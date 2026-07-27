Αυξημένα-τα-κέρδη-της-astrazeneca-με-ώθηση-από-τα-αντικαρκινικά-φάρμακα

Η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά για το Enhertu που χρησιμοποιείται στον καρκίνο του μαστού και για το Imfinzi που χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

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Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη της AstraZeneca το τελευταίο τρίμηνο, με ώθηση τα φάρμακα για τον καρκίνο που παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση, την ίδια στιγμή που η προσοχή στρέφεται στη νέα γενιά ογκολογικών φαρμάκων της εταιρείας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 21% στα 2,63 δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 2,48 δολάρια σε έρευνα του -.

Η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά για το Enhertu που χρησιμοποιείται στον καρκίνο του μαστού και για το Imfinzi που χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Η μετοχή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο 1,33% τη Δευτέρα.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία υπό τον CEO, Πασκάλ Σοριότ, έχει παγιωθεί ως κορυφαία δύναμη στον τομέα των αντικαρκινικών φαρμάκων, παρουσιάζοντας μία σειρά επιτυχημένων σκευασμάτων όπως το Tagrisso και το Imfinzi. Πλέον, οι επενδυτές επικεντρώνονται στο κατά πόσον αυτή η επιτυχία μπορεί να συνεχιστεί, καθώς αναμένονται αρκετά σημαντικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών αργότερα μέσα στο έτος.

Επιπλέον, τη Δευτέρα, η AstraZeneca ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για μία πειραματική θεραπεία του καρκίνου του στομάχου αλλά και απογοητευτικά για ένα φάρμακο με την ονομασία Ultomiris, το οποίο προορίζεται για τη θεραπεία μιας σπάνιας αιματολογικής διαταραχής. Όσον αφορά το tozorakimab, ένα πειραματικό φάρμακο για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η εταιρεία αναμένει ετήσιες πωλήσεις άνω των 5 δισ. δολαρίων.