμούν ότι η επενδυτική κινητικότητα θα συνεχιστεί επισημαίνοντας ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου, ακόμα και μεγάλες, βρίσκονται σε επαφές με στρατηγικούς εταίρους τόσο από το εσωτερικό όσο κι από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξή τους.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες συμφωνίες δημιουργούν νέες ισορροπίες στον κλάδο, ενισχύοντας μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα με αυξημένη πρόσβαση σε κεφάλαια και δυνατότητα συμμετοχής σε πιο σύνθετα έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γεγονός που αναμένεται να εντείνει την πίεση στις μικρότερες εταιρείες και να επιταχύνει έναν νέο κύκλο εξαγορών, συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης του κλάδου.