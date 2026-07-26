Όταν οι αποταμιεύσεις λάμπουν

Για να εξηγήσει κανείς τον χρυσό, πρέπει πρώτα να εξηγήσει την Κίνα. Και για να εξηγήσει την Κίνα, πρέπει να ξεκινήσει από τις αποταμιεύσεις της.

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Και καμία μεγάλη οικονομία δεν διαθέτει σήμερα μεγαλύτερη δεξαμενή αποταμιεύσεων από την Κίνα. Εκεί βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη εξήγηση πίσω από τη σταθερή και πολυετή ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η κινεζική οικονομία εμφανίζει ποσοστό εθνικών αποταμιεύσεων που προσεγγίζει το 43% του ΑΕΠ, το υψηλότερο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη. Για λόγους σύγκρισης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται κοντά στο 18%, η Ευρωζώνη περίπου στο 24% και η Ιαπωνία στο 32%. Η διαφορά αυτή δεν αποτελεί μια απλή στατιστική ιδιαιτερότητα. Μεταφράζεται σε τεράστιο όγκο εγχώριου κεφαλαίου, ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί σε επενδύσεις, στη βιομηχανική παραγωγή ή σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται διαχρονικές αποθήκες αξίας.

Ο χρυσός συγκαταλέγεται πλέον στα σημαντικότερα από αυτά.

Τα στοιχεία του Ιουνίου είναι αποκαλυπτικά. Η Κίνα εισήγαγε 173 τόνους χρυσού, τη μεγαλύτερη μηνιαία ποσότητα από τον Μάρτιο του 2024, καταγράφοντας παράλληλα τρίτο συνεχόμενο μήνα αύξησης των εισαγωγών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές έφτασαν περίπου τους 820 τόνους, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και μόλις δέκα τόνους χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την έκρηξη της ζήτησης ήταν διπλή. Από τη μία πλευρά, οι ιδιώτες επενδυτές αξιοποίησαν τη διόρθωση των τιμών για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους. Από την άλλη, οι κινεζικές τράπεζες ενίσχυσαν τις εισαγωγές τους ώστε να αναπληρώσουν τα αποθέματα που είχαν μειωθεί εξαιτίας της έντονης λιανικής ζήτησης. Παράλληλα, τα κινεζικά ETFs που επενδύουν σε φυσικό χρυσό έχουν ήδη προσελκύσει καθαρές εισροές περίπου 28 τόνων από τις αρχές του έτους, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις κρατικές αγορές.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με όσα συμβαίνουν στο επίπεδο των κεντρικών τραπεζών.

Τα τελευταία χρόνια η εκρηκτική πορεία του χρυσού δεν προήλθε μόνο από νέες αγορές. Η πραγματική μεταβολή βρίσκεται στην ανατίμηση της αξίας των ήδη υφιστάμενων αποθεμάτων. Από το 2018 έως το τέλος του 2025, η συνολική αξία του χρυσού που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες αυξήθηκε κατά περίπου 3,2 τρισ. δολάρια, ενώ η φυσική ποσότητα μετάλλου ενισχύθηκε μόλις κατά 8,5%.

Η συνέπεια ήταν ιστορική. Για πρώτη φορά μετά το 1996, ο χρυσός ξεπέρασε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως το μεγαλύτερο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο των κεντρικών τραπεζών σε όρους αξίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το δολάριο χάνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικότερο εργαλείο ρευστότητας, ενώ το δολάριο παραμένει ο θεμέλιος λίθος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και των παγκόσμιων συναλλαγών.

Η μεταβολή αφορά κάτι διαφορετικό. Οι κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτελεί υποχρέωση καμίας κυβέρνησης, δεν μπορεί να δεσμευθεί με πολιτική απόφαση και δεν εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα οποιουδήποτε εκδότη. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι και οι κυρώσεις αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας, ο χρυσός αποκτά έναν ρόλο που υπερβαίνει κατά πολύ εκείνον ενός απλού επενδυτικού προϊόντος.

Η Κίνα δείχνει να έχει κατανοήσει αυτή τη μετατόπιση νωρίτερα από πολλούς. Οι τεράστιες αποταμιεύσεις της οικονομίας της δημιουργούν μια διαρκή πηγή κεφαλαίων, η οποία μπορεί να τροφοδοτεί επί χρόνια την αγορά χρυσού, είτε μέσω ιδιωτών επενδυτών είτε μέσω τραπεζών και κρατικών φορέων.

Γι’ αυτό και, ακόμη και μετά τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά των 5.600 δολαρίων προς την περιοχή των 4.050 δολαρίων, ο χρυσός εξακολουθεί να διατηρεί τη στρατηγική του σημασία. Δεν αποτελεί πλέον μόνο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσεων. Έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα των παγκόσμιων συναλλαγματικών διαθεσίμων και σε μέσο διατήρησης οικονομικής ανεξαρτησίας.

Όσο η Κίνα συνεχίζει να παράγει αποταμιεύσεις με ρυθμούς που καμία άλλη μεγάλη οικονομία δεν μπορεί να προσεγγίσει και όσο οι κεντρικές τράπεζες αναζητούν μεγαλύτερη θωράκιση απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, η μακροπρόθεσμη ιστορία του χρυσού δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς και ζήτησης. Είναι θέμα στρατηγικής, ισχύος και εμπιστοσύνης.

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July 26, 2026