Από τις τηλεπικοινωνίες στην τεχνολογία: Πως ο ΟΤΕ ξαναγράφει το χρηματιστηριακό του story

:::writing{variant=”standard” title=”ΟΤΕ πάνω από τα 20 ευρώ μετά από 18 χρόνια: Η αγορά προεξοφλεί τον μετασχηματισμό σε τεχνολογικό όμιλο”}

Η επιστροφή της μετοχής του ΟΤΕ πάνω από το όριο των 20 ευρώ δεν αποτελεί απλώς μια χρηματιστηριακή επίδοση με ισχυρό συμβολισμό. Αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η αγορά αποτιμά τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό όμιλο της χώρας: όχι πλέον μόνο ως μια ώριμη, αμυντική εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αλλά ως έναν οργανισμό ψηφιακών υποδομών, τεχνολογικών υπηρεσιών και ισχυρών ταμειακών ροών.

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Στη συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου η μετοχή ενισχύθηκε κατά 2,61%, κλείνοντας στα 20,02 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 20,10 ευρώ και συναλλαγές περίπου 399.000 μετοχών. Ήταν η πρώτη ουσιαστική επιστροφή πάνω από τα 20 ευρώ από τον Μάιο του 2008, δηλαδή πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, την ελληνική κρίση χρέους και τη μεγάλη αναδιάρθρωση που ακολούθησε στον ίδιο τον ΟΤΕ. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου διαμορφώθηκε κοντά στα 7,95 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση από την αρχή του έτους έφθασε περίπου στο 18,7%.

Το φράγμα των 20 ευρώ είναι, ασφαλώς, ψυχολογικό. Είναι όμως ταυτόχρονα και το σημείο στο οποίο η χρηματιστηριακή αφήγηση του ΟΤΕ αρχίζει να αλλάζει. Η αγορά δεν αγοράζει μόνο το επόμενο τρίμηνο. Αγοράζει την πιθανότητα ο όμιλος να ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή του από τον παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο σε μια περισσότερο εξωστρεφή και τεχνολογικά σύνθετη επιχείρηση.

Από τον παλιό ΟΤΕ στην COSMOTE TELEKOM

Ο σημερινός ΟΤΕ ελάχιστη σχέση έχει με τον βαρύ, κρατικοδίαιτο οργανισμό που γνώρισε η ελληνική οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες. Η εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά το λειτουργικό της κόστος, έχει απλοποιήσει τη δομή της, έχει αποχωρήσει από αγορές που δεν προσέφεραν τις απαιτούμενες αποδόσεις και έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων και της διοικητικής προσοχής της στην ελληνική αγορά.

Η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία υπήρξε κομβικό βήμα αυτής της πορείας. Ο ΟΤΕ απαλλάχθηκε από μια επιχείρηση η οποία απαιτούσε κεφάλαια, λειτουργούσε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και δεν απέδιδε αντίστοιχη αξία στους μετόχους. Σύμφωνα με την Piraeus Securities, η συναλλαγή μπορεί να ενισχύσει τις επαναλαμβανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ταυτόχρονα, η εμπορική μετάβαση στην ενιαία ταυτότητα COSMOTE TELEKOM εντάσσει τον όμιλο βαθύτερα στο οικοσύστημα της Deutsche Telekom. Δεν πρόκειται μόνο για μια αλλαγή λογοτύπου. Η ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό όμιλο δίνει στον ΟΤΕ πρόσβαση σε μεγαλύτερη κλίμακα προμηθειών, κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, νέα προϊόντα και ισχυρότερη εμπορική ταυτότητα.

Ο ΟΤΕ παραμένει η εισηγμένη εταιρική οντότητα, όμως η COSMOTE TELEKOM γίνεται σταδιακά το ενιαίο πρόσωπο απέναντι στον πελάτη. Η αλλαγή σηματοδοτεί τη φιλοδοξία να ξεπεράσει τα στενά όρια της τηλεφωνίας και να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας, πληρωμών, cloud και ψηφιακών υπηρεσιών.

