UniCredit – Commerzbank: Ο Ορσέλ βλέπει περιθώριο συμφωνίας με τη γερμανική κυβέρνηση

Τα σχόλιά του έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του - που ανέφερε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξαναρχίσουν.

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Περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της Commerzbank βλέπει ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, Ο ίδιος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες με τη γερμανική κυβέρνηση και τους μετόχους μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία, καθώς οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

«Θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε θετικά στα αιτήματα της γερμανικής κυβέρνησης, όλες οι υποχωρήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παραμένουν ίδιες», ανέφερε σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

«Από τον κοινωνικό αντίκτυπο έως τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού της γερμανικής οικονομίας, θα επιτευχθεί συμφωνία και πολλοί θα εκπλαγούν από το πόσο ευρεία θα είναι η συναίνεση σε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του - που ανέφερε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξαναρχίσουν. Ο Ορσέλ και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, αναμένεται να συνομιλήσουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της γερμανικής τράπεζας στις 6 Αυγούστου. Οι επαφές αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις, την ώρα που το Βερολίνο αλλάζει τη στάση του από τη προσπάθεια αποτροπής της συμφωνίας στο να προσπαθήσει να διαμορφώσει τους όρους της.

Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενώσει τη UniCredit με τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, σε ένα από τα σημαντικότερα τραπεζικά deal των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Ο Ορσέλ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η UniCredit θα αποδυναμώσει τη Commerzbank και δήλωσε στην Corriere ότι η τράπεζα «δεν θα δαπανήσει 22 δισ. ευρώ για να καταστρέψει ένα ισχυρό όνομα».

Επιπλέον, τόνισε ότι η συμφωνία βασίζεται σε επιχειρηματική λογική, υποστηρίζοντας πως στην ουσία πρόκειται για τη συνένωση της Commerzbank με τη γερμανική θυγατρική της UniCredit, τη HypoVereinsbank. Όπως ανέφερε, οι δύο τράπεζες λειτουργούν συμπληρωματικά και, ενωμένες, θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας.