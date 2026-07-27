Αυξήθηκαν-κατά-8,57-δισ.-ευρώ-οι-καταθέσεις-ιδιωτικού-τομέα-τον-Ιούνιο

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 8,8%, τον Ιούνιο του 2026, από 8,1% τον προηγούμενο μήνα.

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Στο 5% αυξήθηκε τον Ιούνιο 2026 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, από 4,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 8,8%, τον Ιούνιο του 2026, από 8,1% τον προηγούμενο μήνα.

Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,57 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 5,31 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 3,5 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,64 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 213 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 329 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 0,4% από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιούνιο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,7% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,28 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,31 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 2,98 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,28 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2,23 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 427 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 13,2% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 748 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 858 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούνιο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,6% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 258 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 39 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 8,75 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 5,06 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 181 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 249 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -1,7% από 14,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8.,57 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 5,31 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,3% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 7,58 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 4,97 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 23% από 18,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 7,81 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4,58 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 390 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 340 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,3% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.