esm:-Ακόμη-και-στο-χειρότερο-σενάριο,-το-ελληνικό-χρέος-συνεχίζει-να-πέφτει

Ακόμη και σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, το ελληνικό δημόσιο χρέος συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική πορεία.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η οποία αναδεικνύει την πρόοδο που έχει καταγράψει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στη δημοσιονομική της εξυγίανση.

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Η έκθεση Euro Area Stability Watch αξιολογεί τους μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους για την Ευρωζώνη, καθώς και τις επιπτώσεις τους στα δημόσια οικονομικά και στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Το δυσμενές σενάριο που εξετάζει ο ESM προβλέπει νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και ταυτόχρονη σημαντική πτώση στις αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων, προκαλώντας απώλειες και στους Ευρωπαίους επενδυτές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, καθένα από αυτά τα δύο σοκ θα αποτελούσε από μόνο του σοβαρή δοκιμασία για την οικονομία. Ο συνδυασμός τους, όμως, θα οδηγούσε την Ευρωζώνη σε ύφεση, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 0,4% το 2027 και τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 3,4%, προσεγγίζοντας προσωρινά ακόμη και το 5%.

Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν την εξαίρεση

Παρά τις δυσμενείς αυτές παραδοχές, ο ESM εκτιμά ότι έως το 2035 το δημόσιο χρέος θα αυξανόταν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωζώνης, με μοναδικές εξαιρέσεις την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου θα συνέχιζε να μειώνεται ακόμη και χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις πολιτικής.

Στο ίδιο σενάριο, το χρέος της Ευρωζώνης θα ήταν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με το βασικό σενάριο του ESM, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημογραφικό, άμυνα και ανάπτυξη επιβαρύνουν την Ευρωζώνη

Ακόμη και στο βασικό σενάριο, ο ESM προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης θα αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, φθάνοντας στο 103% του ΑΕΠ από περίπου 90% το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη δημογραφική γήρανση, στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ, στο υψηλότερο κόστος δανεισμού και στους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Για την Ελλάδα, όπως και για άλλες χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα του ESM την προηγούμενη δεκαετία, προβλέπεται αντίθετα η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους.

Η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωζώνη

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ήδη αυτή την πορεία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη. Ο δείκτης υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ από 152,9% έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας πτώση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Την ίδια περίοδο, το μέσο χρέος της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 88,9% του ΑΕΠ από 87,2%.

ΔΝΤ: Κάτω από Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία

Ανάλογες προβλέψεις διατυπώνουν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 110,9% του ΑΕΠ έως το 2031, από 145,7% το 2025.

Την ίδια περίοδο, το γαλλικό χρέος προβλέπεται να αυξηθεί στο 120,7% από 116%, ενώ το βελγικό θα ανέλθει στο 122,3% από 106,3%. Για την Ιταλία, το ΔΝΤ προβλέπει οριακή μόνο αποκλιμάκωση, στο 136,1% από 137,1% του ΑΕΠ.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ελληνικό χρέος αναμένεται μέσα στην επόμενη πενταετία να βρίσκεται όχι μόνο χαμηλότερα από το ιταλικό – κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί ήδη από φέτος – αλλά και κάτω από το γαλλικό και το βελγικό.

Στήριγμα για τα ελληνικά ομόλογα

Η σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους συμβάλλει στη διατήρηση του spread των ελληνικών ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε αύξηση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων διεθνώς. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου πλησίασε την Πέμπτη το 3,20%, ενώ του ελληνικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,92%, παραμένοντας χαμηλότερα από τις αντίστοιχες αποδόσεις των γαλλικών και των ιταλικών ομολόγων, οι οποίες ξεπέρασαν το 4%.

- – ΜΠΕ