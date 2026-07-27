Βρετανία:-Ο-Άντι-Μπέρναμ-αποκλείει-αλλαγές-στον-φόρο-μεταβίβασης-ακινήτων-στον-επόμενο-προϋπολογισμό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απέκλεισε τη Δευτέρα κάθε ενδεχόμενο αλλαγής στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (stamp duty) κατά την παρουσίαση του επόμενου προϋπολογισμού, η οποία αναμένεται αργότερα εντός του έτους.

Όταν ερωτήθηκε εάν η κυβέρνηση προτίθεται να τροποποιήσει ή να καταργήσει τον εν λόγω φόρο στον επόμενο προϋπολογισμό, ο Μπέρναμ απάντησε: «Ναι, μπορώ να το πω αυτό με απόλυτη σαφήνεια. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί».

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Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και γης απέφερε στην κυβέρνηση 16,6 δισ. λίρες (22,1 δισ. δολάρια) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ωστόσο πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι αποθαρρύνει τους πολίτες από τη μετακόμιση για λόγους εργασίας ή τη μετάβαση σε μικρότερη κατοικία, με αποτέλεσμα το οικιστικό απόθεμα να μην αξιοποιείται επαρκώς.

Διαψεύδει ο Βρετανός πρωθυπουργός

«Δεν ισχύει ότι προωθούμε σχέδια τέτοιας κλίμακας τη δεδομένη χρονική στιγμή… Αυτό που επιδιώκουμε, ωστόσο, είναι να καταστήσουμε τη φορολογία δικαιότερη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου.

Ο Μπέρναμ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ενδέχεται να ζητήσει από τους πολίτες να καταβάλλουν «λίγο περισσότερους» φόρους, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στις δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και λόγω ευρύτερων επενδυτικών στόχων.

Το προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος για το 2024 απέκλειε την αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι οποίοι συνολικά αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Με πληροφορίες από Reuters