Η οπτική ίνα αλλάζει την οικονομία του ομίλου

Ο βασικότερος πυλώνας του μετασχηματισμού είναι η ανάπτυξη του δικτύου Fiber to the Home. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ ήταν διαθέσιμο σε περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ οι συνδρομητές οπτικής ίνας είχαν φθάσει τις 625.000, αυξημένοι κατά 45,3% σε ετήσια βάση.

Μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο προστέθηκαν περισσότερες από 58.000 νέες συνδέσεις, επίδοση-ρεκόρ για τον όμιλο. Ο ΟΤΕ στοχεύει πλέον να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατ. ακίνητα έως το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030.

Η σημασία της οπτικής ίνας δεν περιορίζεται στην υψηλότερη ταχύτητα του διαδικτύου. Για τον ΟΤΕ αποτελεί μια νέα οικονομική υποδομή με πολλαπλές πηγές απόδοσης.

Οι πελάτες που μεταβαίνουν σε FTTH τείνουν να επιλέγουν ακριβότερα προγράμματα, να παραμένουν περισσότερο στον πάροχο και να εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα αποχώρησης. Παράλληλα, το δίκτυο οπτικής ίνας έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μικρότερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με το παλαιό δίκτυο χαλκού.

Υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα εσόδων χονδρικής. Άλλοι πάροχοι χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους πελάτες. Στο πρώτο τρίμηνο, περίπου το 48% των συνδρομητών FTTH των ανταγωνιστών βασιζόταν σε υποδομές του ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος μπορεί να αποκομίζει έσοδα ακόμη και όταν ο τελικός πελάτης έχει επιλέξει διαφορετική εμπορική εταιρεία.

Για να μετατραπεί, πάντως, το FTTH σε πλήρη χρηματιστηριακή επιτυχία, δεν αρκεί η τοποθέτηση των καλωδίων. Χρειάζεται υψηλή εμπορική διείσδυση. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι να γεμίσει το δίκτυο με πελάτες, ώστε οι πολυετείς επενδύσεις να αρχίσουν να παράγουν αυξανόμενες αποδόσεις.

5G, FWA και μετάβαση σε πελάτες υψηλότερης αξίας

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η κινητή τηλεφωνία. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, ξεπερνώντας τα 3,08 εκατομμύρια.

Η μετακίνηση πελατών από την καρτοκινητή προς τα συμβόλαια είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων και υψηλότερη μέση αξία ανά πελάτη. Ο ΟΤΕ δεν επιδιώκει απλώς περισσότερες συνδέσεις. Επιδιώκει συνδέσεις μεγαλύτερης αξίας, με περισσότερα δεδομένα και πρόσθετες υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη του 5G Stand Alone δημιουργεί, παράλληλα, νέες δυνατότητες. Η υπηρεσία Fixed Wireless Access, μέσω της οποίας παρέχεται σταθερή ευρυζωνική σύνδεση αξιοποιώντας το δίκτυο κινητής, είχε φθάσει τους 100.000 συνδρομητές στο τέλος Μαρτίου, από περίπου 35.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

Το FWA επιτρέπει στον ΟΤΕ να προσφέρει υψηλές ταχύτητες σε περιοχές όπου η άμεση εγκατάσταση οπτικής ίνας είναι οικονομικά δυσκολότερη. Λειτουργεί επομένως τόσο ως αμυντικό εργαλείο διατήρησης μεριδίου όσο και ως συμπληρωματική πηγή ανάπτυξης.

Το μεγάλο βήμα προς cloud, ICT και τεχνητή νοημοσύνη

Η βαθύτερη αλλαγή στον ΟΤΕ συντελείται στην εταιρική αγορά. Ο όμιλος διεκδικεί πλέον ρόλο κορυφαίου system integrator, αναλαμβάνοντας σύνθετα έργα ψηφιοποίησης για το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα από System Solutions αυξήθηκαν κατά 76,3%, στα 162 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα συνολικά έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 4,9%, στα 859,4 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις αυξήθηκε κατά 2,8%, στα 338,4 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ έχει λανσάρει υπηρεσίες Business Cloud και Data Center, καθώς και GPU-as-a-Service, δίνοντας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να επενδύσουν εξαρχής σε ακριβό υπολογιστικό εξοπλισμό.

Εδώ βρίσκεται η ουσία του μετασχηματισμού από telco σε techco. Ο ΟΤΕ δεν επιδιώκει να είναι απλώς ο πάροχος της σύνδεσης μέσω της οποίας λειτουργεί μια ψηφιακή επιχείρηση. Θέλει να προσφέρει την υποδομή cloud, την κυβερνοασφάλεια, τα data centers, την υπολογιστική ισχύ και την τεχνολογική ολοκλήρωση πάνω στην οποία θα λειτουργεί η επιχείρηση.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια σημαντική παράμετρος. Τα έργα ICT και system integration έχουν συχνά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Αυτό εξηγεί γιατί, παρά την αύξηση του EBITDA, το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 39,4% από 40,2%.

Ο μετασχηματισμός, επομένως, θα κριθεί από το αν ο ΟΤΕ καταφέρει να μετατρέψει τον ισχυρό κύκλο εργασιών των τεχνολογικών έργων σε επαναλαμβανόμενα έσοδα από cloud, ασφάλεια, data centers και διαχειριζόμενες υπηρεσίες. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αυξάνονται τα έσοδα χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στο εσωτερικό του ΟΤΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο προϊόν προς πώληση. Χρησιμοποιείται σταδιακά και στο εσωτερικό του ομίλου, στο ΙΤ, στη διαχείριση των δικτύων, στα call centers και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος, να προβλέπονται οι βλάβες πριν εξελιχθούν, να αυτοματοποιούνται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να βελτιώνεται η στόχευση των εμπορικών προτάσεων.

Αυτό το σκέλος είναι κρίσιμο για την αποτίμηση. Σε μια ώριμη αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου η εκρηκτική αύξηση συνδρομητών δεν είναι ρεαλιστική, η μελλοντική άνοδος της κερδοφορίας θα προέλθει σε σημαντικό βαθμό από την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, την αυτοματοποίηση και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης.

Γιατί οι αναλυτές ανεβάζουν τον πήχη

Η χρηματιστηριακή άνοδος υποστηρίζεται από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των αναλυτών, αν και οι εκτιμήσεις τους δείχνουν ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μέρος των θετικών εξελίξεων.

Η JPMorgan έχει αυξήσει την τιμή-στόχο στα 20,20 ευρώ, διατηρώντας ουδέτερη στάση. Σε σχέση με το κλείσιμο των 20,02 ευρώ, το περιθώριο ανόδου περιορίζεται σε περίπου 0,9%. Ο διεθνής οίκος αναγνωρίζει την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και την ελκυστική απόδοση προς τους μετόχους, αλλά επισημαίνει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά.

Η Piraeus Securities ανέβασε την τιμή-στόχο στα 21,20 ευρώ, από 17,20 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «outperform». Το περιθώριο από τα 20,02 ευρώ είναι περίπου 5,9%, χωρίς να υπολογίζεται η μερισματική απόδοση. Η χρηματιστηριακή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποεπένδυση από τη Ρουμανία και στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών.

Η NBG Securities εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη, με τιμή-στόχο τα 22,90 ευρώ και σύσταση «υπεραπόδοση». Η αποτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε θεωρητικό περιθώριο ανόδου περίπου 14,4%. Προβλέπει για το 2026 αύξηση 1,1% στα έσοδα λιανικής σταθερής, άνοδο 3% στην κινητή και αύξηση περίπου 3,1% στο προσαρμοσμένο EBITDA, ενώ εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μπορούν να αυξηθούν από 569 εκατ. ευρώ το 2026 σε 617 εκατ. ευρώ το 2028. citeturn571283search0turn571283search3

Τι περιμένει η αγορά από τα αποτελέσματα

Η προσοχή μεταφέρεται πλέον στην Τετάρτη 29 Ιουλίου, όταν ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2026.

Η αγορά θα αναζητήσει επιβεβαίωση σε πέντε βασικά μέτωπα: στη διατήρηση της ανάπτυξης της κινητής, στον αριθμό των νέων συνδέσεων FTTH, στην πορεία των εσόδων σταθερής, στη μετατροπή της ισχυρής δραστηριότητας ICT σε EBITDA και στην ομαλοποίηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.

