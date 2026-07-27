Διαθέσιμη για Προπαραγγελία η Νέα Σειρά Samsung Galaxy Z στα Καταστήματα Nova

Η Nova έχει ήδη ξεκινήσει τις προπαραγγελίες για τη νέα γενιά Samsung Galaxy Z, η οποία είναι διαθέσιμη έως τις 6 Αυγούστου 2026, σε όλα τα καταστήματα Nova και ηλεκτρονικά μέσω του nova.gr.

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Η νέα σειρά περιλαμβάνει το Galaxy Z Fold8, με καινοτόμο σχεδιασμό. Στην ίδια οικογένεια προστίθεται το Galaxy Z Fold8 Ultra, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά το πρότυπο «Ultra» της Samsung σε αναδιπλούμενα smartphones. Επίσης, παρουσιάζεται το Galaxy Z Flip8, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την προσωπική έκφραση και την ταχεία αλληλεπίδραση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει περισσότερες επιλογές σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με τρεις ξεχωριστές συσκευές που στοχεύουν να καλύψουν ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών.

Το Galaxy AI είναι προσαρμοσμένο σε κάθε τύπο συσκευής της σειράς. Η διαχείριση πολλών εργασιών γίνεται απλή χάρη στις ευρείες οθόνες των Galaxy Z Fold8 και Fold8 Ultra, ενώ η έξυπνη εξωτερική οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip8, που ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI-native), προσφέρει άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και συντομεύσεις.

Το Samsung Galaxy Z Fold8 είναι η νέα αναδιπλούμενη συσκευή της Samsung, σχεδιασμένη για χρήστες που επιθυμούν μια φυσική και απορροφητική εμπειρία. Η εξωτερική οθόνη διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες, ενώ η κύρια οθόνη προσφέρει έναν εκτενή χώρο για θέαση περιεχομένου, gaming και ανάγνωση. Ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 και η μπαταρία 4.800mAh παρέχουν υψηλές επιδόσεις και μακρά διάρκεια ζωής.

Η νέα τεχνολογία Flex Titanium ενισχύει την ανθεκτικότητα της συσκευής, μειώνοντας παράλληλα την ορατότητα της αναδίπλωσης της οθόνης. Το Fold8 διαθέτει διπλές κάμερες 50MP με λειτουργίες όπως το Dual Recording και το My FanCam, ενισχύοντας την ευκολία δημιουργίας και κοινοποίησης περιεχομένου.

Το Galaxy Z Fold8 Ultra αντιπροσωπεύει την κορυφαία επιλογή της σειράς. Ενσωματώνει κύρια κάμερα 200MP, υπερευρυγώνια κάμερα 50MP, Nightography και δυνατότητα εγγραφής βίντεο μέχρι 8K. Διαθέτει επίσης μπαταρία 5.000mAh, φόρτιση 45W και βελτιωμένο σύστημα ψύξης για αδιάλειπτη παραγωγικότητα.

Το Galaxy Z Flip8 εστιάζει στην προσωπική έκφραση και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η ανανεωμένη FlexWindow διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές, πληροφορίες και λειτουργίες AI, ενώ το Gemini Intelligence υποστηρίζει φωνητικές εντολές και αυτοματισμούς. Η κάμερα 50MP με ProVisual Engine προσφέρει προηγμένες δυνατότητες selfie, ενώ οι λειτουργίες Flex Mode, Super Steady και FlipShot διευκολύνουν τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy Z εισάγει μια καινοτόμο γενιά εμπειριών Agentic AI, σχεδιασμένη ειδικά για αναδιπλούμενες συσκευές. Το Now Brief παρέχει προσωποποιημένες ενημερώσεις και πληροφορίες ασφάλειας, ενώ το Gemini Intelligence επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών μέσω φυσικών εντολών, εικόνων ή περιεχομένου οθόνης. Επίσης, το Gemini Notebook διευκολύνει την οργάνωση σημειώσεων, αρχείων και ιδεών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες multitasking των αναδιπλούμενων συσκευών. Επιπλέον, η Samsung δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και το απόρρητο, μέσω του Samsung Knox, του Personal Data Engine, του Knox Vault και του KEEP, που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τόσο στη συσκευή όσο και στο cloud.

Διαθεσιμότητα και Προνόμια

Τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 και Flip8 είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές από σήμερα. Όλα τα μοντέλα διατίθενται σε αποχρώσεις Graphite και Cream, με το Violet Shadow να είναι αποκλειστικό για το Galaxy Z Fold8 Ultra, το Lavender για το Galaxy Z Fold8 και το Pink για το Galaxy Z Flip8.

Η νέα σειρά Galaxy Z φέρνει τα πλεονεκτήματα του AI πιο κοντά στην καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν δοκιμή του Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει 5 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud (αξίας €22.99/μήνα).

Το Samsung Galaxy Z Flip8 έχει τιμή από 1.349€, το Samsung Galaxy Z Fold8 από 1.279€ και το Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra από 2.279€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν σε όλα τα καταστήματα Nova με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα προγράμματα “Unlimited Ομιλία&SMS+40GB” και “Unlimited All” σε μοναδική τιμή μέσω του nova.gr.

Η ολοκαίνουργια σειρά Samsung Galaxy Z θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στη Nova με 10% έκπτωση σε Galaxy wearables & tablets με ταυτόχρονη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova.