Αποκάλυψη-από-Τραμπ:-Μιλάμε-με-το-Ιράν-αυτή-τη-στιγμή,-μπορεί-να-συμβεί-κάτι-καλό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, τόσο μέσω διαμεσολαβητών όσο και με απευθείας επαφές, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Το Ιράν ζήτησε συνάντηση μέσω των διαμεσολαβητών του αλλά και απευθείας, και συναντιόμαστε. Μιλάμε με το Ιράν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά».

Trump on Iran: They want to meet, and we are meeting. There is a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn’t be talking to us. pic.twitter.com/lIZ6Iq4XjW — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

«Μπορούν να συμβούν καλά πράγματα»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο για θετικές εξελίξεις.

«Μπορούν να συμβούν καλά πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση των επαφών τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόφαση της Τεχεράνης να επιδιώξει διάλογο οφείλεται στις στρατιωτικές πιέσεις που έχει δεχθεί.

«Δεν θα είχαν ζητήσει συνάντηση αν τα πράγματα πήγαιναν άσχημα για εμάς. Ο μόνος λόγος που θέλουν να συναντηθούν είναι επειδή τους έχουμε πλήξει πολύ σκληρά», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών να θεωρούνται καθοριστικές.

«Θα λάβουμε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση»

Νωρίτερα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει ξανά σε «πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση» εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική προσπάθεια δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «πολύ ουσιαστικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, αλλά παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

«Αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις την περασμένη Παρασκευή έπειτα από αίτημα των χωρών που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Όλοι όσοι διαπραγματεύονται με το Ιράν μου είπαν: “Μην χτυπήσετε”», ανέφερε, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί χώρος στις διπλωματικές επαφές.

«Ή θα προχωρήσει γρήγορα ή δεν θα προχωρήσει καθόλου»

Ερωτηθείς πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπομονή της αμερικανικής πλευράς εξαντλείται.

«Όχι πολύ χρόνο. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε δεν θα προχωρήσει καθόλου», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των συνομιλιών.