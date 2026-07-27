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    Ακόμη-9.000-απολύσεις-στην-porsche-έως-το-2035
    Ακόμη 9.000 απολύσεις στην Porsche έως το 2035

    Ακόμη 9.000 απολύσεις στην Porsche έως το 2035

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Οι τελευταίες απολύσεις στην Porsche ακολουθούν ένα πρώτο πακέτο 3.900 περικοπών θέσεων εργασίας και άλλες 500 που ανακοίνωσε ο CEO, Μίκαελ Λάοτερς νωρίτερα φέτος.

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    Ψαλίδι σε 9.000 επιπλέον θέσεις εργασίας έως το 2035 σκοπεύει να βάλει η Porsche στο πλαίσιο ενός δεύτερου πακέτου μέτρων αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

    Τα μέτρα στην Porsche, θυγατρική της Volkswagen που έχει μετατραπεί από κινητήριος δύναμη κέρδους σε πηγή κρίσης τα τελευταία χρόνια, έρχονται σε ένα πλαίσιο με δραστικές απολύσεις σε ολόκληρο τον όμιλο, ο οποίος αντιμετωπίζει υψηλό κόστος, σκληρό ανταγωνισμό και προβλήματα με τους δασμούς.

    Οι τελευταίες απολύσεις στην Porsche ακολουθούν ένα πρώτο πακέτο 3.900 περικοπών θέσεων εργασίας και άλλες 500 που ανακοίνωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Μίκαελ Λάιτερς νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

    Θα υλοποιηθούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, ανέφερε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ παράλληλα έως το 2035 θα πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ στα εργοστάσιά της στο Τσουφενχάουζεν και το Βάισαχ.

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