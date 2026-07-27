Βενετία:-Πάνω-από-5-εκατομμύρια-ευρώ-το-χρόνο-από-τέλη-εισόδου

Η Βενετία εισπράττει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τέλη εισόδου στην πόλη.

«Τα έσοδα του τρέχοντος έτους βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ και το ακριβές ποσό θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Το 2025, τα έσοδα έφτασαν τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 2,2 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος», όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σιμόνε Βεντουρίνι.

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Αντιμέτωπη με τον μαζικό τουρισμό, η Βενετία άρχισε να χρεώνει εισιτήριο εισόδου το 2024. Οι επισκέπτες πληρώνουν συνήθως 10 ευρώ, αλλά η τιμή θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, δήλωσε ο δήμαρχος. Επισήμως, εξακολουθεί να είναι μια δοκιμαστική περίοδος – αλλά σχεδόν κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο κανονισμός θα παραμείνει σε ισχύ.

Πρόταση για χρέωση 30 και 50 ευρώ

Ο κεντροδεξιός δήμαρχος πρότεινε την χρέωση μεταξύ 30 και 50 ευρώ σε ορισμένες ημερομηνίες. Ωστόσο, η ιταλική κυβέρνηση θα πρέπει να το εγκρίνει αυτό, ενώ υπάρχουν και συνταγματικές ανησυχίες.

Όσοι κάμουν κράτηση τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα, πληρώνουν πέντε ευρώ. Οι τουρίστες που διαμένουν περισσότερο εξαιρούνται, αλλά στη συνέχεια πρέπει να πληρώσουν φόρο διανυκτέρευσης. Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, οι ημερήσιοι επισκέπτες μπορούν πλέον να εισέρχονται στην πόλη δωρεάν.