Ο όμιλος έχει διατηρήσει για το 2026 στόχο αύξησης του προσαρμοσμένου EBITDA κατά περίπου 3%, επενδύσεις κοντά στα 600 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 570-580 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων φορολογικών ωφελειών από την αποεπένδυση στη Ρουμανία. Συμπεριλαμβανομένων αυτών των παραγόντων, οι συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται κοντά στα 750 εκατ. ευρώ.

Μια θετική έκπληξη στα αποτελέσματα, κυρίως στο EBITDA, στις συνδέσεις οπτικής ίνας και στις ταμειακές ροές, θα μπορούσε να επιτρέψει στη μετοχή να κατοχυρώσει την περιοχή των 20 ευρώ και να κινηθεί προς την τιμή-στόχο των 21,20 ευρώ.

Αντίθετα, μια υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους, ασθενέστερη ανάπτυξη στη σταθερή ή ενδείξεις εντονότερου ανταγωνισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατοχύρωση κερδών. Η μετοχή έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντική άνοδο και οι απαιτήσεις των επενδυτών είναι πλέον υψηλότερες.

Η τεχνική εικόνα μετά τη διάσπαση

Τεχνικά, η ζώνη των 20,00-20,20 ευρώ αποτελεί το άμεσο πεδίο μάχης. Η καθαρή υπέρβαση των 20,20 ευρώ, με αυξημένο όγκο συναλλαγών, θα ενίσχυε το ανοδικό σενάριο και θα έφερνε ως επόμενο στόχο την περιοχή των 21,00-21,20 ευρώ.

Στον αντίποδα, η πρώτη ουσιαστική στήριξη εντοπίζεται στα 19,40-19,50 ευρώ. Κάτω από αυτή τη ζώνη, η εικόνα θα γινόταν περισσότερο ουδέτερη, με επόμενα σημεία αναφοράς τα 19 ευρώ και την ευρύτερη περιοχή των 18,50-18,60 ευρώ.

Η διάσπαση των 20 ευρώ είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση. Η χρηματιστηριακή ιστορία είναι γεμάτη από ψυχολογικά επίπεδα που διασπάστηκαν για λίγες συνεδριάσεις και στη συνέχεια χάθηκαν. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα της διοίκησης να παραδώσει αποτελέσματα τα οποία θα δικαιολογούν μόνιμη μετατόπιση της αποτίμησης σε υψηλότερα επίπεδα.

Η αγορά δεν αγοράζει πια μόνο το μέρισμα

Για πολλά χρόνια ο ΟΤΕ αντιμετωπιζόταν ως μια κλασική μερισματική μετοχή: χαμηλού κινδύνου, με προβλέψιμες ταμειακές ροές, αλλά περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές.

Αυτό το προφίλ δεν έχει εξαφανιστεί. Ο ισχυρός ισολογισμός, ο χαμηλός καθαρός δανεισμός, το μέρισμα και οι αγορές ιδίων μετοχών εξακολουθούν να αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα. Προσφέρουν ένα είδος χρηματιστηριακού «μαξιλαριού» σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Πλέον, όμως, προστίθεται και ένα δεύτερο σκέλος: η προοπτική ανάπτυξης μέσω του FTTH, του 5G, του ICT, του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο συνδυασμός αμυντικών χαρακτηριστικών και ελεγχόμενης ανάπτυξης είναι που επαναφέρει τη μετοχή στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Τα 20 ευρώ, επομένως, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι το επίπεδο στο οποίο η αγορά ζητά πλέον αποδείξεις ότι ο μετασχηματισμός μπορεί να αποδώσει όχι μόνο περισσότερα έσοδα, αλλά καλύτερες ταμειακές ροές, υψηλότερη κερδοφορία και διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους.

Ο ΟΤΕ έχει ήδη κερδίσει την πρώτη μάχη, ανακτώντας χρηματιστηριακά επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2008. Η δυσκολότερη μάχη αρχίζει τώρα: να αποδείξει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ώριμη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία που έγινε ακριβότερη, αλλά για έναν τεχνολογικό όμιλο που αξίζει πράγματι μια υψηλότερη αποτίμηση.

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